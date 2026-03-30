För många länder vållar kriget i Iran stora problem, inte minst ekonomiskt. Men för Afrika kan det leda till ett ekonomiskt uppsving.
Energikris i världen – det kan ge en oväntad vinnare
Den pågående konflikten i Mellanöstern har skakat de globala energimarknaderna och skapat nya geopolitiska möjligheter.
När leveranser motsvarande omkring åtta miljoner fat olja per dag och en femtedel av världens LNG-flöden har störts, har energipriserna stigit kraftigt och marknaderna blivit mer osäkra.
Samtidigt pekar utvecklingen mot att afrikanska energiproducenter kan bli några av de största långsiktiga vinnarna.
Riktar blicken mot Afrika
Länder som Nigeria, Angola, Libyen och Moçambique får nu ökad uppmärksamhet från europeiska och asiatiska köpare.
Dessa marknader söker mer stabila leverantörer utanför konfliktzoner, där transporter inte påverkas av risker kring viktiga handelsvägar som Hormuzsundet och Röda havet.
Afrikanska exportörer framstår därför som mer förutsägbara alternativ, med lägre försäkringskostnader och säkrare leveranser, skriver Oilprice.
Särskilt stark är utvecklingen inom flytande naturgas, LNG.
Tros fördubbla kapaciteten
Afrikas exportkapacitet för LNG väntas mer än fördubblas fram till 2040, vilket skulle göra kontinenten till en central aktör på den globala gasmarknaden.
Stora investeringar i nya anläggningar och infrastruktur driver expansionen, inte minst i Moçambique där flera miljardprojekt nu återupptas efter tidigare avbrott.
Internationella energibolag spelar en avgörande roll i denna utveckling.
TotalEnergies har återstartat ett omfattande LNG-projekt i norra Moçambique, medan Eni och ExxonMobil driver stora gasutvinningar i samma region.
Där har även Ukraina intresserat sig för att importera naturgas, skriver Africanews.
Stärker positionen
Tillsammans bidrar dessa satsningar till att snabbt öka exportkapaciteten och stärka Afrikas position som energileverantör.
Även infrastrukturprojekt får ny fart. Den planerade transsahariska gasledningen, som ska transportera naturgas från Nigeria via Niger till Algeriet och vidare till Europa, har åter tagits upp efter diplomatiska hinder.
Projektet ses som en viktig del i Europas strategi att minska beroendet av rysk energi.
Samtidigt har EU redan minskat sin import av rysk gas kraftigt sedan 2021, vilket ytterligare ökar behovet av alternativa leverantörer, menar experter.
