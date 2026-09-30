Fler söker jobben – därför hittar företagen inte rätt

Utbildning, tidigare arbetsgivare och jobbtitlar har länge fungerat som genvägar för arbetsgivare som ska bedöma kandidater. Men på en arbetsmarknad där kompetenser förändras snabbt blir sådana kriterier allt mindre självklara.

Sue Duke är Linkedins chef för Europa, Mellanöstern och Afrika, hon menar att arbetsgivare behöver bli bättre på att identifiera vilka färdigheter en kandidat faktiskt har, snarare än att utgå från de traditionella meriter som brukar signalera kompetens.

Det handlar om en ganska grundläggande förändring i rekryteringen. En kandidat behöver inte nödvändigtvis ha haft exakt samma roll tidigare för att kunna utföra jobbet, skriver Euronews.. Erfarenhet från en annan bransch eller en annan typ av roll kan innehålla färdigheter som är direkt användbara i den nya tjänsten.

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Kravprofilen kan bli ett hinder

Kravprofilen riskerar att måla in rekryterarna i ett hörn. Ett företag som exempelvis kräver en viss examen, ett bestämt antal års erfarenhet eller en specifik tidigare jobbtitel kan snabbt sålla bort kandidater som inte uppfyller formuleringen – även om de har precis kompetensen som behövs.

Det blir särskilt relevant när arbetsuppgifter förändras genom ny teknik. Kompetenser som var centrala för några år sedan behöver inte vara lika viktiga i dag. I stället krävs nya färdigheter.

Då räcker det inte alltid att kopiera den kravprofil som fungerade vid den senaste rekryteringen.

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