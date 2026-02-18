Saabs nya krigsfartyg kan bli försvarets största affär sedan Gripen

Utöver den svenska affären ser partnerna en exportpipeline värd över 70 miljarder kronor.

Sverige är i färd med att upphandla fyra nya ytstridsfartyg, kallade Luleåklassen, i en affär som beräknas uppgå till över 40 miljarder kronor.

Inköpet kan bli försvarets största sedan 60 Gripen E beställdes från Saab 2013, skriver Dagens industri. Förutom Saab (börskurs Saab) och Babcock tävlar franska Naval Group och spanska Navantia om kontraktet.

Helt nytt fartyg

Arrowhead 120 är ett helt nytt fartyg, 124 meter långt och med en deplacement på 4 650 ton. Enligt Ilgi Kim, kommersiell chef på Babcock Marine, är fartyget inte en modifiering av ett befintligt skepp utan hämtar designfilosofi från hangarfartyget Queen Elizabeth och Type 31-programmet.

”Den är designad specifikt för svenska behov och operationer, säger Kim till Di, och pekar på den svenska skärgårdens grunda och trånga farvatten som en viktig faktor.

