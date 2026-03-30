Ändra era klimatregler så att ni kan ha råd med energi i framtiden. Det är budskapet i USA:s skarpa varning till EU.
Gasland till Europa: Ändra reglerna eller få en kris
USA trappar upp sin kritik mot Europeiska unionen och varnar för att regionen riskerar en allvarlig energikris om den inte lättar på sina klimatregler för fossila bränslen.
Bakgrunden är ett allt mer pressat globalt energiläge efter oroligheterna i Mellanöstern.
Attacker mot Qatars viktiga gasanläggningar har minskat utbudet och skapat osäkerhet på marknaden.
Varnar för energikris
Situationen har gjort Europa särskilt sårbart för prisökningar och leveransproblem. Trots att kontinenten inte är direkt beroende av gas från Mellanöstern påverkas den av den globala konkurrensen om flytande naturgas (LNG).
Samtidigt har USA blivit den dominerande leverantören av LNG till Europa, vilket stärker landets inflytande i energirelaterade förhandlingar.
”Om Europa vill ha energi som man kan ha råd med måste landet minska de regleringskrav och restriktioner som finns. Det kan bli en mycket allvarlig energikris om Europa inte agerar”, sa Andrew Puzder, USA:s EU-ambassadör, till Bloomberg på måndagen.
Har flera invändningar
De amerikanska invändningarna riktas främst mot EU:s regler för att minska metanutsläpp, som anses vara alltför strikta och svåra att genomföra i praktiken.
Stora energibolag som Exxon Mobil menar att kraven riskerar att öka kostnaderna och försvåra leveranser till den europeiska marknaden.
Regelverket innebär bland annat att importerade fossila bränslen måste uppfylla omfattande krav på övervakning, rapportering och verifiering.
Från och med nästa år ska dessa regler börja tillämpas fullt ut, och till 2030 planeras även sanktioner mot leveranser som överskrider fastställda gränsvärden för metanutsläpp.
Har skadat anläggning
Samtidigt har EU-kommissionen signalerat att man vill balansera klimatambitioner med energisäkerhet, men hittills utan att justera lagstiftningen.
Krisen förvärras ytterligare av skadorna på Qatars Ras Laffan-anläggning, världens största exportterminal för LNG, skriver CNBC.
Reparationerna kan ta flera år, vilket riskerar att hålla det globala utbudet begränsat under lång tid framöver.
Analytiker pekar på att Europa nu står inför ett strategiskt vägval mellan att upprätthålla sina klimatmål och att säkerställa stabil energiförsörjning till rimliga priser.
