22 jan. 2026

Stubb: "Europa kan försvara sig utan USA"

Finlands president Alexander Stubb under Davos. (Foto: Gian Ehrenzeller /AP/TT)
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Finlands president Alexander Stubb försäkrade under Världsekonomiskt forum i Davos att Europa har förmågan att stå på egna ben militärt. Samtidigt som han uttryckte oro för att Grönlandskrisen riskerar skymma Ukraina-frågan.

Under en paneldiskussion om Europas försvarskapacitet tillsammans med Natos generalsekreterare Mark Rutte och Polens president Karol Nawrocki var Alexander Stubb tydlig i sitt budskap.

”Kan Europa försvara sig? Mitt svar är otvetydigt ja”, sade han enligt Yle.

Stubb pekade på Finland som ett konkret exempel. Tillsammans med Polen har Finland den största artillerikapaciteten i Europa, inklusive långdistansrobotar för land, sjö och luft.

”Vi har den största militära styrkan av arktiska kapaciteter i alliansen”, förklarade presidenten, som betonade att Finland kan mobilisera 280 000 soldater inom några veckor.

Civilförsvar lika viktigt som militär

Den finske presidenten underströk också betydelsen av samhällets motståndskraft vid sidan av den militära förmågan.

”Man utkämpar krig på slagfältet, men vinner dem hemma”, sade Stubb och lyfte fram Finlands civila skyddsrum för 4,4 miljoner invånare samt beredskapslager för mat, energi och el.

Oro för att Grönland skymmer Ukraina

Samtidigt uttrycke S tubb oro för att krisen kring Grönland riskerar att ”suga ut all syre” från forumet i Davos och tränga undan diskussionerna om Ukraina.

”Vi gör allt vi kan för att undvika det”, sade han till reportrar enligt Bloomberg.

Finland är ett av åtta länder som president Donald Trump hotat med nya tullar om de inte stödjer hans ambitioner avseende Grönland.

Stubb betonade att första steget för att lösa frågan är att tona ned retoriken, följt av att bygga en process genom Nato för att stärka säkerheten i regionen.

Trots spänningarna uttryckte Stubb tillit till att en lösning kan hittas.

”Jag tror att vi i slutändan kommer hitta en utväg”, sa han.

