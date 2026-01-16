17 jan. 2026

Efter två års tid: Fraktjätten tillbaka i Röda havet

Maersk har återvänt till sin gamla rutt i Röda havet. (Foto: Damian Dovarganes/AP/TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 16 jan. 2026

Den danska redaren Maersk gör ett historiskt steg genom att återuppta användningen av Röda havet och Suezkanalen. Efter mer än två års omvägar kring Afrika.

Beslutet kommer efter eldupphöret i Gaza och kan leda till lägre fraktkostnader. Men det fick även bolagets aktie att sjunka.

Det var torsdagen som Maersk meddelade att man kommer att återuppta sin veckovisa MECL-rutt, som förbinder Mellanöstern och Indien med USA:s östkust, genom Suezkanalen från och med den 26 januari, enligt Reuters.

Avgången kommer att ske från Omans hamn Salalah.

Fraktjättarnas vinster minskar när Röda havet blir tryggare

Maersk börjar köra fler transporter genom Röda havet igen. En förbättrad säkerhetssituation är dock inte bara bra för bolaget.

Första steg på väg mot återgång

Detta är andra gången en större redare tar ett strukturellt steg mot att återvända till den kritiska handelskorridoren. Detta efter att fartygen tvingades ta omvägen runt Afrika i slutet av 2023.

CMA CGM, världens tredje största containerrederi, återupptog tidigare denna månad transiter genom vattenvägen på sin India America Express-rutt.

Det efter attacker från Jemens Houthi-rebeller i Röda havet.

”Beslutet följer på en fortsatt stabilisering av förhållandena i och omkring Röda havet, inklusive Suezkorridoren, samt förbättrad stabilitet och tillförlitlighet i regionen”, förklarade Maersk i ett uttalande.

Gradvis återgång efter testseglingar

Containerrederier har vägt möjligheten att återvända till Suezkanalen sedan Houthi-rebellerna i november signalerade att de skulle avbryta sina attacker efter eldupphöret i Gaza. Ett avtals som trädde i kraft i oktober förra året.

Maersk testade rutten tidigare i veckan. På måndag meddelade bolaget att ett av deras fartyg framgångsrikt passerat genom Bab el-Mandeb-sundet.

Det är den plats som tidigare varit i fokus för Houthi-attackerna. Detta var den andra framgångsrika testsegling sedan december, rapporterar Financial Times.

Kortare restider hotar fraktkostnader

En bredare återgång till Röda havet skulle avsluta mer än två års störningar. Samtidigt skulle det skära av upp till två veckor från transittiderna mellan Asien och Europa.

Det skulle också minska antalet fartyg som behövs för att möta efterfrågan, vilket i sin tur skulle pressa de fraktkostnader som rederier kan ta ut.

Peter Sand, chefsanalytiker på fraktprisplattformen Xeneta, kallade utvecklingen ”mycket betydelsefull” och förklarade för Financial Times att mellan 6 och 8 procent av den globala containerfartygsflottan inte längre skulle behövas vid en fullskalig återgång till Röda havet, vilket innebär att marknadsbalansen kommer att skifta mot transportörerna.

Maersks aktiekurs föll med 4–5 procent på torsdagen efter tillkännagivandet, vilket speglar förväntningar om lägre fraktkostnader.

Osäkerheten kvarstår

Trots det positiva beskedet varnar analytiker för att situationen i Mellanöstern förblir volatil.

Jon Gahagan, vd för den amerikanska maritima riskkonsulten Sedna Global, säger till FT att ”hotet från Houthis fortfarande potentiellt finns där”, men att eldupphöret i Gaza gjorde det naturligt för Maersk att återvända.

Maersk betonadr samtidigt att bolaget har beredskapsplaner om säkerhetssituationen skulle försämras, vilket kan kräva att individuella MECL-seglingar eller hela tjänsten återgår till Godahoppsudden-rutten.

Suezkanalen är den snabbaste rutten mellan Europa och Asien och stod före Houthi-attackerna för cirka 10 procent av den globala sjöburna handeln, enligt Clarksons Research.

HandelMaerskSjöfart
