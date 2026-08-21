Från budgetöverskott till 40 biljoner i skuld: Så gick det snett för USA

Tre huvudorsaker

Hur gick det till? Enligt CRFB:s genomgång från 2024 kan skuldökningen delas in i tre huvudsakliga orsaker, samtliga med brett stöd från båda partier.

Skattesänkningarna under George W. Bush och under Trumps första mandatperiod står för 37 procent av dagens skuld. Sänkningar som ofta förlängts med demokraternas stöd, tillsammans med krigen i Afghanistan och Irak samt it-bubblans krasch.

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Högre utgifter för vård

Ökade utgifter, som demokraterna ofta drivit hårdast, står för ytterligare 33 procent – till stor del kopplat till en åldrande befolkning och kraftigt utökade Medicare-program, i takt med att social trygghet, sjukvård och Medicaid numera slukar ungefär hälften av hela USA:s federala budget varje år.

De sista 28 procenten kommer från krisåtgärder: nödutgifter för att bekämpa lågkonjunkturer och covid-19-pandemin.

Jämnt mellan partierna

Räknat efter vilket parti som drivit igenom lagstiftningen är ansvaret också delat: 8 procent av dagens skuld kommer från rent republikanska lagförslag, 12 procent från rent demokratiska.

Den allra största delen, hela 77 procent, kommer från lagar som antagits med stöd från båda partierna.

Ingen förändring i sikte

Utvecklingen väntas fortsätta. Enligt CBO:s senaste prognoser väntas skulden stiga till 120 procent av USA:s samlade ekonomi 2036, och vidare till 156 procent 2055.

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Redan i dag utgör enbart räntekostnaderna på skulden 15 procent av alla amerikanska statsutgifter. Det är mer än vad USA lägger på försvaret, idagsläget 13 procent.