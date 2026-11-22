Det skandalomsusade bolaget Worldline har återigen hamnat i rubrikerna. Den här gången handlar det om hur man har hanterat förskottsbetalningar och fakturor.
Worldline i blåsväder igen – sköt upp betalningar för att få bättre siffror
Det franska fintechbolaget Worldline ska systematiskt ha skjutit upp betalningar till leverantörer och begärt förskottsbetalningar från kunder för att förbättra kassaflödet inför finansiella rapporter.
Det visar interna dokument som Financial Times tagit del av.
Åtgärderna ska ha pågått under flera år före bolagets kraftiga börsras 2023.
Ville stärka kassapositionen
Worldline har tidigare granskats av Dagens Nyheter för att man har tagit sig an högriskkunder från ljusskygga branscher. Men nu handlar det om en annan kritik.
Interna rapporter och meddelanden visar att Worldline begränsade utbetalningar och påskyndade inbetalningar inför delårsrapporter mellan åtminstone 2021 och 2023.
Syftet var att stärka den redovisade kassapositionen vid rapporteringstillfällena.
En rapport från revisions- och konsultbolaget PwC, framtagen för Worldline i slutet av 2023, uppskattade att bolagets redovisade fria kassaflöde på 520 miljoner euro under 2022 skulle ha varit omkring 200 miljoner euro lägre utan olika former av kassaflödesoptimering.
Läs mer: Betaljätte gömde högriskkunder – aktien rasar. Realtid
Visselblåsare larmade
Även bolagets kassakonvertering, det vill säga hur effektivt vinsten omvandlas till kassaflöde, påverkades.
Enligt PwC skulle nyckeltalet ha varit lägre under 2021, 2022 och första delen av 2023 om effekterna av åtgärderna räknades bort.
En tidigare anställd har lämnat in en visselblåsaranmälan till en fransk myndighet med ansvar för konkurrens- och bedrägerifrågor.
Dokumentationen ska bland annat visa att ledningen under 2023 instruerade personal att skjuta upp betalningar av leverantörsfakturor över 5 000 euro till efter halvårsrapporteringen.
Läs mer: Snart handlar din AI-assistent åt dig – ingen vet vem som betalar när den köper fel. Dagens PS
Har avvisat anklagelser
Visselblåsaren har även vänt sig till den franska finansinspektionen AMF. Personen har beviljats visselblåsarstatus, vilket innebär att myndigheten bedömt att vissa trovärdighetskriterier är uppfyllda. Det innebär dock inte att anklagelserna har bekräftats.
Worldline har avvisat anklagelser om oegentligheter och uppger att bolagets redovisning granskas av styrelsen, revisionsutskottet och externa revisorer.
Bolaget har haft en turbulent period sedan vinstvarningen i oktober 2023, då aktien rasade 60 procent på en dag. Börsvärdet har fallit från omkring 23 miljarder euro 2021 till mindre än 600 miljoner euro.
Under den nya vd:n, som tillträdde 2025, har bolaget sålt tillgångar och genomfört en kapitalanskaffning. Under tredje kvartalet 2026 ökade omsättningen för första gången på nästan två år.
På fredagen föll aktien dock omkring 15 procent efter att uppgifterna publicerats.
Läs mer: Rekordstor svenskbyggd bostadssatsning – över tusen hyresrätter samtidigt. Realtid