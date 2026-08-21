Sheins börsnotering: Försenas igen efter förlustsmäll

Enligt källor beror förskjutningen på en mindre fördröjning i mottagandet av investerarorder för noteringen, som sker till en kraftigt nedjusterad värdering.

Bolaget avser nu att inleda den så kallade book-building-processen den 24 augusti, sedan man ursprungligen hoppats slutföra hela noteringen i augusti, skriver South China Morning Post.

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Fördröjningen bekräftades av Reuters, som tidigare rapporterat om det ursprungliga måldatumet. Enligt nyhetsbyrån kommer förseningen mot bakgrund av svagare tillväxt och stigande kostnader som dämpat investerarnas aptit. Flera källor uppger att noteringen kan glida ytterligare några dagar bortom den 1 september.

Värderingen en fjärdedel av toppen

Den kinesiskgrundade modejätten, med huvudkontor i Singapore, siktar enligt uppgift på en värdering runt 26–27 miljarder dollar.

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Det är en dramatisk nedgång från toppnoteringen på nära 100 miljarder dollar 2022, och speglar en verksamhet under press: tillväxten bromsade in till 8 procent 2025, och under första kvartalet 2026 redovisade bolaget en nettoförlust på 99 miljoner dollar.

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För att stabilisera affären planerar Shein att ta in flera så kallade cornerstone-investerare, även om merparten av positionerna väntas tas av befintliga ägare.

Enligt uppgifter överväger också bankerna bakom affären att låta egna fonder gå in som ankarinvesterare.