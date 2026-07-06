Bönder slumpar bort sina gårdar – har inte längre råd

Kubas jordbruk befinner sig i en djup kris. Brist på bränsle och el har slagit hårt mot livsmedelsproduktionen.

Oljeleveranserna till Kuba har i stort sett upphört helt sedan tidigare i år efter skärpta amerikanska sanktioner.

Landet har sedan dess drabbats av omfattande bränslebrist och återkommande strömavbrott som på vissa håll varar upp till 22 timmar per dygn.

Oerhört låga inkomster

Konsekvenserna märks i hela jordbruket. Bränsle saknas till traktorer, bevattningssystem och transporter, samtidigt som skördade grödor blir liggande och ruttnar eftersom de inte kan fraktas vidare.

Enligt Financial Times erbjuder nu flera lantbrukare sina gårdar till försäljning via sociala medier. I ett fall säljs en 7,5 hektar stor gård med traktor, dragoxar och odlingar för motsvarande omkring 8 000 dollar.

Trots det låga priset är köpare svåra att hitta i ett land där medianinkomsten uppges ligga under tio dollar i månaden.

Livsmedelsförsörjningen var ansträngd redan före årets energikris. Enligt FN föll Kubas produktion av fläsk med 95 procent mellan 2018 och 2023.

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