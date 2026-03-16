Expert: Oljepriset slår mot maten – ”Jätteviktigt för jordbruket”

Oljepriset har skjutit i höjden och handlas nu över 110 dollar per fat. Utvecklingen väcker stor oro för hur inflationen och de framtida räntorna kommer att påverkas.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Daniel Jacobs är redaktionschef på Dagens PS och har bevakat råvarumarkanden i många år. Han ser en allvarlig situation framför sig där geopolitisk instabilitet riskerar att lamslå marknaden.
Läs även:
Trycket lättar: Fartyg passerar sundet och oljereserver öppnas
Den främsta orsaken till de rusande priserna är den eskalerande konflikten mellan USA, Israel och Iran. Irans svar på ländernas attacker har blivit att blockera Hormuzsundet, en av världens absolut viktigaste transportleder för råolja.
”Runt 20 procent av världshandeln av olja går genom Hormuzsundet. Mycket från Irak, Kuwait, Qatar och Saudiarabien fraktas därigenom. Det blir en kraftig störning på hela marknaden”, förklarar Daniel Jacobs.
Många drar paralleller till Ukrainakrigets utbrott 2022, men Daniel Jacobs menar att det nuvarande läget kan bli betydligt värre.
Oljan i Mellanöstern utgör en större del av den globala försörjningen än den ryska marknaden gjorde vid krigsutbrottet. Han liknar snarare situationen vid den förlamning som drabbade regionen under covid-19-pandemin.
Inför 2026 fanns förhoppningar om fortsatta räntesänkningar från centralbankerna, men de planerna kan nu grusas. Jacobs understryker att makroläget har förändrats i grunden i och med oljekrisen.
”Om det fortsätter så här blir det inga räntesänkningar. Så länge det pågår en stor oljekris blir det inga sådana drag från centralbankerna”, säger han. En stabilisering hänger till stor del på det politiska läget i USA och huruvida situationen där kan lugna ner sig.
Utöver de direkta effekterna vid bensinpumpen väntas oljekrisen slå hårt mot livsmedelspriserna. Exporten från Gulfstaterna är avgörande för produktionen av en mängd nödvändiga varor för jordbruksindustrin, såsom diesel och konstgödsel, men även för plastförpackningar.
Vi har precis lagt några år med extrem matprisinflation bakom oss, men risken är nu stor att trenden fortsätter uppåt. Konsumenterna får ställa in sig på att krisen i Mellanöstern kommer att kännas hela vägen till matkassen.
Utvecklingen på råvarumarknaden är på kort sikt den viktigaste faktorn att följa för att förstå vart svensk ekonomi är på väg.