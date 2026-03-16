Expert: Oljepriset slår mot maten – ”Jätteviktigt för jordbruket”

Värre än krisen 2022

Många drar paralleller till Ukrainakrigets utbrott 2022, men Daniel Jacobs menar att det nuvarande läget kan bli betydligt värre.

Oljan i Mellanöstern utgör en större del av den globala försörjningen än den ryska marknaden gjorde vid krigsutbrottet. Han liknar snarare situationen vid den förlamning som drabbade regionen under covid-19-pandemin.

Oljepriset kväver räntesänkningarna

Inför 2026 fanns förhoppningar om fortsatta räntesänkningar från centralbankerna, men de planerna kan nu grusas. Jacobs understryker att makroläget har förändrats i grunden i och med oljekrisen.

”Om det fortsätter så här blir det inga räntesänkningar. Så länge det pågår en stor oljekris blir det inga sådana drag från centralbankerna”, säger han. En stabilisering hänger till stor del på det politiska läget i USA och huruvida situationen där kan lugna ner sig.

Matpriserna nästa

Utöver de direkta effekterna vid bensinpumpen väntas oljekrisen slå hårt mot livsmedelspriserna. Exporten från Gulfstaterna är avgörande för produktionen av en mängd nödvändiga varor för jordbruksindustrin, såsom diesel och konstgödsel, men även för plastförpackningar.

Vi har precis lagt några år med extrem matprisinflation bakom oss, men risken är nu stor att trenden fortsätter uppåt. Konsumenterna får ställa in sig på att krisen i Mellanöstern kommer att kännas hela vägen till matkassen.

Utvecklingen på råvarumarknaden är på kort sikt den viktigaste faktorn att följa för att förstå vart svensk ekonomi är på väg.