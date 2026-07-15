Kinas ekonomi sackar efter – sämsta siffran på årtionden

Kinas ekonomi växte med 4,3 procent under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol.

Det visar de senaste siffrorna från landets statistikmyndighet.

Det är en av de lägsta tillväxttakterna sedan Kina började redovisa BNP på kvartalsbasis i början av 1990-talet, med undantag för pandemiåren.

Tydlig inbromsning

Utfallet innebär en tydlig inbromsning från första kvartalet, då ekonomin växte med 5 procent, och ligger under regeringens tillväxtmål för helåret på mellan 4,5 och 5 procent, skriver Financial Times.

Samtidigt pekar flera andra ekonomiska indikatorer på att den kinesiska ekonomin fortsätter att tyngas av svag inhemsk efterfrågan.

Detaljhandeln ökade med endast 1 procent i juni jämfört med samma månad i fjol, medan investeringarna i anläggningstillgångar minskade med 5,7 procent under årets första sex månader.

Industriproduktionen utvecklades däremot starkare och steg med 5,3 procent i juni.

ANNONS

Läs mer: Kinas bilexport toppar miljonen per månad. Dagens PS