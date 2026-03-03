Europeiska aktiemarknader sjönk till sina lägsta nivåer på en månad under tisdagen, medan även Wall Street pekade mot kraftiga fall, när den eskalerande konflikten i Mellanöstern fortsätter att skaka investerare världen över.
Europas börser rasar efter Irankrisen – det händer nu
Det breda europeiska indexet STOXX 600 föll 2,6 procent under tisdagen och var på väg mot sin största endagsförlust sedan april.
Tyska DAX sjönk till sin lägsta nivå på nästan två månader, medan börser i Frankrike, Spanien och London alla drogs ned. Samtliga sektorer i STOXX 600 backade, med bank- och försäkringsaktier i spetsen för nedgången.
Även flygbolag pressades hårt. Lufthansa tappade 4 procent, British Airways-ägaren IAG föll 5,2 procent och Air France-KLM backade 5 procent, enligt Reuters.
Stockholm och Wall Street
Stockholmsbörsen drabbades lika hårt. Strax före lunchtid hade OMXS30 nått sin dagslägsta på minus 3,6 procent, medan breda OMXSPI var ned 3,5 procent.
Inte heller Wall Street ser ut att klara sig undan. Med drygt fyra timmar till öppning pekade USA-terminerna brant nedåt, S&P 500 mot minus 1,7 procent, Dow Jones mot minus 1,6 procent och tekniktunga Nasdaq mot ett tapp på 2,3 procent, skriver Dagens industri.
Bland de största förlorarna i förhandeln syntes halvledarbolag som Nvidia, ned 3,3 procent, AMD, ned 4,3 procent, och Micron, ned hela 6,8 procent.
Även Tesla, Alphabet, Meta och Amazon handlades ned. Mot strömmen gick dock olje- och energibolag där Conoco Phillips steg runt 3 procent.
Kan driva på inflationen
Bakgrunden till den breda oron är den militära konfrontationen mellan USA, Israel och Iran som inleddes i helgen. Stängningen av Hormuzsundet har stört sjöfarten i Persiska viken och drivit upp oljepriserna kraftigt, vilket väcker oro för en inflationschock i Europa vid en tidpunkt då tillväxten redan är svag.
ECB:s chefsekonom Philip Lane sade till Financial Times att ett utdraget krig kan driva inflationen märkbart högre och tynga tillväxten i euroområdet.
Olika scenarier för framtiden
Mitt i oron försöker Ålandsbanken lyfta blicken framåt. I ett kundbrev skissar banken tre scenarier för det kommande året, skriver EFN.
Det mest sannolika, med en bedömd sannolikhet på 50 procent, är ett oklart militärt utfall men med avtagande våldsamheter, där oljepriset faller tillbaka och börsen återhämtar sig.
Det näst mest sannolika, 30 procent, är en militär kapitulation från Irans sida, vilket skulle stärka riskaptiten markant.
Det tredje och minst sannolika scenariot, 20 procent, innebär en eskalerande konflikt som sprider sig i regionen, med fortsatt stängt Hormuzsund, kraftigt stigande oljepriser och risk för stagflation.
”Oljepriset vänder tydligt ned och optimismen om konjunkturen tilltar, riskaptiten stärks med emfas”, skriver Ålandsbanken om det näst mest positiva utfallet.
Europas volatilitetsindex steg för fjärde dagen i rad till sin högsta nivå sedan mitten av november, en tydlig signal om att marknadens nervositet är långt ifrån över.