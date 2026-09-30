Antalet sökande per ledig tjänst har fördubblats sedan 2022. Samtidigt har arbetsgivarnas svårigheter att hitta rätt kompetens ökat. Enligt LinkedIn kan en förklaring vara att företag fortfarande rekryterar utifrån traditionella krav på utbildning, erfarenhet och tidigare roller, trots att kompetensbehoven förändras.
Fler söker jobben – därför hittar företagen inte rätt
Utbildning, tidigare arbetsgivare och jobbtitlar har länge fungerat som genvägar för arbetsgivare som ska bedöma kandidater. Men på en arbetsmarknad där kompetenser förändras snabbt blir sådana kriterier allt mindre självklara.
Sue Duke är Linkedins chef för Europa, Mellanöstern och Afrika, hon menar att arbetsgivare behöver bli bättre på att identifiera vilka färdigheter en kandidat faktiskt har, snarare än att utgå från de traditionella meriter som brukar signalera kompetens.
Det handlar om en ganska grundläggande förändring i rekryteringen. En kandidat behöver inte nödvändigtvis ha haft exakt samma roll tidigare för att kunna utföra jobbet, skriver Euronews.. Erfarenhet från en annan bransch eller en annan typ av roll kan innehålla färdigheter som är direkt användbara i den nya tjänsten.
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Kravprofilen kan bli ett hinder
Kravprofilen riskerar att måla in rekryterarna i ett hörn. Ett företag som exempelvis kräver en viss examen, ett bestämt antal års erfarenhet eller en specifik tidigare jobbtitel kan snabbt sålla bort kandidater som inte uppfyller formuleringen – även om de har precis kompetensen som behövs.
Det blir särskilt relevant när arbetsuppgifter förändras genom ny teknik. Kompetenser som var centrala för några år sedan behöver inte vara lika viktiga i dag. I stället krävs nya färdigheter.
Då räcker det inte alltid att kopiera den kravprofil som fungerade vid den senaste rekryteringen.
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AI förändrar även kandidaterna
AI förändrar inte bara behoven på arbetsplatsen utan själva ansökningsprocessen.
Kandidater kan använda AI för att anpassa cv:n och personliga brev efter specifika jobbannonser. Tekniken gör det enklare att formulera en ansökan som matchar arbetsgivarens krav. D:net innebär att fler kandidater kan presentera sig på ett sätt som ser relevant ut på papperet.
För arbetsgivaren är det svårt att avgöra vad som är verklig kompetens och vad som är en väloptimerad ansökan.
Rekryteringen behöver gå från erfarenhet till förmåga
För arbetsgivarna handlar förändringen inte nödvändigtvis om att slopa utbildning eller erfarenhet. Snarare handlar det om att inte låta sådana meriter bli ett automatiskt filter som råkar sålla bort kandidater som skulle vara gjutna för uppdraget.
Vid sidan om vanliga meriter är det avgörande att ta reda på vad kandidaten faktiskt kan göra. I stället för att först leta efter en viss yrkesbakgrund kan arbetsgivaren definiera vilka färdigheter som krävs för rollen och sedan söka efter personer som besitter dem.
För företag som lyckas göra den förflyttningen kan en större del av arbetsmarknadens tillgängliga kompetens bli synlig.
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