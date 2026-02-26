Finsk ekonomi: "Börjar närma oss 90-talets lågkonjunktur"

I slutet av förra året rapporterade vi om ekonomiska motgångar i Finland. Då handlade det främst om att tillväxten uteblir.

Det nya problemet är landets budgetunderskott som leder till stora problem för den finska regeringen. Man behöver spara omkring 8 till 11 miljarder euro, men lyckades bara spara omkring 3 miljarder i fjol.

Sparparketen väcker i sin tur ilska hos det finska folket, antingen för att de är otillräckliga eller för att de anser att man skär ner på fel saker.

”Verkligt stor summa”

Finland har infört en skuldbroms. Syftet är att minska underskottet i ekonomin, och på onsdagen blev det klart. Man ska spara åtta till elva miljarder euro.

Det nya sparmålet är alltså upp till tre gånger så stort som den här regeringens, säger Patrizio Lainá, chefsekonom vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation till Yle.

”Det är en verkligt stor summa. Vi börjar närma oss 90-talets lågkonjunktur, det var senast man anpassade i liknande storleksordning.”

Tuulia Hakola-Uuusitalo, överdirektör på Statens ekonomiska forskningscentral, säger tyll Yle att det blir svårt att hitta områden att spara på:

”Problemet med att skära i utgifterna är, förutom att de alltid tas ifrån någon, vilket gör dem mycket smärtsamma, så skapar grundlagen alla möjliga svårigheter att fatta beslut.”

Blygsam ökning

EU-kommissionens höstprognos visar att landets ekonomi i stort sett stod still i fjol, med en väntad BNP-ökning på endast 0,1 procent.

Efter två svaga år innebär det att återhämtningen bromsar in betydligt jämfört med utvecklingen i både EU och euroområdet, där tillväxten är klart högre.

Tillbakagången i hushållens konsumtion, låga investeringar och en stigande arbetslöshet förklarar mycket av den svaga utvecklingen.