Turkiskt genombrott med autonoma stridsdrönare

När den turkiska tillverkaren Baykar nyligen demonstrerade två Kizilelma-drönare som flög i synkroniserad formation utan mänsklig inblandning markerades en milstolpe för autonom flygteknik.

Drönarna höll tät formation i subsoniska hastigheter och förlitade sig ”enbart på inbyggda sensorer och omedelbart datautbyte”, skriver 45eNord.

Kapplöpning om drönarteknik

Demonstrationen väcker internationell uppmärksamhet, inte minst mot bakgrund av hur konkurrerande drönarprogram presterar.

När tyska Stark, som backats av Peter Thiel, nyligen testades i brittiska och tyska militärövningar misslyckades bolaget totalt inte ett enda mål träffades i fyra försök.

Samtidigt visade svenska Daniel Eks Helsing imponerande resultat med 17 träffar av 17 försök i Tyskland.