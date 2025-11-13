Israel har gjort av med stora mängder vapen och utrustning i Gazakriget. Det märks i årsredovisningarna från några av de stora företagen i USA.
Gazakriget en guldgruva för USA:s vapenjättar
Efter två års krig beräknas omkring 70 000 personer ha dött i Gaza, och den ekonomiska förödelsen är stor.
Men det har inte varit en finansiell förlustaffär för alla.
Istället har konflikten utvecklats till en motor för den amerikanska försvarsindustrin, skriver Wall Street Journal.
Sålt ett stort antal plan
Sedan oktober 2023 har USA godkänt vapenförsäljningar till Israel värda över 32 miljarder dollar, enligt uppgifter från det amerikanska utrikesdepartementet.
Affärerna omfattar allt från stridsflygplan och precisionsstyrda bomber till markfordon och ammunition.
Boeing står för den största delen av försäljningen, med beställningar på F-15-stridsflygplan till ett värde av nästan 19 miljarder dollar.
Bolaget har dessutom deltagit i gemensamma kontrakt för ytterligare flera miljarder, vilket motsvarar en betydande andel av företagets totala orderstock.
Stora ordrar
Även Lockheed Martin, Northrop Grumman och General Dynamics har fått omfattande uppdrag kopplade till konflikten.
Israel, som vanligtvis får 3,3 miljarder dollar i amerikanskt militärt stöd varje år, fick se det beloppet mer än fördubblas under 2024.
Stödet har finansierat vapenköp som använts i en av de mest omfattande militära operationerna i landets historia, skriver Deutsche Welle.
Inte bara vapenindustrin
Försäljningen har även gynnat andra amerikanska företag utanför den traditionella försvarssektorn.
Caterpillar levererar bepansrade bulldozrar, Rolls-Royce tillverkar motorer till israeliska pansarfordon och Oshkosh producerar chassin till stridsfordonet Eitan.
Totalt har omkring ett tiotal större amerikanska bolag fått del av beställningarna.
Har fått kritik
Affärerna har väckt kritik bland investerare och anställda i flera länder.
Norska fonder och nederländska pensionsbolag har sålt sina innehav i företag som Oshkosh, Caterpillar och Palantir med hänvisning till deras roll i kriget.
I Tyskland har regeringen stoppat nya exporttillstånd för vapen till Israel, och vissa teknikföretag har begränsat samarbeten efter interna protester.
Lär fortsätta även efter kriget
Trots motreaktionerna ser USA:s försvarsindustri fortsatt stark efterfrågan.
Flera företag uppger i sina senaste årsredovisningar att intäkterna från verksamheten i Israel och andra konfliktdrabbade regioner, som Ukraina, har bidragit till stigande omsättning.
Washington planerar dessutom nya försäljningar på ytterligare nära sex miljarder dollar till Israel, vilket tyder på att den militära handeln mellan länderna kommer att fortsätta även efter ett eventuellt eldupphör.
