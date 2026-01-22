Stubb: "Europa kan försvara sig utan USA"

Under en paneldiskussion om Europas försvarskapacitet tillsammans med Natos generalsekreterare Mark Rutte och Polens president Karol Nawrocki var Alexander Stubb tydlig i sitt budskap.

”Kan Europa försvara sig? Mitt svar är otvetydigt ja”, sade han enligt Yle.

Stubb pekade på Finland som ett konkret exempel. Tillsammans med Polen har Finland den största artillerikapaciteten i Europa, inklusive långdistansrobotar för land, sjö och luft.

”Vi har den största militära styrkan av arktiska kapaciteter i alliansen”, förklarade presidenten, som betonade att Finland kan mobilisera 280 000 soldater inom några veckor.

Läs även: Musk överraskar i Davos – talar tillsammans med Blackrock-chef. Realtid

Civilförsvar lika viktigt som militär

Den finske presidenten underströk också betydelsen av samhällets motståndskraft vid sidan av den militära förmågan.

”Man utkämpar krig på slagfältet, men vinner dem hemma”, sade Stubb och lyfte fram Finlands civila skyddsrum för 4,4 miljoner invånare samt beredskapslager för mat, energi och el.

ANNONS

Läs även: Tonen hårdnar i Europa inför Trumps Davos-tal. Dagens PS