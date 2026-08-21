Försäljningen av obligationer har varit rekordartad bland europeiska stater i inledningen av hösten. Tyskland står i centrum av utvecklingen. Räntorna på tyska statsobligationer har stigit till nivåer inte sedda sedan 2011, samtidigt som en redan pressad europeisk obligationsmarknad tvingas svälja allt större lånevolymer.
Press på Europas obligationer: Tyskland rusar till marknaden med rekordlån
Tysklands 10-åriga statsobligationsränta steg i onsdags till 3,27 procent, den högsta nivån sedan maj 2011, efter att ha stigit med nästan 13 punkter på fyra veckor.
Utvecklingen sammanfaller med att europeiska stater sålt obligationer i rekordtakt efter sommaruppehållet, med totalt 34 låntagare och 43 obligationstranscher i marknaden samma vecka. Också det ett rekord, enligt data från Bloomberg.
Högsta nivån på 15 år
Tyskland sålde nyligen en 30-årig obligation till en ränta på 3,783 procent, den högsta nivån på 15 år.
Samtidigt fick en separat auktion av 10-åriga tyska papper på 3,8 miljarder euro svagare efterfrågan än de 6 miljarder euro analytiker väntat sig.
Ökande lånebehov driver på
Varför pressas marknaden just nu? Den totala bruttoemissionen av statsobligationer i euroområdet väntas landa på nära 1,4 biljoner euro för helåret 2026, med en nettoemission, efter inlösen och ECB:s återinvesteringar, på omkring 930 miljarder euro.
Tysklands finansminister Lars Klingbeil presenterade nyligen en budget för 2027 där de federala utgifterna ökar med 30 miljarder euro till 555 miljarder euro, vilket driver upp landets lånebehov ytterligare. Samtidigt fortsätter Europeiska centralbanken att minska sin egen balansräkning, vilket tar bort en tidigare stor köpare från marknaden.
Företagsobligationer ökar också
Ovanpå den statliga upplåningen tillkommer nu även en våg av företagsobligationer, delvis en spegling av den amerikanska så kallade ”hyperscaler”-skulden: stora teknikbolags obligationer för att finansiera datacenterinvesteringar.
Detta har enligt Bloomberg spritt sig till den europeiska marknaden och bidrar till att pressa upp de statliga räntorna ytterligare.
Tecken på kris?
Är marknaden nära en kris? Enligt en analys i American Thinker kom en tysk statsobligationsauktion nyligen nära att misslyckas helt, vilket krävde ingripande från den tyska statsskuldsförvaltningen (Finanzagentur) för att undvikas.
Samtidigt varnar strateger för att liknande svaga auktioner riskerar att bli vanligare.
Investerarna kvar på marknaden
Trots det pekar Yahoo Finance/Bloomberg-data på att kreditspreadarna för europeiska företagsobligationer hittills hållit sig stabila. 77 punkter på Bloombergs investment grade-index, faktiskt något lägre än vid slutet av juni.
Vilket tyder på att investerarna ännu inte flyr marknaden i stor skala, bara kräver högre kompensation för att låna ut till stater.