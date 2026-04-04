Europa måste förbereda sig för "långvarig energikris"

"Det säger EU:s energikommissionär Dan Jørgensen.

”Det här blir en lång kris – energipriserna kommer att vara höga under mycket lång tid”, sade Jørgensen till Financial Times och tillade att situationen för vissa mer kritiska produkter väntas förvärras ytterligare de kommande veckorna.

Den nästan totala stängningen av det strategiskt viktiga Hormuzsundet och angrepp mot infrastruktur i Gulfregionen har skapat kaos på energimarknaderna, med kraftigt stigande priser och ökad oro för långsiktiga leveransstörningar.

Ännu inte en kris

Jørgensen betonar att EU ännu inte befinner sig i en försörjningskris, men att Bryssel nu tar fram planer för att hantera ”strukturella, långvariga effekter” av konflikten.

EU-kommissionen överväger samtliga tillgängliga verktyg, inklusive ransonering av kritiska produkter som flygbränsle och diesel.

Jørgensen utesluter inte heller ytterligare frisläppande av strategiska reserver om situationen förvärras. Förra månaden deltog EU-länderna i det största koordinerade frisläppandet av strategiska oljereserver i historien.