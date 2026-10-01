Amerikanska techjättar tar allt större plats i Bryssel och försöker påverka EU nya digitala regler. EU vill samtidigt stärka sitt teknologiska oberoende och minska beroendet av amerikansk teknik.
Big Tech satsar miljoner på att påverka EU
Amerikanska teknikföretag har skaffat sig en stark position i Bryssel. Sedan EU-valet 2024 har Google, Apple och Amazon haft fler möten med EU beslutsfattare än något enskilt europeiskt företag.
Det visar en kartläggning som Financial Times har gjort genom att jämföra EU transparensregister med mötesuppgifter från Europaparlamentet och EU-kommissionen. Google och dess dotterbolag står för 302 möten, Apple för 257 och Amazon för 239.
Det handlar inte bara om hur ofta företagen träffar politiker och tjänstemän. De amerikanska techjättarna lägger också stora summor på att påverka EU politik. Apple uppger lobbyingkostnader på omkring 8–9 miljoner euro om året, medan Amazon ligger på 9–10 miljoner och Google på 5,5–6 miljoner.
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Påverkar reglerna för AI och teknik
Lobbyingen riktas mot regler som kan få stor betydelse för teknikföretagens verksamhet. Google har exempelvis haft 22 möten om EU så kallade digitala omnibus, ett lagpaket som bland annat skulle ge företag större möjligheter att använda personuppgifter när de tränar AI-modeller.
Google, Apple och Amazon har också diskuterat EU regler för molntjänster och säkerhet för barn på nätet.
Det sker samtidigt som EU försöker minska sitt beroende av amerikansk teknik och stärka sin egen teknologiska självständighet.
Konflikten har dessutom fått en internationell dimension. USA president Donald Trump har vid flera tillfällen hotat EU med tullar som svar på unionens reglering av amerikanska teknikföretag.
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Europeiska företag hamnar efter
Financial Times kartläggning visar att de amerikanska företagen inte bara har en stark närvaro i Bryssel – de har också fler registrerade möten än europeiska storföretag som TotalEnergies, Volkswagen och Airbus.
Även europeiska företag och branschorganisationer lägger stora resurser på lobbying. Totalt gäller mer än 63 procent av mötena med registrerade intresseorganisationer företag eller branschorganisationer.
Samtidigt är miljöorganisationer bland de mest aktiva aktörerna. WWF har haft 431 möten sedan juni 2024 och Transport & Environment 410. Trots det har miljöorganisationerna haft svårt att stoppa flera förändringar av EU klimatpolitik.
Kampen om inflytandet
Skillnaden ligger också i vilka politiker lobbygrupperna lyckas få tillgång till. Transport & Environment uppger att det har blivit svårare att träffa ledamöter från EPP, den största partigruppen i Europaparlamentet. EPP har drivit på för att minska den administrativa bördan för europeiska företag.
Amerikanska företag har däremot träffat politiker över hela det politiska spektrumet. Den amerikanska handelskammaren AmCham EU hade exempelvis minst 22 möten om omnibuslagar som ska lätta på regler inom bland annat bekämpningsmedel och miljöskydd.
AmCham EU chef Malte Lohan säger att behovet av enklare regler inte bara är ett amerikanskt önskemål utan också en europeisk fråga. Branschorganisationen BusinessEurope har på liknande sätt argumenterat för tydligare regler och mindre administrativ börda för europeiska företag.
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Ett system med luckor
EU transparensregister innehåller nästan 18 000 organisationer som försöker påverka unionens politik. Men alla som träffar EU beslutsfattare finns inte där. Europaparlamentets ledamöter har haft omkring 29 000 möten med organisationer som inte är registrerade som lobbyister.
Det har väckt frågor om hur öppen och jämlik tillgången till EU beslutsfattare egentligen är. Transparency International vill därför se hårdare regler för vilka organisationer som får träffa Europaparlamentets ledamöter och deras medarbetare.
Financial Times betonar samtidigt att siffrorna i kartläggningen är uppskattningar. Tidningen har hittat fel och ofullständiga uppgifter i mötesregistren och har därför manuellt granskat materialet och kontrollerat delar av resultatet.
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