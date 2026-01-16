Efter två års tid: Fraktjätten tillbaka i Röda havet

Beslutet kommer efter eldupphöret i Gaza och kan leda till lägre fraktkostnader. Men det fick även bolagets aktie att sjunka.

Det var torsdagen som Maersk meddelade att man kommer att återuppta sin veckovisa MECL-rutt, som förbinder Mellanöstern och Indien med USA:s östkust, genom Suezkanalen från och med den 26 januari, enligt Reuters.

Avgången kommer att ske från Omans hamn Salalah.

Första steg på väg mot återgång

Detta är andra gången en större redare tar ett strukturellt steg mot att återvända till den kritiska handelskorridoren. Detta efter att fartygen tvingades ta omvägen runt Afrika i slutet av 2023.

CMA CGM, världens tredje största containerrederi, återupptog tidigare denna månad transiter genom vattenvägen på sin India America Express-rutt.

Det efter attacker från Jemens Houthi-rebeller i Röda havet.

”Beslutet följer på en fortsatt stabilisering av förhållandena i och omkring Röda havet, inklusive Suezkorridoren, samt förbättrad stabilitet och tillförlitlighet i regionen”, förklarade Maersk i ett uttalande.