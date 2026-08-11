Osynliga momsfusket slukar miljarder ur statskassorna varje år

Ett litet maskinhandelsföretag i Galway på Irlands västkust har blivit sinnebilden för hur svårt staten kan ha att få tillbaka undanhållen moms. LPS International Plant Ltd, som importerar och exporterar entreprenadmaskiner, träffade tidigare i år en uppgörelse med den irländska skattemyndigheten Revenue på 106,6 miljoner euro ,varav 106,2 miljoner fortfarande är obetalda.

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När likvidatorn nu redovisat bolagets ställning fanns 17 479 euro kvar på två konton, rapporterar Irish Times.

Uppgörelsen bestod av 46,2 miljoner euro i underdeklarerad moms, 14,1 miljoner i ränta och ytterligare 46,2 miljoner i skattetillägg. Bolaget, som så sent som vid utgången av 2023 redovisade en vinst på 3,6 miljoner euro, är skyldigt drygt 45 miljoner euro till oprioriterade fordringsägare, enligt RTÉ.

Samma ensamägare, 41-årige Michael Leonard, står bakom ytterligare ett bolag i likvidation, MPL Plant Hire, med en egen uppgörelse på 4,3 miljoner euro.

Samma logik som karusellen

Fallet rör underdeklarerad moms snarare än ett renodlat karusellupplägg.

Men mönstret, gränsöverskridande handel med högvärdiga varor och ett bolag som töms innan staten hinner driva in kravet, följer samma logik som gör momsbedrägerier så svåra att stoppa i hela EU.

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Upplägget funkar som så: varor cirkulerar i en kedja av bolag, där ett skenföretag tar ut moms av sina kunder men aldrig betalar in den till staten.

Den undandragna momsen blir en ren vinst som kan användas för att dumpa priser och sätta konkurrensen ur spel. Enligt EU-kommissionen uppgår den årliga momsförlusten från denna typ av bedrägeri till mellan 12,5 och 32,8 miljarder euro.