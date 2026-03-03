Konflikten mellan USA-Israel och Iran har lamslått flygtrafiken i Mellanöstern. Över 12 000 flygningar har ställts in och hundratusentals passagerare sitter fast runt om i världen. Några flygbolag har börjat genomföra begränsade evakueringsflygningar, men situationen är fortfarande mycket osäker.
Flygkaoset i Mellanöstern: Tusentals strandade resenärer
Den militära konflikten som bröt ut i helgen har fått enorma konsekvenser för den civila flygtrafiken. Enligt flygspårningstjänsten Flightradar24 har fler än 12 300 flygningar ställts in vid sju stora flygplatser i Mellanöstern sedan den 28 februari.
Dubai International Airport, som är en av världens mest trafikerade flygplatser, har drabbats särskilt hårt, mer än 80 procent av de planerade flygningarna till och från flygplatsen har ställts in, enligt FlightAware, skriver Euronews.
Tusentals svenskar strandade
Utrikesdepartementet uppskattar att tusentals svenskar befinner sig strandade i Asien och i Gulfregionen.
”Dubai är den största transithuben med över 250 000 transitpassagerare per dag. Så det är oerhört många passagerare som sitter fast”, säger Svante Liljegren vid UD till SVT.
Flygplatserna i både Dubai och Abu Dhabi träffades av iranska attacker under helgen, och i Abu Dhabi rapporterades ett dödsfall och sju skadade efter att bråte från en nedskjuten drönare föll ner, skriver Axios.
Begränsade flygningar har återupptagits
Under måndagen och tisdagen lyckades ett fåtal flygbolag genomföra evakueringsflygningar. Etihad Airways genomförde minst 15 avgångar från Abu Dhabi till destinationer som Paris, London, Mumbai och Kairo, skriver Euronews.
Emirates började också operera ett begränsat antal repatrierings- och fraktflygningar, men betonade att reguljära avgångar förblir inställda till den 4 mars. På tisdagsmorgonen lyfte fem Emirates A380-plan från Dubai mot bland annat Jeddah, Manchester och Frankfurt.
Dubais myndigheter uppmanade passagerare att bara ta sig till flygplatsen om de blivit direkt kontaktade av sitt flygbolag. Emirates första avgång från Dubai sedan konfliktens utbrott övervakades av mer än 138 000 personer på Flightradar24.
Stora flygbolag pausar trafiken
En lång rad internationella flygbolag har ställt in sina avgångar till och från regionen.
Bland de drabbade finns Air France, British Airways, Lufthansa-gruppen, KLM, Turkish Airlines, Emirates och Qatar Airways.
Det amerikanska utrikesdepartementet uppmanade på måndagen amerikaner att ”lämna nu” från 14 länder i Mellanöstern via kommersiella transporter, och höjde resevarningen för Qatar, Kuwait och Bahrain till nivå 3.
Konsumentens rättigheter
Om du som svensk har drabbats så finns det ett visst konsumentskydd att tillgå om din flygning blivit inställd.
Enligt Sveriges konsumenter har flygbolagen en skyldighet att informera passagerare om deras rättigheter gällande mat, boende och ombokning.
”Får man inte tag på dem via telefon så får man skicka mail, sms och bombardera helt enkelt med krav på information”, säger konsumentvägledare Maria Wiezell till SVT. Den som rest på paketresa har starkare skydd, eftersom researrangören är ansvarig att ordna hemresa samt mat och boende under väntetiden-
Resenärer med EU-registrerade flygbolag har rätt till ombokning eller återbetalning, men vid extraordinära omständigheter, som krig, kan flygbolagens ersättningsskyldighet begränsas.
Visst försäkringsskydd
Standardiserade reseförsäkringar undantar normalt krigshandlingar och stängt luftrum, men förseningar och missade anslutningar som uppstår som en följd kan i vissa fall täckas.
Katastrofskyddet i hemförsäkringen kan ge ersättning för merkostnader på upp till 10 000 kronor, enligt Konsumenternas försäkringsbyrå.
Situationen beskrivs som mycket dynamisk och flygbolagen uppmanar resenärer att följa uppdateringar noggrant. Hamad International Airport i Doha förblir helt stängt, och Qatar Airways meddelade att en ny uppdatering ges på onsdag.
Både Qatar och Förenade Arabemiraten har utlovat att bekosta hotell och mat för strandade passagerare.