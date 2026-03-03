När handelskriget mellan USA och Kina satte fart på allvar i början av 2025 visade Kina kraften i sitt kanske vassaste handelsvapen. Nu verkar draget få oanade konsekvenser.
Bakslag för Pekings maktspel – väst rundar Kina
När USA slår mot Iran kan Kina vara en av de stora förlorarna. Och på en helt annan arena kan USA och landets allierade ha hittat vägar för att bryta sitt beroende av Kina.
I decennier har Kina satsat hårt på att dominera en marknad som hela världen är beroende av: de sällsynta jordartsmetallerna. Nu kan den dominansen vara på väg att brytas.
Det som började med att man visade styrka för att pressa USA i det pågående handelskriget har satt fart på omvärlden. Nu växer en ny industri fram med Nordamerika i spetsen.
Missa inte:
Sveriges järngrepp i EU – producerar 90 procent av viktiga metallen
AI bryter det kinesiska monopolet
Länge har Kina kontrollerat omkring 95 procent av världens förädling av dessa kritiska metaller. Men i Saskatchewan, Kanada, har Saskatchewan Research Council lyckats bygga Nordamerikas första helt integrerade anläggning för sällsynta jordartsmetaller, rapporterar Oilprice.com.
Genom att använda avancerad artificiell intelligens har man lyckats automatisera de mest komplicerade och farliga stegen i processen. Där en kinesisk fabrik kräver hundratals arbetare som manuellt hanterar kemiska tankar, sköts den kanadensiska anläggningen av ett AI-system som tar emot tusentals datapunkter varje sekund.
”Vi var tvungna att bygga vår egen teknik från grunden eftersom den helt enkelt inte fanns tillgänglig utanför Kina”, säger Mike Crabtree, vd för SRC.
Från mineral till missiler
Det största hotet mot västvärldens säkerhet har inte varit bristen på råmaterial, utan bristen på förädlingskapacitet. Utan dessa metaller stannar produktionen av allt från elbilar till F-35-plan och avancerade missilsystem.
Här spelar det börsnoterade bolaget REalloys en avgörande roll. Genom ett exklusivt avtal med SRC säkrar de merparten av produktionen för att omvandla metallerna till de kraftfulla permanentmagneter som försvarsindustrin kräver.
Hela kedjan, från råvara till färdig komponent, sker nu på nordamerikansk mark, helt utan kinesisk inblandning.
En ny era av oberoende
Den slumrande jätten har vaknat och insatserna är enorma. Under 2024 producerade Ukraina 1,2 miljoner stridsdrönare där varenda magnet kom från Kina. Ett enda amerikanskt krigsfartyg kräver uppemot 4,5 ton sällsynta jordartsmetaller, skriver Oilprice.
Medan väst tidigare förlitat sig på ”just-in-time”-leveranser från Peking, börjar nu en ny era av strategiskt oberoende ta form. Pentagon har redan satt upp en tidsfrist: från den 1 januari 2027 förbjuds kinesiska jordartsmetaller i amerikanska försvarssystem.