Tidigare har det varit självklart för många länder att åka på statsbesök till USA – men välja bort Kina. Nu ser den situationen ut att förändras.
Världsledarna står i kö för att skaka hand med Xi
Kinas president Xi Jinping tar under inledningen av 2026 emot en rad utländska ledare som söker närmare relationer med Peking.
Det sker i spåren av USA:s president Donald Trump nya handelspolitiska kurs.
Enligt experter speglar utvecklingen hur flera västländer försöker anpassa sig till ett mer oförutsägbart amerikanskt agerande, skriver Financial Times.
Ledarna står på rad
Besöken inleddes med Sydkoreas president Lee Jae Myung, som blev landets första statschef att resa till Kina sedan 2019.
Kort därefter anlände Kanadas premiärminister Mark Carney, vilket innebar slutet på nästan ett decennium utan toppmöten mellan Ottawa och Peking.
Inom kort väntas även Storbritanniens premiärminister Keir Starmer samt Tysklands förbundskansler Friedrich Merz besöka den kinesiska huvudstaden.
Nytt diplomatiskt läge
Bakgrunden är att Trumpadministrationen nyligen nått en vapenvila i tullkonflikten med Kina, vilket dämpat spänningarna mellan länderna.
Samtidigt har USA signalerat en mjukare hållning i vissa teknikfrågor, bland annat kring export av avancerade halvledare.
Detta har skapat ett nytt diplomatiskt läge där många amerikanska allierade snabbt vill säkra sina egna intressen gentemot Peking.
Diskuterar ofta handel
Handel och tillgång till strategiskt viktiga råvaror står högt på dagordningen.
Kina dominerar den globala produktionen av sällsynta jordartsmetaller, som är avgörande för allt från elbilar till försvarsteknik.
Flera regeringar vill därför försäkra sig om stabila leveranser, samtidigt som de oroas över Kinas starka grepp om leveranskedjorna.
”Vill vara en förutsägbar stormakt”
Utvecklingen ger också Kina möjlighet att positionera sig som en mer förutsägbar stormakt i kontrast till USA:s mer konfrontativa linje.
Samtidigt försöker Peking utnyttja sprickor mellan amerikanska allierade, inte minst gentemot Japan, där relationerna försämrats efter uttalanden om Taiwan.
”Peking vill framställa sig som en förutsägbar – om inte alltid behaglig – stormakt i internationella angelägenheter”, säger Yu Jie, som forskar på Kina vid Chatham House.
Ett pragmatiskt val
För Xi Jinping innebär besöksvågen ett diplomatiskt övertag i ett läge där den kinesiska ekonomin söker nya tillväxtimpulser.
För många västländer framstår närmare kontakter med Kina alltmer som ett pragmatiskt val i en snabbt föränderlig global maktordning.
