Amerikanska presidenten Donald Trump har hotat att införa 200-procentiga tullar på franskt vin och champagne efter att Frankrikes president Emmanuel Macron enligt uppgift vägrar att gå med i Trumps ”fredsråd” för Gaza. Hotet är det senaste i en växande rad av handelskonflikter mellan USA och Europa.
Trump vs Macron: Hotar med enorma tullar på vin
Konflikten uppstod efter att Macron rapporterades vara ovillig att delta i det globala fredsråd som FN:s säkerhetsråd godkände i november förra året för att övervaka vapenvilan mellan Israel och Hamas.
När Trump tillfrågades om Macrons ställning vid en presskonferens i Miami avfärdade han den franske ledaren och sade att ”ingen vill ha honom eftersom han snart kommer att lämna ämbetet”, enligt CNBC.
”Om de känner sig fientliga kommer jag att införa en tull på 200 procent på hans viner och champagner, och då kommer han att gå med. Men han behöver inte gå med”, förklarade Trump enligt CNBC.
Macrons femåriga presidentperiod löper ut i maj 2027, och enligt fransk lag kan han inte kandidera för en tredje mandatperiod.
Europeiska börser rasar
Trumps hot fick omedelbar effekt på de europeiska finansmarknaderna.
Den paneuropeiska börsen Stoxx 600 hade fallit 1,4 procent under tisdagsmorgonen, med alla sektorer och stora regionala börser på minussidan, enligt CNBC.
Parisnoterade aktier i lyxjätten LVMH, som äger Moët & Chandon, Dom Pérignon och Veuve Clicquot, sjönk 2,1 procent i morgonhandeln, medan den franska dryckeskoncernen Remy Cointreau, tillverkare av Telmont-champagne, tappade 1,5 procent.
Marknadsnedgången kommer också efter att Trump på lördagen meddelade att åtta europeiska allierade skulle möta ökande tullar, med start på 10 procent den 1 februari och stigande till 25 procent den 1 juni, om inte en överenskommelse nås som tillåter Washington att ”köpa” Grönland.
De föreslagna tullarna skulle riktas mot Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland.
Europeiska ledare har slagit tillbaka mot tullarna och efterlyst mer dialog med USA.
USA:s finansminister avfärdar EU:s motåtgärder
USA:s finansminister Scott Bessent avfärdade EU:s möjligheter att snabbt enas om ett kraftfullt svar på Trumps Grönlandsrelaterade tullhot.
Han menar att unionens långsamma beslutsfattande talar emot snabba motåtgärder.
”Jag föreställer mig att de först kommer att bilda den fruktade europeiska arbetsgruppen, som verkar vara deras mest kraftfulla vapen”, sade Bessent till reportrar i Davos i Schweiz enligt Financial Times.
Bessent varnade också EU för att det skulle vara ”oförståndigt” att slå tillbaka mot Trump.
Samtidigt förbereder unionen vedergällningstullar på amerikansk export till ett värde av 93 miljarder euro.
Europeiska ledare har beskrivit Trumps nya tullhot som oacceptabla och överväger enligt uppgift motåtgärder, där Frankrike sägs driva på för att EU ska använda sitt starkaste ekonomiska motvapen, det så kallade ”anti-tvångsinstrumentet”.
