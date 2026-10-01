Big Tech satsar miljoner på att påverka EU

Amerikanska teknikföretag har skaffat sig en stark position i Bryssel. Sedan EU-valet 2024 har Google, Apple och Amazon haft fler möten med EU beslutsfattare än något enskilt europeiskt företag.

Det visar en kartläggning som Financial Times har gjort genom att jämföra EU transparensregister med mötesuppgifter från Europaparlamentet och EU-kommissionen. Google och dess dotterbolag står för 302 möten, Apple för 257 och Amazon för 239.

Det handlar inte bara om hur ofta företagen träffar politiker och tjänstemän. De amerikanska techjättarna lägger också stora summor på att påverka EU politik. Apple uppger lobbyingkostnader på omkring 8–9 miljoner euro om året, medan Amazon ligger på 9–10 miljoner och Google på 5,5–6 miljoner.

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Påverkar reglerna för AI och teknik

Lobbyingen riktas mot regler som kan få stor betydelse för teknikföretagens verksamhet. Google har exempelvis haft 22 möten om EU så kallade digitala omnibus, ett lagpaket som bland annat skulle ge företag större möjligheter att använda personuppgifter när de tränar AI-modeller.

Google, Apple och Amazon har också diskuterat EU regler för molntjänster och säkerhet för barn på nätet.

Det sker samtidigt som EU försöker minska sitt beroende av amerikansk teknik och stärka sin egen teknologiska självständighet.



Konflikten har dessutom fått en internationell dimension. USA president Donald Trump har vid flera tillfällen hotat EU med tullar som svar på unionens reglering av amerikanska teknikföretag.

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