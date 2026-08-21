Europa reser sig efter kriget – investerarna strömmar tillbaka

Men utvecklingen har tagit en annan riktning. Under augusti har kapitalet börjat strömma tillbaka. I veckan fram till den 12 augusti köpte investerare europeiska aktier för 2,44 miljarder dollar.



Det är det största inflödet sedan veckan före krigsutbrottet och en tydlig signal om att investerare vågar ta risk i regionen igen.

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Europa har klarat sig bättre än många trodde

Samtidigt har Europa visat sig mer motståndskraftigt mot krigets ekonomiska följder än många trodde, rapporterar Reuters. Flera viktiga indikatorer pekar uppåt, och makrostatistiken har överraskat positivt.



Det märks också i bolagens resultat. Företagen i det breda STOXX 600‑indexet väntas öka vinsterna med drygt 24 procent i andra kvartalet, den starkaste tillväxten på nästan fyra år.



Energisektorn sticker ut med en vinstökning på hela 138,6 procent, men även industribolag och basmaterial går starkt.

Samtidigt är bilden inte entydigt positiv. Vinsttillväxten i Europa är fortfarande lägre än i vissa andra stora marknader, däribland USA.

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