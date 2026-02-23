Tysklands ekonomiska återhämtning skjuts upp – igen

Hur mår egentligen den tyska ekonomin? Frågan har ställts otaliga gånger under den senaste tiden, med ett allt mer bekymrat tonfall.

De senaste uppgifterna tyder på att den tyska ekonomin fortsätter att återhämta sig, men tillväxten under årets första kvartal blir svag.

Det uppger Deutsche Bundesbank i sin senaste månadsrapport, enligt Reuters.

Hoppas på ett lyft

Enligt centralbanken väntas en tydligare uppgång först under våren, då finanspolitiska stimulanser får större genomslag.

Efter tre år av i stort sett stillastående ekonomi finns förhoppningar om ett lyft, drivet av ökade offentliga satsningar, en fortsatt stark arbetsmarknad och hushållens uppdämda sparande.

Samtidigt tyngs utvecklingen i början av året av tillfälliga faktorer. Byggsektorn påverkas negativt av ogynnsamt väder och den privata konsumtionen bedöms inte kunna ligga kvar på tidigare höga nivåer.

Tros växa med en procent

Industrin har visserligen tagit emot större order, men dessa kopplas främst till statliga investeringar i försvar och infrastruktur, medan konkurrenskraften på exportmarknaderna fortsatt är relativt svag.

Bundesbank räknar med att Tysklands BNP växer med under en procent i år, där merparten av ökningen väntas under årets andra hälft.