Saab och brittiska Babcock har gemensamt presenterat fregatten Arrowhead 120, som duon hoppas att Sverige ska välja i landets största försvarsupphandling på över ett decennium.
Saabs nya krigsfartyg kan bli försvarets största affär sedan Gripen
Utöver den svenska affären ser partnerna en exportpipeline värd över 70 miljarder kronor.
Sverige är i färd med att upphandla fyra nya ytstridsfartyg, kallade Luleåklassen, i en affär som beräknas uppgå till över 40 miljarder kronor.
Inköpet kan bli försvarets största sedan 60 Gripen E beställdes från Saab 2013, skriver Dagens industri. Förutom Saab (börskurs Saab) och Babcock tävlar franska Naval Group och spanska Navantia om kontraktet.
Helt nytt fartyg
Arrowhead 120 är ett helt nytt fartyg, 124 meter långt och med en deplacement på 4 650 ton. Enligt Ilgi Kim, kommersiell chef på Babcock Marine, är fartyget inte en modifiering av ett befintligt skepp utan hämtar designfilosofi från hangarfartyget Queen Elizabeth och Type 31-programmet.
”Den är designad specifikt för svenska behov och operationer, säger Kim till Di, och pekar på den svenska skärgårdens grunda och trånga farvatten som en viktig faktor.
Export värd drygt 70 miljarder
Lars Brännström, biträdande chef för Saabs marina affärsområde Kockums, betonar fartygets kompakta format.
”Arrowhead 120 fyller ett gap i marknaden med en lite mer kompakt storlek och besättning”, säger han.
Fartyget ska bestyckas med en rad Saabsystem, däribland sjömålsroboten RBS15, lättviktstorped för ubåtsjakt och ledningssystemet 9LV, samt luftvärnsrobotar från MBDA.
Duon uppger att de identifierat en exportpipeline värd över sex miljarder pund, drygt 70 miljarder kronor. De säger också att diskussioner med Saab om gemensamma globala satsningar redan har inletts.
Samtal om Gripen med Kanada
Fregattaffären är långt ifrån Saabs enda storaffär på gång. Just nu för bolaget intensiva diskussioner med Kanada om Gripen-leveranser som komplement till F-35.
Saabs vd Micael Johansson uppger att Kanada överväger en dubbel flotta för att minska beroendet av USA, och Saab erbjuder lokal produktion samt upp till 12 000 jobb i landet, något som USA inte kan matcha enligt försvarsexperten Max Villman.
Många bollar i luften för Saab
Saab har under det senaste året också breddat sin orderbok kraftigt på andra fronter.
I december fick Saab ordrar på sammanlagt över tre miljarder kronor under en och samma vecka, bland annat artillerilokaliseringsradarn Arthur till Försvarsmakten, luftvärnssystemet MSHORAD till Litauen samt ammunition och engångsvapen till samma land.
Paretos analytiker Tom Guinchard uppskattade att orderingången under fjärde kvartalet 2025 landade på över 70 miljarder kronor, klart över konsensusestimatet på 42 miljarder.