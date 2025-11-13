Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Gaza­kriget en guldgruva för USA:s vapenjättar

gaza
En stor del av infrastrukturen har slagits i bitar i Gaza. (Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Israel har gjort av med stora mängder vapen och utrustning i Gazakriget. Det märks i årsredovisningarna från några av de stora företagen i USA.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Efter två års krig beräknas omkring 70 000 personer ha dött i Gaza, och den ekonomiska förödelsen är stor.

Men det har inte varit en finansiell förlustaffär för alla.

Istället har konflikten utvecklats till en motor för den amerikanska försvarsindustrin, skriver Wall Street Journal.

Sålt ett stort antal plan

Sedan oktober 2023 har USA godkänt vapenförsäljningar till Israel värda över 32 miljarder dollar, enligt uppgifter från det amerikanska utrikesdepartementet.

Affärerna omfattar allt från stridsflygplan och precisionsstyrda bomber till markfordon och ammunition.

Boeing står för den största delen av försäljningen, med beställningar på F-15-stridsflygplan till ett värde av nästan 19 miljarder dollar.

Bolaget har dessutom deltagit i gemensamma kontrakt för ytterligare flera miljarder, vilket motsvarar en betydande andel av företagets totala orderstock.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Realtid Partner

Ny strategi lyfter Relevance efter tufft kvartal

13 nov. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025

Stora ordrar

Även Lockheed Martin, Northrop Grumman och General Dynamics har fått omfattande uppdrag kopplade till konflikten.

Israel, som vanligtvis får 3,3 miljarder dollar i amerikanskt militärt stöd varje år, fick se det beloppet mer än fördubblas under 2024.

Stödet har finansierat vapenköp som använts i en av de mest omfattande militära operationerna i landets historia, skriver Deutsche Welle.

Inte bara vapenindustrin

Försäljningen har även gynnat andra amerikanska företag utanför den traditionella försvarssektorn.

Caterpillar levererar bepansrade bulldozrar, Rolls-Royce tillverkar motorer till israeliska pansarfordon och Oshkosh producerar chassin till stridsfordonet Eitan.

Totalt har omkring ett tiotal större amerikanska bolag fått del av beställningarna.

ANNONS

Har fått kritik

Affärerna har väckt kritik bland investerare och anställda i flera länder.

Norska fonder och nederländska pensionsbolag har sålt sina innehav i företag som Oshkosh, Caterpillar och Palantir med hänvisning till deras roll i kriget.

I Tyskland har regeringen stoppat nya exporttillstånd för vapen till Israel, och vissa teknikföretag har begränsat samarbeten efter interna protester.

Lär fortsätta även efter kriget

Trots motreaktionerna ser USA:s försvarsindustri fortsatt stark efterfrågan.

Flera företag uppger i sina senaste årsredovisningar att intäkterna från verksamheten i Israel och andra konfliktdrabbade regioner, som Ukraina, har bidragit till stigande omsättning.

Washington planerar dessutom nya försäljningar på ytterligare nära sex miljarder dollar till Israel, vilket tyder på att den militära handeln mellan länderna kommer att fortsätta även efter ett eventuellt eldupphör.

ANNONS

Läs mer: Tyskland jublar över Googles beslut: ”Precis vad vi behöver”. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FörsvarsindustrinIsraelUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS