Europeiska unionen måste förbereda sig för en långvarig energikris till följd av konflikten i Mellanöstern, och utesluter inte ransonering av bränsle eller ytterligare frisläppande av strategiska oljereserver.
Europa måste förbereda sig för "långvarig energikris"
Det säger EU:s energikommissionär Dan Jørgensen.
”Det här blir en lång kris – energipriserna kommer att vara höga under mycket lång tid”, sade Jørgensen till Financial Times och tillade att situationen för vissa mer kritiska produkter väntas förvärras ytterligare de kommande veckorna.
Den nästan totala stängningen av det strategiskt viktiga Hormuzsundet och angrepp mot infrastruktur i Gulfregionen har skapat kaos på energimarknaderna, med kraftigt stigande priser och ökad oro för långsiktiga leveransstörningar.
Ännu inte en kris
Jørgensen betonar att EU ännu inte befinner sig i en försörjningskris, men att Bryssel nu tar fram planer för att hantera ”strukturella, långvariga effekter” av konflikten.
EU-kommissionen överväger samtliga tillgängliga verktyg, inklusive ransonering av kritiska produkter som flygbränsle och diesel.
Jørgensen utesluter inte heller ytterligare frisläppande av strategiska reserver om situationen förvärras. Förra månaden deltog EU-länderna i det största koordinerade frisläppandet av strategiska oljereserver i historien.
Dieselberoende och flygbränslebrist oroar
Parallellt har Jørgensen i ett brev till EU:s energiministrar uppmanat medlemsländerna att redovisa åtgärder för att minska olje- och gasanvändningen, särskilt inom transportsektorn, rapporterar Euronews.
Ministrarna samlades under tisdagen för ett krismöte för att hantera ett globalt bortfall på 11 miljoner fat olja per dag.
Oron riktas framför allt mot diesel och flygbränsle, där Europa är starkt beroende av import från Saudiarabien och Kuwait.
Omkring 20 procent av den diesel som förbrukas i EU och Storbritannien kommer från Gulfregionen, enligt handelsföretaget Alkagesta. Källor inom luftfartsbranschen varnar för att flygningar kan komma att ställas in under sommaren om situationen inte förbättras.
Brentoljan har redan stigit till 119 dollar per fat, upp från cirka 70 dollar före kriget, och analytiker varnar för att priset kan nå 200 dollar under ogynnsamma scenarier.
USA kräver lättade klimatregler
Krisen har också blåst liv i en transatlantisk debatt om EU:s klimatregelverk.
USA:s EU-ambassadör Andrew Puzder uppmanade i skarpa ordalag Europa att lätta på sina regler för fossila bränslen. Kritiken riktas främst mot EU:s metanregler, som stora energibolag som Exxon Mobil anser vara alltför strikta och kostnadsdrivande.
”Om Europa vill ha energi som man kan ha råd med måste landet minska de regleringskrav och restriktioner som finns”, sade Puzder till Bloomberg.
Situationen förvärras av skadorna på Qatars Ras Laffan-anläggning, världens största LNG-exportterminal, där reparationer kan ta flera år.
EU-kommissionen har signalerat att man vill balansera klimatambitioner med energisäkerhet, men har hittills inte justerat lagstiftningen.