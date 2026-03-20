Spaniens regering har godkänt ett krispaket värt 5 miljarder euro, motsvarande cirka 58 miljarder kronor, för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av kriget mot Iran. Paketet innehåller bland annat kraftiga skattesänkningar på energi.
Europeiska landets svar på Irankrisen: Massiva skattesänkningar
Premiärminister Pedro Sánchez presenterade åtgärderna efter ett extrainkallat kabinettsmöte i Madrid på fredagen.
Totalt omfattar paketet 80 åtgärder som träder i kraft redan på lördagen, rapporterar Bloomberg.
Uttrycker ilska över situationen
Momsen på el sänks från 21 till 10 procent och flera andra energiskatter avskaffas. Sánchez, som har varit den första europeiska ledaren att öppet motsätta sig USA:s attack mot Iran, var tydlig med sin frustration.
”Jag är väldigt arg över situationen”, sade Sánchez vid en presskonferens i Madrid.
Spanien är en stor importör av flytande naturgas och en av landets viktigaste leverantörer är Qatar, vars energiinfrastruktur har drabbats av iranska attacker.
Den spanska regeringen undersöker nu möjligheten att öka naturgasimporten från Algeriet via en pipeline för att minska sårbarheten.
Försiktigt optimism från Sánchez
Samtidigt bedömer Sánchez att krisen inte kommer att bli lika allvarlig som 2022, då Rysslands invasion av Ukraina skakade energimarknaderna.
Spanien är bättre rustat denna gång tack vare en kraftig utbyggnad av förnybar energi, vilket har bidragit till att landet har bland de lägsta elpriserna i Europa.
Spanien är dock långt ifrån ensamt om att vidta åtgärder.
Tidigare i veckan godkände den italienska regeringen under premiärminister Giorgia Meloni en tillfällig sänkning av punktskatterna på bränsle, skriver Reuters.
Även i Sverige växer trycket på politiska åtgärder. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson krävde på fredagen att regeringen tillfälligt sänker skatten på drivmedel, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.
”Vi kan inte vara så här beroende av diktaturernas olja”, sade Andersson vid en pressträff tillsammans med partiets ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg.
Socialdemokraterna vill att skatten på bensin sänks till EU:s miniminivå och att regeringen driver på i EU för att även dieselskatten ska kunna sänkas.
Asien de stora förlorana
De stigande energipriserna slår hårt mot stora delar av världen.
Enligt BBC har Asien drabbats särskilt hårt eftersom regionen hämtar 59 procent av sin råolja från Mellanöstern.
Sydkorea, som är beroende av Mellanösternoljan för hela 70 procent av sin import, har varnat för risker mot landets halvledarindustri.
I länder som Sri Lanka, Bangladesh och Filippinerna har bränsleransonering och stängning av skolor införts som nödåtgärder.
Ryssland en vinnare
Samtidigt finns det vinnare i krisen. Ryssland har ökat sin råoljeexport till Indien med 50 procent sedan konflikten inleddes, och vissa bedömare uppskattar att Moskva kan tjäna upp till 5 miljarder dollar extra bara fram till slutet av mars.
Norge och Kanada pekas också ut som potentiella vinnare när köpare söker alternativa energikällor.
Hur stora de ekonomiska konsekvenserna blir på sikt beror på konfliktens utveckling.
Ekonomer vid Oxford Economics varnar för att om oljepriset stiger till 140 dollar per fat och stannar där, riskerar den amerikanska ekonomin att krympa, och för Europa kan inflationen öka med uppemot 0,5 procentenheter senare i år.