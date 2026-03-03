Flygkaoset i Mellanöstern: Tusentals strandade resenärer

Den militära konflikten som bröt ut i helgen har fått enorma konsekvenser för den civila flygtrafiken. Enligt flygspårningstjänsten Flightradar24 har fler än 12 300 flygningar ställts in vid sju stora flygplatser i Mellanöstern sedan den 28 februari.

Missa inte: Europas börser rasar efter Irankrisen – det händer nu. Realtid

Dubai International Airport, som är en av världens mest trafikerade flygplatser, har drabbats särskilt hårt, mer än 80 procent av de planerade flygningarna till och från flygplatsen har ställts in, enligt FlightAware, skriver Euronews.

Tusentals svenskar strandade

Utrikesdepartementet uppskattar att tusentals svenskar befinner sig strandade i Asien och i Gulfregionen.

”Dubai är den största transithuben med över 250 000 transitpassagerare per dag. Så det är oerhört många passagerare som sitter fast”, säger Svante Liljegren vid UD till SVT.

Läs även: Fraktkaos hotar – kriget i Iran ritar om sjökartan. Dagens PS

Flygplatserna i både Dubai och Abu Dhabi träffades av iranska attacker under helgen, och i Abu Dhabi rapporterades ett dödsfall och sju skadade efter att bråte från en nedskjuten drönare föll ner, skriver Axios.