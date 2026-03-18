Nej, Sverige toppar inte listan över EU:s starkaste ekonomier den här gången heller. I alla fall inte sett till tillväxt. Men vi har lämnat bottenligan bakom oss och mätte under 2025 upp samma tillväxt som EU:s genomsnitt.

Fjolårets vinnare i tillväxtligan är där av udda anledningar och i botten hittar vi ett grannland som brottas med svåra budgetproblem.

Irland i topp – Finland i botten

Irland toppar listan tack vare den stora mängd techjättar som valt att placera sina europeiska huvudkontor i landet. Euronews skriver att den irländska tillväxten inte har så mycket med Irland att göra egentligen. Men landets tillväxt bedöms ändå landa på imponerande 12 procent i fjol.

Och i bottenligan hittar vi grannlandet Finland som brottas med ekonomiska motgångar, tillsammans med Europas största ekonomi Tyskland vars viktiga fordonsindustri genomgår en djup kris. Båda länderna rapporterar en årlig tillväxt på 0,2 procent för 2025.

Bäst bland EU:s jättar

Fyra ekonomier i EU sticker ut som markant större än de övriga. Det är Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien. Av dessa är svenskarnas resefavorit Spanien i topp, med en årlig tillväxt på 2,8 procent.

Men våra golf- och charterresor är inte den enda orsaken. Det är snarare landets höga invandring som driver upp tillväxten, enligt Euronews.

Produktiviteten och lönerna står stilla i flera stora ekonomier. Även i Spanien sjönk produktionen per arbetare, och landets starka tillväxt stöds istället av turism och migration.

Italien drar nytta av EU:s stödpaket men pressas av konkurrens från Kina. Samtidigt visar Frankrike oväntad motståndskraft trots politisk instabilitet.

”Det innebär inte nödvändigtvis en högre inkomst för enskilda spanjorer. De kan ha samma lön, samma inkomst, och de märker definitivt inte av det. Det finns alltså en betydande risk att man får högre BNP-tillväxt genom en större befolkning, men att den i själva verket sjunker för individen”, sa Jacob Funk Kirkegaard, senior fellow på tankesmedjan Bruegel till Euronews.