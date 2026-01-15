Handeln mellan Kina och Ryssland föll med nästan 7 procent under 2025, drivet av sjunkande kinesiska bilexporter och lägre oljepriser. Det är första gången på fem år som handeln mellan de två länderna minskar.
Ekonomisk kalldusch för Moskva – Kina drar ner handeln
Mest läst i kategorin
Ekonom: Globalt handelskrig hotar efter Trumputspel
Internationellt är stödet för USA:s anspråk på Grönland obefintligt. Nya tullar skulle innebära en allvarlig eskalering och riskera att handelskonflikter som gått på sparlåga blossar upp igen, tror Robert Bergqvist. Donald Trump hotar med tullar mot alla som inte stödjer USA:s planer på att ta över Grönland. Det kan bli droppen för omvärlden – och …
Mercosur – avtalet som kan spränga hela EU
Stora ord hörs återigen av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på plats i Sydamerika för att skriva under det stora handelsavtalet med Mercosurländerna Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Stora vinster och nödvändiga internationella kontakter, säger anhängarna – samtidigt som motståndarna förbereder både protester och rättstvister. EU:s handelsavtal med Latinamerika är politisk dynamit. Stora ord …
Schweiz vill sätta stopp för invandring – röstar om befolkningstak
Schweiz förbereder sig för en folkomröstning som kan förändra landets framtid i grunden. Förslaget om att begränsa befolkningen till maximalt 10 miljoner invånare har väckt intensiv debatt. Det nationalkonservativa partiet SVP (Schweizerische Volkspartei) lanserade initiativet 2023 som ett svar på växande missnöje bland befolkningen. Landet har upplevt en befolkningstillväxt på omkring 10 procent det senaste …
Tidigare arméchef: Staten kan inte betala försvaret själv
Årtionden av underinvesteringar tvingar fram en ny modell för försvarssatsningar. Privat kapital måste bli del av finansieringen, menar Karl Engelbrektson. Världsordningen förändras och vapen blir återigen ett centralt verktyg i politiken. För högindustrialiserade länder innebär det att finansmarknaderna måste dra sitt lass i försvarsuppbyggnaden – skattemedel räcker helt enkelt inte längre. Karl Engelbrektson, tidigare arméchef …
Efter två års tid: Fraktjätten tillbaka i Röda havet
Den danska redaren Maersk gör ett historiskt steg genom att återuppta användningen av Röda havet och Suezkanalen. Efter mer än två års omvägar kring Afrika. Beslutet kommer efter eldupphöret i Gaza och kan leda till lägre fraktkostnader. Men det fick även bolagets aktie att sjunka. Det var torsdagen som Maersk meddelade att man kommer att …
Trots det så kallade ”gränslösa” partnerskapet mellan Peking och Moskva visar färsk statistik att den ekonomiska verkligheten är mer komplex.
Handeln mellan de två länderna uppgick till 228,1 miljarder dollar under 2025, en minskning med 6,9 procent jämfört med rekordnivån på 244,8 miljarder dollar året innan, enligt Kinas tullförvaltning.
Det markerar ett trendbrott efter fyra år av konsekutiv tillväxt i den bilaterala handeln, rapporterar The Moscow Times.
Kina minskar handeln med Ryssland
För första gången sedan 2020 rapporterar nu Kina en minskning av landets handel med Ryssland. Orsakerna finns i Rysslands ekonomi.
Bilexporten rasar
Den främsta orsaken till nedgången är en drastisk minskning av kinesiska bilexporter till Ryssland.
Mellan januari och november 2025 föll fordonsexporten med hela 46 procent, enligt tulldata, skriver Reuters.
Kinesiska bilmärken hade de senaste åren gjort stora framsteg på den ryska marknaden efter att västerländska tillverkare lämnat landet i kölvattnet av Ukraina-invasionen 2022.
Missa inte: 13 000 miljarder skäl till oro – Kinas rekord ritar om världskartan. Dagens PS
Men den svaga ryska rubeln och minskad köpkraft har bromsat efterfrågan kraftigt.
Totalt sjönk Kinas export till Ryssland med 9,9 procent under helåret 2025.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Oljepriser trycker ner importen
På importsidan minskade värdet av varor från Ryssland med 3,4 procent.
Enligt Reuters beror nedgången främst på fallande oljepriser, vilket påverkat värdet av rysk råolja som exporteras till Kina.
Läs även: Från krigsboom till baksmälla: Ryssland närmar sig stagnation – Realtid
Energi utgör en stor del av Rysslands export till Kina, och prisfluktuationer på global energimarknad får därmed direkt genomslag i handelsstatistiken.
Vändning i december
Trots den årliga nedgången finns tecken på återhämtning. I december 2025 växte Kinas export till Ryssland med 2,2 procent, samtidigt som importen steg kraftigt med 17,1 procent.
Missa inte: Krigsboomen tar slut – Ryssland går mot stagnation 2026. Dagens PS
Kina och Ryssland har fördjupat sina politiska och ekonomiska band sedan president Vladimir Putin beordrade den fullskaliga invasionen av Ukraina i början av 2022. Länderna har deklarerat ett partnerskap ”utan gränser” som en motpol mot västvärlden.
Kina diversifierar sina marknader
Den minskade handeln med Ryssland står i kontrast till Kinas övergripande handelsutveckling. Kina redovisade ett rekordstort handelsöverskott på nästan 1,2 biljoner dollar för 2025, drivet av stark exporttillväxt till marknader utanför USA.
Globalt rapporterade Kinas tullförvaltning en rekordhög handel på 6,48 biljoner dollar under 2025, en ökning med 3,8 procent jämfört med året innan.
Läs även: Kremls förklaring visar desperationen i Ryssland. Dagens PS
Exporten växte med 6,1 procent, i huvudsak driven av marknader utanför USA, medan importen förblev nästan oförändrad med en tillväxt på endast 0,5 procent.
Trots handelsspänningar med USA har kinesiska företag lyckats kompensera genom att diversifiera till nya marknader. Exporten till Afrika ökade med 25,8 procent och till ASEAN-länderna i Sydostasien med 13,4 procent under 2025.
ANNONS
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.