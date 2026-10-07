EU vill åt techjättarnas miljarder – svenska storbolag kan få betala

EU-kommissionen har ett stort finansieringsproblem framför sig. Förslaget till nästa långtidsbudget, som ska gälla 2028–2034, omfattar nästan 2 000 miljarder euro.

Pengarna ska bland annat räcka till kraftigt ökade satsningar på försvar och säkerhet, konkurrenskraft, migration och stöd till Ukraina.

För att finansiera de växande behoven utan att öka trycket på medlemsländernas nationella finanser har kommissionen föreslagit fem nya så kallade egna intäktskällor.

En av dem är CORE (Corporate Resource for Europe), en årlig avgift på företag som omsätter mer än 100 miljoner euro i EU.



Men förslaget har stött på motstånd. Flera medlemsländer anser att den skulle slå mot medelstora europeiska företag och försämra deras konkurrenskraft.

Därför överväger kommissionen nu att ändra modellen och höja gränsen för vilka företag som omfattas. Färre mindre och medelstora företag skulle då inte omfattas, medan avgiften i stället koncentreras till de allra största bolagen.

Det är här de amerikanska techjättarna kommer in. Enligt Financial Times (FT) kan en bred avgift på de största företagen bli ett sätt för Bryssel att fånga in bolag som Apple, Meta och Google utan att införa en särskild skatt på amerikansk tech. Det minskar risken att reta upp USA.

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EU har redan försökt beskatta techjättarna

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Det är inte första gången EU försöker hitta ett sätt att beskatta de stora techbolagen.

2018 lade EU-kommissionen fram ett förslag om en särskild digital skatt på 3 procent av vissa digitala intäkter.



Tanken var bland annat att de stora techjättarna skulle beskattas för intäkter som uppstår på den europeiska marknaden, även när bolagen inte har en stor fysisk närvaro där.

Men EU valde senare att avvakta med sin egen skatt för att ge ett globalt skatteprojekt inom OECD en chans.

2021 enades omkring 140 länder om en internationell reform av företagsbeskattningen. En central del var att de största multinationella bolagen skulle kunna beskattas mer i de länder där de har kunder och försäljning.

Den globala uppgörelsen har dock kört fast. Enligt FI har USA:s motstånd efter Donald Trumps återkomst gjort att processen har stannat av.



En EU-tjänsteman beskriver överenskommelsen som i praktiken död.

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