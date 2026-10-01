Perpetual sa nej till EQT:s bud – nu kan bolaget köpas upp ändå

Spekulationerna om ett uppköp av australiska Perpetual har tagit fart igen.

Det sker trots att EQT:s senaste bud på kapitalförvaltaren har avvisats.

Den svenska riskkapitaljätten lade i juli ett bud på 22,50 australiska dollar per aktie, vilket värderade Perpetual till omkring 2,2 miljarder dollar.

Kan komma ett nytt bud

Budet avvisades av styrelsen, men EQT fick därefter tillgång till så kallad due diligence för att undersöka möjligheten att lämna ett högre bud, skriver The Australian.

EQT återkom med ett reviderat erbjudande där en utdelning till aktieägarna räknades in.

Enligt aktieägare motsvarade det totalt 23,73 dollar per aktie, omkring 5,5 procent mer än det ursprungliga budet.

Även det erbjudandet avvisades den 21 september. EQT hade beskrivit budet som sitt bästa och slutliga erbjudande, men enligt australiska medier finns nu spekulationer om att uppköpsprocessen ändå kan fortsätta.

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Det kan enligt uppgifterna handla om att EQT återkommer med ett förändrat bud, att Perpetuals styrelse ändrar inställning eller att en annan köpare visar intresse.

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