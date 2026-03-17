Bakslaget: Saudiarabien har inte råd med lyxstaden

Megaprojektet Neom skulle bli Saudiarabiens kronjuvel och generera internationell uppmärksamhet.

Men efter år av förseningar, kraftigt stigande kostnader och tekniska utmaningar har landet behövt tona ner sina ambitioner.

Det som en gång presenterades som en futuristisk superstad i gigantisk skala ser nu ut att bli en mer stegvis och industriellt inriktad utveckling.

Betydligt dyrare projekt

Projektet lanserades 2017 under ledning av kronprinsen Mohammed bin Salman och var tänkt att bli en global symbol för innovation, hållbarhet och ekonomisk diversifiering bort från olja.

Planerna omfattade bland annat den linjära staden The Line, industrizonen Oxagon, skidorten Trojena och lyxön Sindalah.

Men de ekonomiska realiteterna har förändrats. Ursprungligen uppskattades kostnaden till omkring 500 miljarder dollar, men beräkningar har senare pekat mot flera biljoner dollar.

Samtidigt har svängningar i oljepriser påverkat statens intäkter, vilket gjort finansieringen allt mer osäker, skriver Oilprice.com.