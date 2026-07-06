Bränslebristen är mycket svår på Kuba just nu. Det får lantbrukare att sälja gårdar för ett spottstyver i sammanhanget.
Bönder slumpar bort sina gårdar – har inte längre råd
Kubas jordbruk befinner sig i en djup kris. Brist på bränsle och el har slagit hårt mot livsmedelsproduktionen.
Oljeleveranserna till Kuba har i stort sett upphört helt sedan tidigare i år efter skärpta amerikanska sanktioner.
Landet har sedan dess drabbats av omfattande bränslebrist och återkommande strömavbrott som på vissa håll varar upp till 22 timmar per dygn.
Oerhört låga inkomster
Konsekvenserna märks i hela jordbruket. Bränsle saknas till traktorer, bevattningssystem och transporter, samtidigt som skördade grödor blir liggande och ruttnar eftersom de inte kan fraktas vidare.
Enligt Financial Times erbjuder nu flera lantbrukare sina gårdar till försäljning via sociala medier. I ett fall säljs en 7,5 hektar stor gård med traktor, dragoxar och odlingar för motsvarande omkring 8 000 dollar.
Trots det låga priset är köpare svåra att hitta i ett land där medianinkomsten uppges ligga under tio dollar i månaden.
Livsmedelsförsörjningen var ansträngd redan före årets energikris. Enligt FN föll Kubas produktion av fläsk med 95 procent mellan 2018 och 2023.
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Ska tillåta mer privat ägande
Produktionen av ris minskade med 87 procent, bönor med 70 procent och mjölk med 58 procent.
Samtidigt har regeringen presenterat ett omfattande reformpaket med 176 åtgärder för att försöka stabilisera ekonomin.
Bland annat ska privata banker tillåtas, privata och utländska investerare få möjlighet att köpa andelar i statliga bolag och internationella snabbmatskedjor bjudas in till landet.
Regeringen har också beslutat att det statliga ransoneringssystemet, som funnits sedan 1962, inte längre ska omfatta hela befolkningen.
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Svårt utan bränsle
Endast pensionärer, kroniskt sjuka barn och andra utsatta grupper ska fortsatt omfattas av subventionerade livsmedel.
För många bönder är dock de långsiktiga reformerna av begränsad betydelse så länge bränsle saknas.
Transporterna fungerar inte, bevattningen står stilla och kostnaderna för att leverera varor har stigit kraftigt.
Flera bedömare varnar därför för att livsmedelsproduktionen kan fortsätta falla om energiförsörjningen inte förbättras inom kort.
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