Så kan Sverige användas för att finansiera kärnvapen

Risken för att FN:s sanktioner mot spridning av massförstörelsevapen kringgås bedöms vara högst inom illegal finansiell verksamhet, så kallad underground banking, och genom kryptotillgångar. Lägst är risken vid försäljning av varor.

Det slår tio myndigheter fast i en ny nationell riskbedömning som regeringen beställt. Arbetet har letts av Polismyndigheten, Finansinspektionen och Säkerhetspolisen och gäller perioden januari 2021 till mars 2026.

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Rapporten jämför dock bara riskområdena med varandra. Den gör inte anspråk på att bedöma den samlade risken i Sverige.

Parallella strukturer

Enligt myndigheterna har den organiserade brottsligheten byggt upp en illegal finansiell infrastruktur för att hantera kontanter och guld och växla till krypto. Samma infrastruktur kan också användas för att finansiera massförstörelsevapen.

”Även om aktörerna därmed lämnar vissa spår i det reguljära finansiella systemet är de mycket svåra att upptäcka”, skriver myndigheterna.

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Rapporten lyfter också fram gängkriminalitetens koppling till Iran. Säkerhetspolisen har tidigare konstaterat att den iranska regimen använder kriminella nätverk i Sverige. Enligt myndigheterna kan det inte uteslutas att samma strukturer används för att kringgå sanktioner.