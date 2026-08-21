Shein siktar nu på en Hongkong-notering den 1 september, en försening från det tidigare planerade datumet 28 augusti.
Sheins börsnotering: Försenas igen efter förlustsmäll
Enligt källor beror förskjutningen på en mindre fördröjning i mottagandet av investerarorder för noteringen, som sker till en kraftigt nedjusterad värdering.
Bolaget avser nu att inleda den så kallade book-building-processen den 24 augusti, sedan man ursprungligen hoppats slutföra hela noteringen i augusti, skriver South China Morning Post.
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Fördröjningen bekräftades av Reuters, som tidigare rapporterat om det ursprungliga måldatumet. Enligt nyhetsbyrån kommer förseningen mot bakgrund av svagare tillväxt och stigande kostnader som dämpat investerarnas aptit. Flera källor uppger att noteringen kan glida ytterligare några dagar bortom den 1 september.
Värderingen en fjärdedel av toppen
Den kinesiskgrundade modejätten, med huvudkontor i Singapore, siktar enligt uppgift på en värdering runt 26–27 miljarder dollar.
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Det är en dramatisk nedgång från toppnoteringen på nära 100 miljarder dollar 2022, och speglar en verksamhet under press: tillväxten bromsade in till 8 procent 2025, och under första kvartalet 2026 redovisade bolaget en nettoförlust på 99 miljoner dollar.
För att stabilisera affären planerar Shein att ta in flera så kallade cornerstone-investerare, även om merparten av positionerna väntas tas av befintliga ägare.
Enligt uppgifter överväger också bankerna bakom affären att låta egna fonder gå in som ankarinvesterare.
Tullar och Temu tynger
Bakom det svalare intresset ligger dels konkurrens från Pinduoduos Temu, dels tullar. Som Realtid tidigare rapporterat märks den politiska motvinden redan i svenska konsumenters paket.
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Sedan den 1 juli 2026 har EU avskaffat tullfrihetsgränsen på 150 euro och infört en tillfällig avgift på 3 euro per varutyp, utöver 25 procents moms.
En Novus-undersökning beställd av Tullverket visar att 23 procent av svenska konsumenter uppger att den nya avgiften är ett avgörande skäl att sluta handla från plattformarna.
Shein har misslyckats med tidigare noteringsförsök i både New York och London.