Den australiska investeringsfirman Perpetual har varit ett intressant objekt för EQT. Trots ett avvisat bud är följetongen inte över, enligt nya uppgifter.
Perpetual sa nej till EQT:s bud – nu kan bolaget köpas upp ändå
Spekulationerna om ett uppköp av australiska Perpetual har tagit fart igen.
Det sker trots att EQT:s senaste bud på kapitalförvaltaren har avvisats.
Den svenska riskkapitaljätten lade i juli ett bud på 22,50 australiska dollar per aktie, vilket värderade Perpetual till omkring 2,2 miljarder dollar.
Kan komma ett nytt bud
Budet avvisades av styrelsen, men EQT fick därefter tillgång till så kallad due diligence för att undersöka möjligheten att lämna ett högre bud, skriver The Australian.
EQT återkom med ett reviderat erbjudande där en utdelning till aktieägarna räknades in.
Enligt aktieägare motsvarade det totalt 23,73 dollar per aktie, omkring 5,5 procent mer än det ursprungliga budet.
Även det erbjudandet avvisades den 21 september. EQT hade beskrivit budet som sitt bästa och slutliga erbjudande, men enligt australiska medier finns nu spekulationer om att uppköpsprocessen ändå kan fortsätta.
Det kan enligt uppgifterna handla om att EQT återkommer med ett förändrat bud, att Perpetuals styrelse ändrar inställning eller att en annan köpare visar intresse.
Läs mer: Därför köps brittiska bolag upp i rekordtakt, svenska EQT är med. Realtid
Finns andra intressenter
Ett namn som tidigare nämnts är amerikanska KKR, som tidigare försökte köpa Perpetuals verksamheter inom corporate trust och förmögenhetsförvaltning.
Den affären föll samman efter ett kostsamt skattebesked från den australiska skattemyndigheten. Perpetual gick senare vidare med en försäljning av sin förmögenhetsförvaltning till Bain Capital för omkring 500 miljoner dollar.
EQT har under flera år försökt förvärva Perpetuals verksamhet inom corporate trust.
Om EQT skulle lyckas med ett förvärv väntas bolaget kunna sälja av Perpetuals kapitalförvaltningsverksamhet.
Samtidigt har Janus Henderson nyligen lagt ett bud på kapitalförvaltningsdelen. Budet uppges dock ha varit för lågt för att accepteras.
Perpetuals aktie steg 21,9 cent till 17,22 dollar på tisdagen. Det är dock fortfarande en bra bit under EQT:s senaste erbjudande.
Läs mer: Frankrike tvingas skära i statliga löner – räntekostnaderna skenar. Realtid