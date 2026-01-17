Försvarsaktier i rekordrally – bästa starten någonsin i Europa

Flera viktiga europeiska försvarsbolag nådde i början av veckan nya rekordnivåer på börsen, med uppgångar på upp till 1,2 procent i måndags.

JP Morgan har justerat upp sina riktkurser för bolag som BAE Systems, som fick en ny riktkurs på 2 400 pence jämfört med tidigare 2 200 pence. Leonardo höjdes till 66 euro och Qinetiq till 565 pence, rapporterar Börskollen.

Bland de största vinnarna återfinns BAE Systems som steg 2,6 procent och Kongsberg Gruppen med en uppgång på 2,2 procent.

Även Leonardo, Rheinmetall, Dassault Aviation, Thales och Saab avancerade mellan 1,1 och 1,5 procent under måndagen.

Stark inledning på året för sektorn

Svenska Saab har varit en av de bästa aktörerna med en uppgång på 28 procent i svenska kronor sedan årsskiftet, vilket motsvarar en ökning på nästan 200 procent under de senaste 12 månaderna, skriver Morningstar.

Saab är ett av många försvarsbolag som rusat på börsen. (Foto: Jonas Ekströmer/TT).

ANNONS

Tyska Rheinmetall har ökat i värde med 22 procent i euro under 2026, vilket också är en uppgång på nära 200 procent sedan januari 2025.’

Missa inte: Saab når nytt rekord efter USA:s attack. Realtid

Morningstar Developed Europe Aerospace & Defense Index har stigit med nästan 13,5 procent sedan årsskiftet i euro. Den är den bästa starten på ett år sedan indexet startade.

Bland de största innehaven finns Rolls-Royce, som har stigit med 11 procent i brittiska pund sedan årsskiftet, och italienska Leonardo, som har stigit med 18 procent i euro.