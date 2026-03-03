De flesta svenskar saknar en fungerande kriskassa. En ny undersökning från SBAB visar att majoriteten har mindre än 1 000 kronor i kontanter hemma, trots att flera myndigheter har uppmanat hushållen att ha betydligt mer än så.
Stort hål i beredskapen: "Behöver kunna köpa det nödvändigaste"
Rekommendationen är att varje hem ska kunna klara sig i minst en vecka om digitala betalningar slutar fungera . Ändå når få upp till den nivån.
Dessutom har bara en av tio har ökat mängden kontanter hemma det senaste året. Det sker trots ett allt mer osäkert omvärldsläge och återkommande påminnelser om att Sverige är sårbart vid störningar i elnätet eller i betalningssystemen.
”Trots det oroliga omvärldsläget stoppar vi inte mer pengar i madrassen”, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.
Läs också:
Trots kristider: Svenskarna fortsätter överge kontanterna – Realtid
Kontanter borde vara en självklarhet
Hon menar att kontanter borde vara en självklar del av hushållets beredskap. Därför är utvecklingen oroande.
”Om digitala betalningar ligger nere behöver man kunna köpa det nödvändigaste. Det krävs ingen invasion för att det ska hända. Ett längre elavbrott eller ett cyberangrepp räcker, och den risken underskattas ofta”, säger hon.
Pengar för en vecka
Myndigheten för civilt försvar och Finansinspektionen rekommenderar att hushåll har kontanter så att det räcker i minst en vecka.
Samtidigt visar konsumentverkets beräkningar att en familj med två vuxna och två barn behöver omkring 2 500 kronor i matkostnader per vecka, utöver drivmedel och andra småutgifter.
Därtill bör hushåll ha mindre valörer, eftersom växel kan bli svårt att få om systemen ligger nere.
De flesta är dåligt rustade
Trots dessa råd fortsätter kontantanvändningen att minska. SBAB:s undersökning visar att svenskarna i praktiken står dåligt rustade om en större störning skulle inträffa.
”Det handlar inte om att gå tillbaka till ett kontantsamhälle, utan om att ha en grundläggande beredskap. Få hushåll klarar det i dag”, säger Linda Hasselvik.
Läs även:
Mer kontanter ger mer skattefusk – Realtid