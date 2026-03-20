Även om Hormuzsundet skulle öppna kan det ta månader innan logistiken för containertrafiken är återställd.
Experter: Finns ingen snabb lösning på krisen i Hormuzsundet
Det tar lång tid innan alla fartyg och containrar är på rätt ställe i rätt hamn, säger professor Johan Woxenius.
Ungefär 170 containerfartyg kan inte ta sig ut genom sundet – rederierna har stoppat sina rutter på grund av det osäkra läget. Totalt kan de lasta omkring 450 000 containrar, vilket motsvarar knappt 1,5 procent av världsflottan. Irans attacker skrämmer även fartyg från att ta sig in till Persiska viken genom sundet.
För regionen är det känsligt. De får in väldigt mycket av sina konsumtionsvaror den vägen till Förenade arabemiraten, säger Johan Woxenius som är professor i sjöfartens transportekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Globala störningar
Innan krigets utbrott passerade knappt 140 fartyg Hormuz dagligen. Hittills i mars har totalt 99 fartyg seglat igenom sundet – ungefär fem om dagen. En tredjedel av fartygen har kopplingar till Iran, enligt BBC:s genomgång.
Flera europeiska länder uppgav i torsdags i ett gemensamt uttalande med Japan att de är redo att bidra till försök att öppna Hormuz. Samma dag meddelade Iran att de vill införa tullar och skatter på fartyg som passerar sundet i framtiden.
Oljepriset har rusat sedan konflikten bröt ut eftersom oljetransporterna störts. Och även om det skulle bli eldupphör i dag kommer stoppet att få följdeffekter.
Det kommer att ta månader att återställa skadorna. Det finns inga politiska åtgärder som kan stoppa uppgången i oljepriset, säger Jeffrey Currie, chefstrateg på Carlyle Energy Pathways, till Bloomberg.
Currie säger att stoppet har stört leveranskedjor i länder över hela världen.
Det handlar om gas, gödningsmedel, metaller och kemikalier. Listan kan göras längre. Fartygen befinner sig på fel platser, säger han.
Runt Godahopp
Irankriget har även skapat ringar på vattnet i Röda havet och i Suezkanalen. Flera stora rederier hade vid början av året återigen vågat använda genvägen mellan Europa och östra Asien efter att i ungefär två år tagit omvägen runt Afrika.
Det är få som går igenom Röda havet nu, i och med att Huthirebellerna är allierade med Iran, säger Woxenius.
Nu tvingas fartygen i stället fortsätta runda Godahoppsudden i Sydafrika. Rederijätten Maersk stoppade sin trafik dagen efter att Israel och USA attackerade Iran den 28 februari.
Suezrutten tror jag inte man ger sig på att köra på ett bra tag faktiskt.