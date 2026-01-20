Trump vs Macron: Hotar med enorma tullar på vin

Konflikten uppstod efter att Macron rapporterades vara ovillig att delta i det globala fredsråd som FN:s säkerhetsråd godkände i november förra året för att övervaka vapenvilan mellan Israel och Hamas.

När Trump tillfrågades om Macrons ställning vid en presskonferens i Miami avfärdade han den franske ledaren och sade att ”ingen vill ha honom eftersom han snart kommer att lämna ämbetet”, enligt CNBC.

”Om de känner sig fientliga kommer jag att införa en tull på 200 procent på hans viner och champagner, och då kommer han att gå med. Men han behöver inte gå med”, förklarade Trump enligt CNBC.

Macrons femåriga presidentperiod löper ut i maj 2027, och enligt fransk lag kan han inte kandidera för en tredje mandatperiod.

Europeiska börser rasar

Trumps hot fick omedelbar effekt på de europeiska finansmarknaderna.

Den paneuropeiska börsen Stoxx 600 hade fallit 1,4 procent under tisdagsmorgonen, med alla sektorer och stora regionala börser på minussidan, enligt CNBC.

ANNONS

Frankrikes president Emmanuel Macron. (Foto: Yoan Valat/AP/TT)

Parisnoterade aktier i lyxjätten LVMH, som äger Moët & Chandon, Dom Pérignon och Veuve Clicquot, sjönk 2,1 procent i morgonhandeln, medan den franska dryckeskoncernen Remy Cointreau, tillverkare av Telmont-champagne, tappade 1,5 procent.

Marknadsnedgången kommer också efter att Trump på lördagen meddelade att åtta europeiska allierade skulle möta ökande tullar, med start på 10 procent den 1 februari och stigande till 25 procent den 1 juni, om inte en överenskommelse nås som tillåter Washington att ”köpa” Grönland.

Läs också: Dollarn sjunker och guld och silver slår nya rekord. DagensPS

De föreslagna tullarna skulle riktas mot Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland.

Europeiska ledare har slagit tillbaka mot tullarna och efterlyst mer dialog med USA.