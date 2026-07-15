Kina har satt höga tillväxtmål, men just nu klarar man inte av att leva upp till dem. Låg efterfrågan i landet tycks vara ett skäl.
Kinas ekonomi sackar efter – sämsta siffran på årtionden
Kinas ekonomi växte med 4,3 procent under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol.
Det visar de senaste siffrorna från landets statistikmyndighet.
Det är en av de lägsta tillväxttakterna sedan Kina började redovisa BNP på kvartalsbasis i början av 1990-talet, med undantag för pandemiåren.
Tydlig inbromsning
Utfallet innebär en tydlig inbromsning från första kvartalet, då ekonomin växte med 5 procent, och ligger under regeringens tillväxtmål för helåret på mellan 4,5 och 5 procent, skriver Financial Times.
Samtidigt pekar flera andra ekonomiska indikatorer på att den kinesiska ekonomin fortsätter att tyngas av svag inhemsk efterfrågan.
Detaljhandeln ökade med endast 1 procent i juni jämfört med samma månad i fjol, medan investeringarna i anläggningstillgångar minskade med 5,7 procent under årets första sex månader.
Industriproduktionen utvecklades däremot starkare och steg med 5,3 procent i juni.
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Stark export lindrar något
Utvecklingen speglar de problem som länge präglat den kinesiska ekonomin. Fastighetskrisen fortsätter att pressa hushållens konsumtion och investeringsvilja, samtidigt som deflationstendenser har bidragit till en försiktig efterfrågan.
Flera ekonomer menar att de månatliga siffrorna ger en betydligt svagare bild än den officiella BNP-statistiken.
Eftersom Kina inte redovisar BNP uppdelad på konsumtion, investeringar och nettoexport blir de löpande indikatorerna särskilt viktiga för att bedöma den ekonomiska utvecklingen.
En möjlig förklaring till att BNP-tillväxten ändå hållits uppe är den starka exporten.
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Använder egna modeller
Kinas export ökade med 27 procent i juni jämfört med samma månad året före, vilket visar att utländsk efterfrågan fortsatt har spelat en avgörande roll för ekonomin.
Samtidigt har importen också ökat kraftigt, vilket begränsat nettoexportens bidrag till tillväxten.
Frågetecken kring den officiella statistiken har funnits under lång tid.
Flera analysföretag använder därför egna modeller för att uppskatta den ekonomiska utvecklingen, och vissa bedömningar pekar på att den faktiska tillväxten ligger närmare 3 procent.
Den lägre officiella tillväxttakten kan samtidigt ses som ett tecken på att myndigheterna i större utsträckning än tidigare är beredda att redovisa en svagare ekonomisk utveckling, menar experter.
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