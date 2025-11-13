BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Efter två års krig beräknas omkring 70 000 personer ha dött i Gaza, och den ekonomiska förödelsen är stor.

Men det har inte varit en finansiell förlustaffär för alla.

Istället har konflikten utvecklats till en motor för den amerikanska försvarsindustrin, skriver Wall Street Journal.

Sålt ett stort antal plan

Sedan oktober 2023 har USA godkänt vapenförsäljningar till Israel värda över 32 miljarder dollar, enligt uppgifter från det amerikanska utrikesdepartementet.

Affärerna omfattar allt från stridsflygplan och precisionsstyrda bomber till markfordon och ammunition.

Boeing står för den största delen av försäljningen, med beställningar på F-15-stridsflygplan till ett värde av nästan 19 miljarder dollar.

Bolaget har dessutom deltagit i gemensamma kontrakt för ytterligare flera miljarder, vilket motsvarar en betydande andel av företagets totala orderstock.