Hackare samlar data redan nu – BankID kan bli en baggis att knäcka

Cyberangreppen ökar

Cyberangreppen blir allt fler något Realtid skrivit om tidigare.



Googles Kent Walker, chef för globala frågor, varnar i ett blogginlägg för att angripare sannolikt redan bedriver ”store now, decrypt later”-attacker, vilket betyder att de lagrar krypterad data i väntan på kvantdatorer som kan öppna den.

Statliga aktörer är värst. Underrättelsetjänster avlyssnar och lagrar krypterad digital trafik — mejl, myndighetskommunikation, banktransaktioner — trots att de inte kan läsa den idag.

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Även kriminella grupper har börjat agera likadant. Vid intrång stjäl de stora mängder data som de inte kan använda idag, men som kan bli värdefull när kvantdatorer väl klarar att knäcka kryptering.

Det innebär att data som känns säker idag plötsligt kan bli läsbar om tio eller tjugo år.

Finanssektorn ligger särskilt risigt till

För finanssektorn är utvecklingen extra känslig. Banktransaktioner, identitetskontroller och bankernas interna kommunikation är hårt krypterade. Men det är också precis den typ av data som statliga aktörer och kriminella grupper redan samlar in för framtiden.



Om framtidens kvantdatorer kan knäcka kryptering snabbare än väntat riskerar allt historiskt material att bli läsbart i efterhand — även sådant som i dag känns helt säkert.

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Även kryptovalutor är i riskzonen

Kryptovalutor bygger på samma typ av kryptering som banker använder. Om kvantdatorer kan knäcka dessa algoritmer riskerar även blockkedjor att bli sårbara.

Det betyder att transaktioner som i dag anses omöjliga att manipulera kan bli fullt möjliga att förfalska när tekniken blir tillräckligt kraftfull.



Därför varnar säkerhetsforskare för att även kryptomarknaden måste börja förbereda sig för en kvantframtid.

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Kvantsäkert skydd finns – men används knappt

Det finns redan krypteringsmetoder som är byggda för att tåla kvantdatorer. De kallas kvantsäker kryptering och är framtagna just för att inte kunna knäckas av de beräkningar framtidens kvantdatorer förväntas klara.

Problemet är att nästan ingen har infört dem. Runt 90 procent av alla system saknar kvantsäkert skydd, enligt färska säkerhetsrapporter.



De använder fortfarande äldre kryptering som kvantdatorer kan bryta. Bland industriella styrsystem — elnät, vattenrening, kritisk infrastruktur — är siffran ännu lägre.

Det betyder att även om tekniken för att skydda sig finns, så ligger världen långt efter i att faktiskt använda den.

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