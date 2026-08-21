Press på Europas obligationer: Tyskland rusar till marknaden med rekordlån

Ökande lånebehov driver på

Varför pressas marknaden just nu? Den totala bruttoemissionen av statsobligationer i euroområdet väntas landa på nära 1,4 biljoner euro för helåret 2026, med en nettoemission, efter inlösen och ECB:s återinvesteringar, på omkring 930 miljarder euro.

Tysklands finansminister Lars Klingbeil presenterade nyligen en budget för 2027 där de federala utgifterna ökar med 30 miljarder euro till 555 miljarder euro, vilket driver upp landets lånebehov ytterligare. Samtidigt fortsätter Europeiska centralbanken att minska sin egen balansräkning, vilket tar bort en tidigare stor köpare från marknaden.

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Ovanpå den statliga upplåningen tillkommer nu även en våg av företagsobligationer, delvis en spegling av den amerikanska så kallade ”hyperscaler”-skulden: stora teknikbolags obligationer för att finansiera datacenterinvesteringar.

Detta har enligt Bloomberg spritt sig till den europeiska marknaden och bidrar till att pressa upp de statliga räntorna ytterligare.

Tecken på kris?

Är marknaden nära en kris? Enligt en analys i American Thinker kom en tysk statsobligationsauktion nyligen nära att misslyckas helt, vilket krävde ingripande från den tyska statsskuldsförvaltningen (Finanzagentur) för att undvikas.

Samtidigt varnar strateger för att liknande svaga auktioner riskerar att bli vanligare.

Investerarna kvar på marknaden

Trots det pekar Yahoo Finance/Bloomberg-data på att kreditspreadarna för europeiska företagsobligationer hittills hållit sig stabila. 77 punkter på Bloombergs investment grade-index, faktiskt något lägre än vid slutet av juni.

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Vilket tyder på att investerarna ännu inte flyr marknaden i stor skala, bara kräver högre kompensation för att låna ut till stater.