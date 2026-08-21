När USA-Iran-kriget bröt ut i mars tappade de europeiska börserna snabbt. Investerare drog sig ur av rädsla för en ny energichock och en inflation som skulle ta fart igen.
Under några veckor präglades marknaden av oro och tvära kast.
Europa reser sig efter kriget – investerarna strömmar tillbaka
När USA-Iran-kriget bröt ut i mars tappade de europeiska börserna snabbt. Investerare drog sig ur av rädsla för en ny energichock och en inflation som skulle ta fart igen.
Men utvecklingen har tagit en annan riktning. Under augusti har kapitalet börjat strömma tillbaka. I veckan fram till den 12 augusti köpte investerare europeiska aktier för 2,44 miljarder dollar.
Det är det största inflödet sedan veckan före krigsutbrottet och en tydlig signal om att investerare vågar ta risk i regionen igen.
Läs också: Det oväntade draget i budstriden: Världens äldsta bank slår tillbaka. Realtid
Europa har klarat sig bättre än många trodde
Samtidigt har Europa visat sig mer motståndskraftigt mot krigets ekonomiska följder än många trodde, rapporterar Reuters. Flera viktiga indikatorer pekar uppåt, och makrostatistiken har överraskat positivt.
Det märks också i bolagens resultat. Företagen i det breda STOXX 600‑indexet väntas öka vinsterna med drygt 24 procent i andra kvartalet, den starkaste tillväxten på nästan fyra år.
Energisektorn sticker ut med en vinstökning på hela 138,6 procent, men även industribolag och basmaterial går starkt.
Samtidigt är bilden inte entydigt positiv. Vinsttillväxten i Europa är fortfarande lägre än i vissa andra stora marknader, däribland USA.
Läs också: Sheins börsnotering: Försenas igen efter förlustsmäll. Realtid
Sluppit svängningarna på tech-marknaden
Europa har samtidigt sluppit de extrema svängningar som drabbat tech‑tunga marknader. Sydkorea är det tydligaste exemplet: ett rally på nästan 70 procent i andra kvartalet följdes av ett ras på 20 procent.
Europas börser, där finans, industri och hälsovård väger betydligt tyngre än tech, har rört sig betydligt lugnare. Tech står för omkring 10 procent av STOXX 600.
Läs mer: Sämsta månaden på 20 år för hedgefonder – på grund av AI.Realtid
Europa är fortfarande billigare än USA
En annan faktor är värderingen. STOXX 600 handlas kring 15 gånger de förväntade vinsterna på tolv månaders sikt. Det är omkring 26 procent lägre än värderingen av S&P 500.
Rabatten har visserligen minskat kraftigt från rekordnivån på 41 procent i november 2024, men europeiska aktier är fortfarande betydligt billigare än amerikanska.
Läs mer: Lovable-duon sålde en bråkdel och fick 100 miljoner var. Dagens PS
Euron går starkare
Valutamarknaden visar samma mönster. Euron har stärkts med omkring 3 procent sedan mitten av juni och handlas nu över 1,16 dollar. En svagare dollar spelar roll, men även Europas starkare statistik.
Samtidigt råder större osäkerhet kring den amerikanska centralbanken, där kommunikationen om framtida räntebeslut har varit oklar.
Prognosen är ljusare än väntat
Skillnaderna i statsskulder stärker bilden av Europa som relativt stabilt. Tysklands skuld ligger strax över 60 procent av BNP, medan USA:s ligger runt 120 procent.
Läs också: Press på Europas obligationer: Tyskland rusar till marknaden med rekordlån. Realtid