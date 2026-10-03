Här är de välbetalda jobben som behövs för att hålla AI-boomen vid liv

Sedan IT-boomen på 1990-talet har programmerare varit ett bristyrke med gott om möjligheter. Men det var innan AI.

På kort tid har andelen nyutexaminerade programmerare från yrkeshögskolan som får jobb fallit från 90 till 69 procent. Myndigheten för yrkeshögskolan pekar ut AI som en av förklaringarna.

Det är inte bara juniora techjobb som påverkas av den rusande utvecklingen av AI. Unga som kommer direkt från högskolan får svårare att ta sig in när arbetsuppgifter som tidigare fungerade som instegsjobb automatiseras. Det gäller bland annat jurister och ekonomer, där nyutexaminerade ofta börjar med administrativa uppgifter som nu kan göras av AI.

För Sverige som redan har en mycket hög arbetslöshet bland unga, är utvecklingen oroande.

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AI tar och AI ger

AI pressar redan vissa delar av arbetsmarknaden. Men utvecklingen skapar också nya behov av arbetskraft.

För att bygga ut AI krävs datacenter – och datacenter kräver människor.

ANNONS

Runt om i Europa ökar nu efterfrågan på personal till datacenter. I Spanien, Italien och Irland har antalet jobbannonser mer än fördubblats jämfört med nivån före pandemin, enligt Euronews.

Sex yrkesområden står tillsammans för mellan hälften och 60 procent av annonserna: IT-infrastruktur, drift och support, mjukvaruutveckling, installation och underhåll, projektledning samt management.

Lönerna är också högre än i motsvarande jobb.

I 28 av 29 jämförelser mellan datacenterjobb och samma yrken i andra sektorer var lönen högre i datacentersektorn. I Italien var lönen för managementroller 65 procent högre. För installation och underhåll var premien 50 procent.

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