AI förväntas äta upp många typer av jobb framöver. Samtidigt skapar AI-boomen helt nya och välbetalda jobb – för att hålla boomen vid liv.
Här är de välbetalda jobben som behövs för att hålla AI-boomen vid liv
Sedan IT-boomen på 1990-talet har programmerare varit ett bristyrke med gott om möjligheter. Men det var innan AI.
På kort tid har andelen nyutexaminerade programmerare från yrkeshögskolan som får jobb fallit från 90 till 69 procent. Myndigheten för yrkeshögskolan pekar ut AI som en av förklaringarna.
Det är inte bara juniora techjobb som påverkas av den rusande utvecklingen av AI. Unga som kommer direkt från högskolan får svårare att ta sig in när arbetsuppgifter som tidigare fungerade som instegsjobb automatiseras. Det gäller bland annat jurister och ekonomer, där nyutexaminerade ofta börjar med administrativa uppgifter som nu kan göras av AI.
För Sverige som redan har en mycket hög arbetslöshet bland unga, är utvecklingen oroande.
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AI tar och AI ger
AI pressar redan vissa delar av arbetsmarknaden. Men utvecklingen skapar också nya behov av arbetskraft.
För att bygga ut AI krävs datacenter – och datacenter kräver människor.
Runt om i Europa ökar nu efterfrågan på personal till datacenter. I Spanien, Italien och Irland har antalet jobbannonser mer än fördubblats jämfört med nivån före pandemin, enligt Euronews.
Sex yrkesområden står tillsammans för mellan hälften och 60 procent av annonserna: IT-infrastruktur, drift och support, mjukvaruutveckling, installation och underhåll, projektledning samt management.
Lönerna är också högre än i motsvarande jobb.
I 28 av 29 jämförelser mellan datacenterjobb och samma yrken i andra sektorer var lönen högre i datacentersektorn. I Italien var lönen för managementroller 65 procent högre. För installation och underhåll var premien 50 procent.
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En liten arbetsmarknad – än så länge
Trots den snabba tillväxten är datacenterjobben fortfarande en liten del av den europeiska arbetsmarknaden. I de flesta länderna står de för omkring 1 procent eller mindre av alla jobbannonser.
Irland sticker ut. Där handlar det om närmare 5 procent av jobbannonserna.
Samtidigt är utbyggnaden långt ifrån färdig. EU har satt upp målet att tredubbla sin datacenterkapacitet inom fem till sju år.
Samma utveckling syns i Sverige
Sverige har redan flera stora datacenter. Meta har sitt center i Luleå, där bolaget uppger att anläggningen stöder över 300 operativa jobb.
Microsoft driver datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. I dag sysselsätter företagets svenska datacenter omkring 370 heltidsanställda. Ytterligare 175 personer arbetar på plats genom leverantörer och samarbetspartner, enligt Microsoft.
Nu satsar även Google på en anläggning i Sverige. I Horndal i Dalarna bygger bolaget sitt första svenska datacenter. Företaget räknar med att anläggningen ska skapa 100 heltidsjobb och stå klar 2028.
Under byggfasen skapas dessutom flera tusen arbetstillfällen hos leverantörer och i det lokala näringslivet, enligt Google.
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