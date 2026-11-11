AI hotar nästa generations chefer – ”Ett jätteproblem på lång sikt”

AI kan redan utföra många av de arbetsuppgifter som unga akademiker traditionellt har börjat sina karriärer med. Research, analys och enklare utredningsarbete kan i allt större utsträckning skötas av maskiner.

För företagen innebär det möjligheter att sänka kostnaderna. Men samtidigt riskerar de att förlora något betydligt mer värdefullt: nästa generation erfarna medarbetare och företagsledare.

– Väldigt mycket av det som juniora talanger gör i dag kan man ersätta med AI. Mycket research och analys, de enklare uppgifterna, säger Petra von Rohr i videopodden Unlocked.

Vem ska ta över när dagens chefer slutar?

Von Rohr, med lång erfarenhet av företagsledning, finans och styrelsearbete, ser en växande motsättning mellan företagens kortsiktiga effektiviseringar och deras långsiktiga behov av ledare.

För att bli en bra chef räcker det inte med teoretiska kunskaper. Man måste också ha arbetat sig upp genom organisationen, lärt sig verksamheten och fått erfarenhet av att hantera människor och fatta beslut.

Men om de första stegen på karriärstegen försvinner, hur ska framtidens ledare få den erfarenheten?

– Problemet är att om vi inte får in nya juniorer som lär sig jobben, för det är på det sättet man lär sig ett jobb, får erfarenhet och lär sig hur människor fungerar i de olika sammanhangen, så blir det ett jätteproblem på lång sikt.

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Det är ett problem som kanske inte syns i företagens kvartalsrapporter. Tvärtom kan färre juniora medarbetare ge lägre personalkostnader och högre produktivitet.

Men om fem eller tio år kan konsekvenserna bli kännbara när företagen behöver rekrytera nya chefer och seniora specialister.

– Vi behöver juniorerna som så småningom ska bli seniorer. Det är en svår fråga. Jag har inga svar, men jag ser den problematiken.

”Billigare att stoppa dit en maskin till”

Von Rohr anser att företagen måste ta ett större ansvar för sin framtida kompetensförsörjning, även när det finns billigare tekniska alternativ.

– Det kanske är billigare att stoppa dit en maskin till, men ibland kanske vi långsiktigt måste ta in juniorer som får chans att komma in och lära sig.

Det innebär ett nytt dilemma för företagsledningarna. De måste inte bara avgöra vilka arbetsuppgifter som kan automatiseras, utan också vilka erfarenheter som framtidens ledare behöver få möjlighet att skaffa sig.

Att effektivisera bort ett juniorjobb kan vara en besparing i dag – men samtidigt innebära att en framtida chef aldrig får chansen att utvecklas.

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Nya krav på framtidens vd

Samtidigt förändras själva chefsrollen.

I samtalet med framtidsforskaren Magnus Lindkvist, under ledning av Walter Naeslund, diskuterar von Rohr hur företag ska rekrytera ledare i organisationer där AI och automatisering får allt större betydelse.

Hennes bedömning är att traditionell specialistkunskap kan bli mindre avgörande, medan mänskliga egenskaper som gott omdöme och förändringsvilja får större betydelse.

– Specialistkompetens blir kanske lite mindre viktigt. Det är bättre att ha en generalist som kan se samband, som kan se människor, som kan förstå hur människor jobbar bra ihop.

Se hela samtalet: I videopodden Unlocked diskuterar Petra von Rohr och framtidsforskaren Magnus Lindkvist hur AI förändrar företagens organisationer, rekrytering och ledarskap. Programledare är Walter Naeslund.