Ett litet maskinbolag är skyldigt den irländska skattemyndigheten 106 miljoner euro, men har bara 17 479 euro kvar på kontot. Fallet blottlägger momsbedrägeriets akilleshäl, ett problem som kostat även svenska staten miljarder.
Osynliga momsfusket slukar miljarder ur statskassorna varje år
Ett litet maskinhandelsföretag i Galway på Irlands västkust har blivit sinnebilden för hur svårt staten kan ha att få tillbaka undanhållen moms. LPS International Plant Ltd, som importerar och exporterar entreprenadmaskiner, träffade tidigare i år en uppgörelse med den irländska skattemyndigheten Revenue på 106,6 miljoner euro ,varav 106,2 miljoner fortfarande är obetalda.
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När likvidatorn nu redovisat bolagets ställning fanns 17 479 euro kvar på två konton, rapporterar Irish Times.
Uppgörelsen bestod av 46,2 miljoner euro i underdeklarerad moms, 14,1 miljoner i ränta och ytterligare 46,2 miljoner i skattetillägg. Bolaget, som så sent som vid utgången av 2023 redovisade en vinst på 3,6 miljoner euro, är skyldigt drygt 45 miljoner euro till oprioriterade fordringsägare, enligt RTÉ.
Samma ensamägare, 41-årige Michael Leonard, står bakom ytterligare ett bolag i likvidation, MPL Plant Hire, med en egen uppgörelse på 4,3 miljoner euro.
Samma logik som karusellen
Fallet rör underdeklarerad moms snarare än ett renodlat karusellupplägg.
Men mönstret, gränsöverskridande handel med högvärdiga varor och ett bolag som töms innan staten hinner driva in kravet, följer samma logik som gör momsbedrägerier så svåra att stoppa i hela EU.
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Upplägget funkar som så: varor cirkulerar i en kedja av bolag, där ett skenföretag tar ut moms av sina kunder men aldrig betalar in den till staten.
Den undandragna momsen blir en ren vinst som kan användas för att dumpa priser och sätta konkurrensen ur spel. Enligt EU-kommissionen uppgår den årliga momsförlusten från denna typ av bedrägeri till mellan 12,5 och 32,8 miljarder euro.
Den svenska härvan
Sverige är långt ifrån förskonat.
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Som Realtid tidigare rapporterat har den så kallade mobilhärvan kostat staten omkring fem miljarder kronor och lett till fler än 50 fällande domar. I ärendet dömde Stockholms tingsrätt i slutet av 2023 tolv personer i ett internationellt nätverk som påstods ha handlat med elektronik som i själva verket aldrig existerat.
Enligt Dagens PS varnar bedrägeriexperter samtidigt för att huvudmännen aldrig gripits och nu bygger nya bolag i andra europeiska länder.
Skarpare verktyg för Skatteverket
Från 1 juli i år har Skatteverket fått vassare befogenheter.
De kan numera neka eller stryka en momsregistrering, markera ett VAT-nummer som ogiltigt i EU:s gemensamma system VIES och pausa utbetalningar av överskjutande ingående moms när uppgifterna inte stämmer.