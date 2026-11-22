Det franska fintechbolaget Worldline ska systematiskt ha skjutit upp betalningar till leverantörer och begärt förskottsbetalningar från kunder för att förbättra kassaflödet inför finansiella rapporter.

Det visar interna dokument som Financial Times tagit del av.

Åtgärderna ska ha pågått under flera år före bolagets kraftiga börsras 2023.

Ville stärka kassapositionen

Worldline har tidigare granskats av Dagens Nyheter för att man har tagit sig an högriskkunder från ljusskygga branscher. Men nu handlar det om en annan kritik.

Interna rapporter och meddelanden visar att Worldline begränsade utbetalningar och påskyndade inbetalningar inför delårsrapporter mellan åtminstone 2021 och 2023.

Syftet var att stärka den redovisade kassapositionen vid rapporteringstillfällena.

En rapport från revisions- och konsultbolaget PwC, framtagen för Worldline i slutet av 2023, uppskattade att bolagets redovisade fria kassaflöde på 520 miljoner euro under 2022 skulle ha varit omkring 200 miljoner euro lägre utan olika former av kassaflödesoptimering.

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