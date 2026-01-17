Europeiska försvarsaktier har inlett 2026 med kraftiga uppgångar sedan årsskiftet. Eskalerande geopolitiska spänningar driver på investerarintresset.
Försvarsaktier i rekordrally – bästa starten någonsin i Europa
Flera viktiga europeiska försvarsbolag nådde i början av veckan nya rekordnivåer på börsen, med uppgångar på upp till 1,2 procent i måndags.
JP Morgan har justerat upp sina riktkurser för bolag som BAE Systems, som fick en ny riktkurs på 2 400 pence jämfört med tidigare 2 200 pence. Leonardo höjdes till 66 euro och Qinetiq till 565 pence, rapporterar Börskollen.
Inte bara försvar: nya tillväxtmotorn bakom Rolls-Royce aktie
Rolls-Royce-aktien har inlett 2026 med en imponerande uppgång och satt nya rekord varje enskild handelsdag hittills i år. Bolaget drar nytta av en kombination av flera olika faktorer.
Bland de största vinnarna återfinns BAE Systems som steg 2,6 procent och Kongsberg Gruppen med en uppgång på 2,2 procent.
Även Leonardo, Rheinmetall, Dassault Aviation, Thales och Saab avancerade mellan 1,1 och 1,5 procent under måndagen.
Stark inledning på året för sektorn
Svenska Saab har varit en av de bästa aktörerna med en uppgång på 28 procent i svenska kronor sedan årsskiftet, vilket motsvarar en ökning på nästan 200 procent under de senaste 12 månaderna, skriver Morningstar.
Tyska Rheinmetall har ökat i värde med 22 procent i euro under 2026, vilket också är en uppgång på nära 200 procent sedan januari 2025.’
Missa inte: Saab når nytt rekord efter USA:s attack. Realtid
Morningstar Developed Europe Aerospace & Defense Index har stigit med nästan 13,5 procent sedan årsskiftet i euro. Den är den bästa starten på ett år sedan indexet startade.
Bland de största innehaven finns Rolls-Royce, som har stigit med 11 procent i brittiska pund sedan årsskiftet, och italienska Leonardo, som har stigit med 18 procent i euro.
Norska Kongsberg Gruppen har fått särskilt stark uppmärksamhet från analytiker den senaste veckan.
Pareto Securities har reviderat upp riktkursen från 280 till 390 norska kronor och behållit köprekommendationen, medan Nordea justerat sitt riktkursmål från 285 till 350 norska kronor, enligt Börskollen.
Läs även: Regeringen satsar på drönare – och rymden. Dagens PS
Detta är den tredje köpstämpeln för bolaget på kort tid, efter att Bank of America nyligen höjt sin riktkurs till 335 norska kronor.
Båda analytikerna hänvisar till positiva utsikter och stark orderingång som skäl till sina beslut. Pareto Securities ser också fortsatt potential i andra nordiska försvarsbolag som Mildef och W5 Solutions.
”Vi är alltmer övertygade om att leveransvolymerna kommer att vara höga under fjärde kvartalet och första halvåret 2026, samtidigt som vi tror att B2B-segmentet kommer att ligga kvar över 1, vilket kommer att driva fortsatt tillväxt fram till 2027”, skriver Pareto.
Geopolitiska händelser driver utvecklingen
Uppgången kommer efter en rad geopolitiska händelser i början av januari.
Den 3 januari tillfångatog den amerikanska regeringen Venezuelas president Nicolás Maduro i en militär operation.
Missa inte: Upprustning kan ge Europa en sen börsrevansch. Realtid
Dagen därefter upprepade USA:s president Donald Trump sitt förslag om att annektera Grönland, vilket väckte internationell politisk bestörtning, skriver Morningstar.
Danmark och USA planerar möte efter de amerikanska utspelen om Grönland. Tyskland väntas också föreslå gemensamma Nato-åtgärder för Arktis, samtidigt som Storbritanniens premiärminister uppmanat till ökad säkerhetsnärvaro..
Den 7 januari utfärdade Trump ett dekret som förbjöd amerikanska försvarsleverantörer att prioritera återköp av aktier och ersättningar till ledande befattningshavare framför ökad produktion. Samma dag krävde Trump en ökning av USA:s försvarsbudget för 2027 med 66 procent.
Analytiker ser fortsatt potential i USA som kan spilla över
Analytiker på Morgan Stanley bedömer att amerikanska försvarsbolag kan utvecklas starkt framöver, särskilt efter USA:s militära insatser i Venezuela och Iran.
Northrop Grumman har identifierats som förstahandsval, med över 33 procents kursuppgång på ett år, medan RTX, L3Harris Technologies och General Dynamics också framhålls som attraktiva alternativ, enligt Börskollen.
”De amerikanska försvarsjättarnas breda kapacitet har varit avgörande i båda insatserna, vilket enligt vår uppfattning understryker det stora värdet deras system tillför USA:s försvar idag”, säger Kristine Liwag på Morgan Stanley.
Läs även: Förslaget: Så ska EU:s egen armé byggas. Dagens PS
Morningstar lyfter fram att även europeiska bolag gynnas av ökade amerikanska försvarsutgifter, särskilt BAE, Leonardo och Rheinmetall, bland annat genom amerikanska myndigheters ambition att bredda sin leverantörsbas.
Värderingar varierar mellan bolagen
Trots de kraftiga kursuppgångarna är vissa aktier fortfarande undervärderade enligt Morningstars analytiker.
Rheinmetall handlas i 4-stjärnigt territorium och anses fortfarande vara köpvärt, medan Saab nu bedöms som övervärderat i 1-stjärnigt territorium efter uppgången.
Rolls-Royce och Leonardo ligger i 3-stjärnigt territorium och anses rätt värderade.
”Rheinmetall har de bästa förutsättningarna för att utöka sin kapacitet inom ammunition och landsystem”, säger Morningstars analytiker Loredana Muharremi.
Morningstars analytiker behåller sina tidigare prognoser om en ökning på 200 miljarder dollar i finansiering för forskning och utveckling samt militära upphandlingar bland Nato-länderna inom tio år.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
