17 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Makro

Ekonomisk kalldusch för Moskva – Kina drar ner handeln

Kinas president Xi Jinping och Rysslands president Vladimir Putin. Goda partners - men handeln minskar. (Foto: TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 15 jan. 2026

Handeln mellan Kina och Ryssland föll med nästan 7 procent under 2025, drivet av sjunkande kinesiska bilexporter och lägre oljepriser. Det är första gången på fem år som handeln mellan de två länderna minskar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Trots det så kallade ”gränslösa” partnerskapet mellan Peking och Moskva visar färsk statistik att den ekonomiska verkligheten är mer komplex.

Handeln mellan de två länderna uppgick till 228,1 miljarder dollar under 2025, en minskning med 6,9 procent jämfört med rekordnivån på 244,8 miljarder dollar året innan, enligt Kinas tullförvaltning.

Det markerar ett trendbrott efter fyra år av konsekutiv tillväxt i den bilaterala handeln, rapporterar The Moscow Times.

Kina minskar handeln med Ryssland

För första gången sedan 2020 rapporterar nu Kina en minskning av landets handel med Ryssland. Orsakerna finns i Rysslands ekonomi.

Bilexporten rasar

Den främsta orsaken till nedgången är en drastisk minskning av kinesiska bilexporter till Ryssland.

Kinesiska elbilmärket BYD. (Foto: Tatan Syuflana/AP-TT))

Mellan januari och november 2025 föll fordonsexporten med hela 46 procent, enligt tulldata, skriver Reuters.

ANNONS

Kinesiska bilmärken hade de senaste åren gjort stora framsteg på den ryska marknaden efter att västerländska tillverkare lämnat landet i kölvattnet av Ukraina-invasionen 2022.

Missa inte: 13 000 miljarder skäl till oro – Kinas rekord ritar om världskartan. Dagens PS

Men den svaga ryska rubeln och minskad köpkraft har bromsat efterfrågan kraftigt.

Totalt sjönk Kinas export till Ryssland med 9,9 procent under helåret 2025.

ANNONS

Oljepriser trycker ner importen

På importsidan minskade värdet av varor från Ryssland med 3,4 procent.

Enligt Reuters beror nedgången främst på fallande oljepriser, vilket påverkat värdet av rysk råolja som exporteras till Kina.

Läs även: Från krigsboom till baksmälla: Ryssland närmar sig stagnation – Realtid

ANNONS

Energi utgör en stor del av Rysslands export till Kina, och prisfluktuationer på global energimarknad får därmed direkt genomslag i handelsstatistiken.

Vändning i december

Trots den årliga nedgången finns tecken på återhämtning. I december 2025 växte Kinas export till Ryssland med 2,2 procent, samtidigt som importen steg kraftigt med 17,1 procent.

Missa inte: Krigsboomen tar slut – Ryssland går mot stagnation 2026. Dagens PS

Kina och Ryssland har fördjupat sina politiska och ekonomiska band sedan president Vladimir Putin beordrade den fullskaliga invasionen av Ukraina i början av 2022. Länderna har deklarerat ett partnerskap ”utan gränser” som en motpol mot västvärlden.

Kina diversifierar sina marknader

Den minskade handeln med Ryssland står i kontrast till Kinas övergripande handelsutveckling. Kina redovisade ett rekordstort handelsöverskott på nästan 1,2 biljoner dollar för 2025, drivet av stark exporttillväxt till marknader utanför USA.

Globalt rapporterade Kinas tullförvaltning en rekordhög handel på 6,48 biljoner dollar under 2025, en ökning med 3,8 procent jämfört med året innan.

ANNONS

Läs även: Kremls förklaring visar desperationen i Ryssland. Dagens PS

Exporten växte med 6,1 procent, i huvudsak driven av marknader utanför USA, medan importen förblev nästan oförändrad med en tillväxt på endast 0,5 procent.

Trots handelsspänningar med USA har kinesiska företag lyckats kompensera genom att diversifiera till nya marknader. Exporten till Afrika ökade med 25,8 procent och till ASEAN-länderna i Sydostasien med 13,4 procent under 2025.

ANNONS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HandelKinaRyssland
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS