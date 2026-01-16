Den danska redaren Maersk gör ett historiskt steg genom att återuppta användningen av Röda havet och Suezkanalen. Efter mer än två års omvägar kring Afrika.
Efter två års tid: Fraktjätten tillbaka i Röda havet
Mest läst i kategorin
Ekonom: Globalt handelskrig hotar efter Trumputspel
Internationellt är stödet för USA:s anspråk på Grönland obefintligt. Nya tullar skulle innebära en allvarlig eskalering och riskera att handelskonflikter som gått på sparlåga blossar upp igen, tror Robert Bergqvist. Donald Trump hotar med tullar mot alla som inte stödjer USA:s planer på att ta över Grönland. Det kan bli droppen för omvärlden – och …
Mercosur – avtalet som kan spränga hela EU
Stora ord hörs återigen av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på plats i Sydamerika för att skriva under det stora handelsavtalet med Mercosurländerna Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Stora vinster och nödvändiga internationella kontakter, säger anhängarna – samtidigt som motståndarna förbereder både protester och rättstvister. EU:s handelsavtal med Latinamerika är politisk dynamit. Stora ord …
Schweiz vill sätta stopp för invandring – röstar om befolkningstak
Schweiz förbereder sig för en folkomröstning som kan förändra landets framtid i grunden. Förslaget om att begränsa befolkningen till maximalt 10 miljoner invånare har väckt intensiv debatt. Det nationalkonservativa partiet SVP (Schweizerische Volkspartei) lanserade initiativet 2023 som ett svar på växande missnöje bland befolkningen. Landet har upplevt en befolkningstillväxt på omkring 10 procent det senaste …
Tidigare arméchef: Staten kan inte betala försvaret själv
Årtionden av underinvesteringar tvingar fram en ny modell för försvarssatsningar. Privat kapital måste bli del av finansieringen, menar Karl Engelbrektson. Världsordningen förändras och vapen blir återigen ett centralt verktyg i politiken. För högindustrialiserade länder innebär det att finansmarknaderna måste dra sitt lass i försvarsuppbyggnaden – skattemedel räcker helt enkelt inte längre. Karl Engelbrektson, tidigare arméchef …
Riksbanken: Hushållen får stärkt ekonomi när inflationen faller
Svenska hushåll har pressats hårt av den höga inflationen, men enligt Riksbanken finns nu tydliga tecken på att läget förbättras. Det sade riksbankschef Erik Thedéen i ett förskrivet anförande på fredagen. Han framhöll att svenska hushåll drabbades hårdare än i många andra länder under perioden med hög inflation, bland annat på grund av hög räntekänslighet, …
Beslutet kommer efter eldupphöret i Gaza och kan leda till lägre fraktkostnader. Men det fick även bolagets aktie att sjunka.
Det var torsdagen som Maersk meddelade att man kommer att återuppta sin veckovisa MECL-rutt, som förbinder Mellanöstern och Indien med USA:s östkust, genom Suezkanalen från och med den 26 januari, enligt Reuters.
Avgången kommer att ske från Omans hamn Salalah.
Fraktjättarnas vinster minskar när Röda havet blir tryggare
Maersk börjar köra fler transporter genom Röda havet igen. En förbättrad säkerhetssituation är dock inte bara bra för bolaget.
Första steg på väg mot återgång
Detta är andra gången en större redare tar ett strukturellt steg mot att återvända till den kritiska handelskorridoren. Detta efter att fartygen tvingades ta omvägen runt Afrika i slutet av 2023.
CMA CGM, världens tredje största containerrederi, återupptog tidigare denna månad transiter genom vattenvägen på sin India America Express-rutt.
Det efter attacker från Jemens Houthi-rebeller i Röda havet.
”Beslutet följer på en fortsatt stabilisering av förhållandena i och omkring Röda havet, inklusive Suezkorridoren, samt förbättrad stabilitet och tillförlitlighet i regionen”, förklarade Maersk i ett uttalande.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Gradvis återgång efter testseglingar
Containerrederier har vägt möjligheten att återvända till Suezkanalen sedan Houthi-rebellerna i november signalerade att de skulle avbryta sina attacker efter eldupphöret i Gaza. Ett avtals som trädde i kraft i oktober förra året.
Läs mer: Världsledarna står i kö för att skaka hand med Xi. Realtid
Maersk testade rutten tidigare i veckan. På måndag meddelade bolaget att ett av deras fartyg framgångsrikt passerat genom Bab el-Mandeb-sundet.
Det är den plats som tidigare varit i fokus för Houthi-attackerna. Detta var den andra framgångsrika testsegling sedan december, rapporterar Financial Times.
Kortare restider hotar fraktkostnader
En bredare återgång till Röda havet skulle avsluta mer än två års störningar. Samtidigt skulle det skära av upp till två veckor från transittiderna mellan Asien och Europa.
Det skulle också minska antalet fartyg som behövs för att möta efterfrågan, vilket i sin tur skulle pressa de fraktkostnader som rederier kan ta ut.
Missa inte: GPS slås ut i Östersjön – kan leda till olyckor. Dagens PS
Peter Sand, chefsanalytiker på fraktprisplattformen Xeneta, kallade utvecklingen ”mycket betydelsefull” och förklarade för Financial Times att mellan 6 och 8 procent av den globala containerfartygsflottan inte längre skulle behövas vid en fullskalig återgång till Röda havet, vilket innebär att marknadsbalansen kommer att skifta mot transportörerna.
Maersks aktiekurs föll med 4–5 procent på torsdagen efter tillkännagivandet, vilket speglar förväntningar om lägre fraktkostnader.
Osäkerheten kvarstår
Trots det positiva beskedet varnar analytiker för att situationen i Mellanöstern förblir volatil.
Jon Gahagan, vd för den amerikanska maritima riskkonsulten Sedna Global, säger till FT att ”hotet från Houthis fortfarande potentiellt finns där”, men att eldupphöret i Gaza gjorde det naturligt för Maersk att återvända.
Läs även: Ekonomisk kalldusch för Moskva – Kina drar ner handeln. Realtid
Maersk betonadr samtidigt att bolaget har beredskapsplaner om säkerhetssituationen skulle försämras, vilket kan kräva att individuella MECL-seglingar eller hela tjänsten återgår till Godahoppsudden-rutten.
Suezkanalen är den snabbaste rutten mellan Europa och Asien och stod före Houthi-attackerna för cirka 10 procent av den globala sjöburna handeln, enligt Clarksons Research.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.