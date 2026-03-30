Energikris i världen – det kan ge en oväntad vinnare

Den pågående konflikten i Mellanöstern har skakat de globala energimarknaderna och skapat nya geopolitiska möjligheter.

När leveranser motsvarande omkring åtta miljoner fat olja per dag och en femtedel av världens LNG-flöden har störts, har energipriserna stigit kraftigt och marknaderna blivit mer osäkra.

Samtidigt pekar utvecklingen mot att afrikanska energiproducenter kan bli några av de största långsiktiga vinnarna.

Riktar blicken mot Afrika

Länder som Nigeria, Angola, Libyen och Moçambique får nu ökad uppmärksamhet från europeiska och asiatiska köpare.

Dessa marknader söker mer stabila leverantörer utanför konfliktzoner, där transporter inte påverkas av risker kring viktiga handelsvägar som Hormuzsundet och Röda havet.

Afrikanska exportörer framstår därför som mer förutsägbara alternativ, med lägre försäkringskostnader och säkrare leveranser, skriver Oilprice.

Särskilt stark är utvecklingen inom flytande naturgas, LNG.