17 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Världsledarna står i kö för att skaka hand med Xi

kina
Kanadas premiärminister Mark Carney är en av världsledarna som har tagits emot av Xi Jinping på sistone. (Foto: Adrian Wyld/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 15 jan. 2026Publicerad: 15 jan. 2026

Tidigare har det varit självklart för många länder att åka på statsbesök till USA – men välja bort Kina. Nu ser den situationen ut att förändras.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Kinas president Xi Jinping tar under inledningen av 2026 emot en rad utländska ledare som söker närmare relationer med Peking.

Det sker i spåren av USA:s president Donald Trump nya handelspolitiska kurs.

Enligt experter speglar utvecklingen hur flera västländer försöker anpassa sig till ett mer oförutsägbart amerikanskt agerande, skriver Financial Times.

Ledarna står på rad

Besöken inleddes med Sydkoreas president Lee Jae Myung, som blev landets första statschef att resa till Kina sedan 2019.

Kort därefter anlände Kanadas premiärminister Mark Carney, vilket innebar slutet på nästan ett decennium utan toppmöten mellan Ottawa och Peking.

Inom kort väntas även Storbritanniens premiärminister Keir Starmer samt Tysklands förbundskansler Friedrich Merz besöka den kinesiska huvudstaden.

ANNONS

Nytt diplomatiskt läge

ANNONS

Bakgrunden är att Trumpadministrationen nyligen nått en vapenvila i tullkonflikten med Kina, vilket dämpat spänningarna mellan länderna.

Samtidigt har USA signalerat en mjukare hållning i vissa teknikfrågor, bland annat kring export av avancerade halvledare.

Detta har skapat ett nytt diplomatiskt läge där många amerikanska allierade snabbt vill säkra sina egna intressen gentemot Peking.

Diskuterar ofta handel

Handel och tillgång till strategiskt viktiga råvaror står högt på dagordningen.

Kina dominerar den globala produktionen av sällsynta jordartsmetaller, som är avgörande för allt från elbilar till försvarsteknik.

Flera regeringar vill därför försäkra sig om stabila leveranser, samtidigt som de oroas över Kinas starka grepp om leveranskedjorna.

”Vill vara en förutsägbar stormakt”

ANNONS

Utvecklingen ger också Kina möjlighet att positionera sig som en mer förutsägbar stormakt i kontrast till USA:s mer konfrontativa linje.

Samtidigt försöker Peking utnyttja sprickor mellan amerikanska allierade, inte minst gentemot Japan, där relationerna försämrats efter uttalanden om Taiwan.

”Peking vill framställa sig som en förutsägbar – om inte alltid behaglig – stormakt i internationella angelägenheter”, säger Yu Jie, som forskar på Kina vid Chatham House.

Ett pragmatiskt val

För Xi Jinping innebär besöksvågen ett diplomatiskt övertag i ett läge där den kinesiska ekonomin söker nya tillväxtimpulser.

För många västländer framstår närmare kontakter med Kina alltmer som ett pragmatiskt val i en snabbt föränderlig global maktordning.

Läs mer: Succéappen i Kina – bevisa att du inte är död. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpKinaXi Jinping
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS