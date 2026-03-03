Stort hål i beredskapen: "Behöver kunna köpa det nödvändigaste"

Rekommendationen är att varje hem ska kunna klara sig i minst en vecka om digitala betalningar slutar fungera . Ändå når få upp till den nivån.

Dessutom har bara en av tio har ökat mängden kontanter hemma det senaste året. Det sker trots ett allt mer osäkert omvärldsläge och återkommande påminnelser om att Sverige är sårbart vid störningar i elnätet eller i betalningssystemen.

”Trots det oroliga omvärldsläget stoppar vi inte mer pengar i madrassen”, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.

Kontanter borde vara en självklarhet

Hon menar att kontanter borde vara en självklar del av hushållets beredskap. Därför är utvecklingen oroande.

”Om digitala betalningar ligger nere behöver man kunna köpa det nödvändigaste. Det krävs ingen invasion för att det ska hända. Ett längre elavbrott eller ett cyberangrepp räcker, och den risken underskattas ofta”, säger hon.