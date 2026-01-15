Världsledarna står i kö för att skaka hand med Xi

Nytt diplomatiskt läge

Bakgrunden är att Trumpadministrationen nyligen nått en vapenvila i tullkonflikten med Kina, vilket dämpat spänningarna mellan länderna.

Samtidigt har USA signalerat en mjukare hållning i vissa teknikfrågor, bland annat kring export av avancerade halvledare.

Detta har skapat ett nytt diplomatiskt läge där många amerikanska allierade snabbt vill säkra sina egna intressen gentemot Peking.

Diskuterar ofta handel

Handel och tillgång till strategiskt viktiga råvaror står högt på dagordningen.

Kina dominerar den globala produktionen av sällsynta jordartsmetaller, som är avgörande för allt från elbilar till försvarsteknik.

Flera regeringar vill därför försäkra sig om stabila leveranser, samtidigt som de oroas över Kinas starka grepp om leveranskedjorna.

”Vill vara en förutsägbar stormakt”

Utvecklingen ger också Kina möjlighet att positionera sig som en mer förutsägbar stormakt i kontrast till USA:s mer konfrontativa linje.

Samtidigt försöker Peking utnyttja sprickor mellan amerikanska allierade, inte minst gentemot Japan, där relationerna försämrats efter uttalanden om Taiwan.

”Peking vill framställa sig som en förutsägbar – om inte alltid behaglig – stormakt i internationella angelägenheter”, säger Yu Jie, som forskar på Kina vid Chatham House.

Ett pragmatiskt val

För Xi Jinping innebär besöksvågen ett diplomatiskt övertag i ett läge där den kinesiska ekonomin söker nya tillväxtimpulser.

För många västländer framstår närmare kontakter med Kina alltmer som ett pragmatiskt val i en snabbt föränderlig global maktordning.

