Bakslag för Pekings maktspel – väst rundar Kina

När USA slår mot Iran kan Kina vara en av de stora förlorarna. Och på en helt annan arena kan USA och landets allierade ha hittat vägar för att bryta sitt beroende av Kina.

I decennier har Kina satsat hårt på att dominera en marknad som hela världen är beroende av: de sällsynta jordartsmetallerna. Nu kan den dominansen vara på väg att brytas.

Det som började med att man visade styrka för att pressa USA i det pågående handelskriget har satt fart på omvärlden. Nu växer en ny industri fram med Nordamerika i spetsen.

Missa inte:

Sveriges järngrepp i EU – producerar 90 procent av viktiga metallen

AI bryter det kinesiska monopolet

Länge har Kina kontrollerat omkring 95 procent av världens förädling av dessa kritiska metaller. Men i Saskatchewan, Kanada, har Saskatchewan Research Council lyckats bygga Nordamerikas första helt integrerade anläggning för sällsynta jordartsmetaller, rapporterar Oilprice.com.

Genom att använda avancerad artificiell intelligens har man lyckats automatisera de mest komplicerade och farliga stegen i processen. Där en kinesisk fabrik kräver hundratals arbetare som manuellt hanterar kemiska tankar, sköts den kanadensiska anläggningen av ett AI-system som tar emot tusentals datapunkter varje sekund.

”Vi var tvungna att bygga vår egen teknik från grunden eftersom den helt enkelt inte fanns tillgänglig utanför Kina”, säger Mike Crabtree, vd för SRC.