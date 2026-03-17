Från stora skrytbyggen till betydligt mer blygsamma versioner. Det är vad som har hänt med flera uppmärksammade byggprojekt i Saudiarabien.
Bakslaget: Saudiarabien har inte råd med lyxstaden
Megaprojektet Neom skulle bli Saudiarabiens kronjuvel och generera internationell uppmärksamhet.
Men efter år av förseningar, kraftigt stigande kostnader och tekniska utmaningar har landet behövt tona ner sina ambitioner.
Det som en gång presenterades som en futuristisk superstad i gigantisk skala ser nu ut att bli en mer stegvis och industriellt inriktad utveckling.
Betydligt dyrare projekt
Projektet lanserades 2017 under ledning av kronprinsen Mohammed bin Salman och var tänkt att bli en global symbol för innovation, hållbarhet och ekonomisk diversifiering bort från olja.
Planerna omfattade bland annat den linjära staden The Line, industrizonen Oxagon, skidorten Trojena och lyxön Sindalah.
Men de ekonomiska realiteterna har förändrats. Ursprungligen uppskattades kostnaden till omkring 500 miljarder dollar, men beräkningar har senare pekat mot flera biljoner dollar.
Samtidigt har svängningar i oljepriser påverkat statens intäkter, vilket gjort finansieringen allt mer osäker, skriver Oilprice.com.
Blir ingen hel linjär stad
Den kanske mest ikoniska delen av projektet, The Line, har skalats ned kraftigt. Istället för en 170 kilometer lång stad planeras nu endast kortare sträckor i ett första skede.
Fokus flyttas från visionära helhetslösningar till mer genomförbara delprojekt.
En central del i den nya strategin är satsningen på datacenter och artificiell intelligens. I Oxagon planeras stora anläggningar för datalagring och beräkning, vilket anses vara både mer realistiskt och ekonomiskt lönsamt.
Ett avtal värt flera miljarder dollar har redan tecknats för att bygga ett större datacenter som väntas stå klart inom några år, skriver Bloomberg.
Behöver tänka på ekonomin
Geografiskt har Neom fortfarande viktiga fördelar. Närheten till Röda havet möjliggör effektiv kylning av datacenter med havsvatten, och regionen har god tillgång till sol- och vindenergi.
Dessutom ligger området strategiskt mellan Europa, Asien och Afrika, vilket gör det attraktivt för digital infrastruktur och internationella investeringar.
Omställningen speglar en bredare förändring i Saudiarabiens ekonomiska strategi.
Istället för att försöka realisera en enhetlig megastad i rekordfart, prioriterar landet nu projekt som snabbare kan generera avkastning och stärka dess position inom framtidens tekniksektorer.
