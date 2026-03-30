Gasland till Europa: Ändra reglerna eller få en kris

USA trappar upp sin kritik mot Europeiska unionen och varnar för att regionen riskerar en allvarlig energikris om den inte lättar på sina klimatregler för fossila bränslen.

Bakgrunden är ett allt mer pressat globalt energiläge efter oroligheterna i Mellanöstern.

Attacker mot Qatars viktiga gasanläggningar har minskat utbudet och skapat osäkerhet på marknaden.

Varnar för energikris

Situationen har gjort Europa särskilt sårbart för prisökningar och leveransproblem. Trots att kontinenten inte är direkt beroende av gas från Mellanöstern påverkas den av den globala konkurrensen om flytande naturgas (LNG).

Samtidigt har USA blivit den dominerande leverantören av LNG till Europa, vilket stärker landets inflytande i energirelaterade förhandlingar.

”Om Europa vill ha energi som man kan ha råd med måste landet minska de regleringskrav och restriktioner som finns. Det kan bli en mycket allvarlig energikris om Europa inte agerar”, sa Andrew Puzder, USA:s EU-ambassadör, till Bloomberg på måndagen.