Europas börser rasar efter Irankrisen – det händer nu

Det breda europeiska indexet STOXX 600 föll 2,6 procent under tisdagen och var på väg mot sin största endagsförlust sedan april.

Tyska DAX sjönk till sin lägsta nivå på nästan två månader, medan börser i Frankrike, Spanien och London alla drogs ned. Samtliga sektorer i STOXX 600 backade, med bank- och försäkringsaktier i spetsen för nedgången.

Även flygbolag pressades hårt. Lufthansa tappade 4 procent, British Airways-ägaren IAG föll 5,2 procent och Air France-KLM backade 5 procent, enligt Reuters.

Stockholm och Wall Street

Stockholmsbörsen drabbades lika hårt. Strax före lunchtid hade OMXS30 nått sin dagslägsta på minus 3,6 procent, medan breda OMXSPI var ned 3,5 procent.

Inte heller Wall Street ser ut att klara sig undan. Med drygt fyra timmar till öppning pekade USA-terminerna brant nedåt, S&P 500 mot minus 1,7 procent, Dow Jones mot minus 1,6 procent och tekniktunga Nasdaq mot ett tapp på 2,3 procent, skriver Dagens industri.

Bland de största förlorarna i förhandeln syntes halvledarbolag som Nvidia, ned 3,3 procent, AMD, ned 4,3 procent, och Micron, ned hela 6,8 procent.

Även Tesla, Alphabet, Meta och Amazon handlades ned. Mot strömmen gick dock olje- och energibolag där Conoco Phillips steg runt 3 procent.