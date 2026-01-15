Ekonomisk kalldusch för Moskva – Kina drar ner handeln

Trots det så kallade ”gränslösa” partnerskapet mellan Peking och Moskva visar färsk statistik att den ekonomiska verkligheten är mer komplex.

Handeln mellan de två länderna uppgick till 228,1 miljarder dollar under 2025, en minskning med 6,9 procent jämfört med rekordnivån på 244,8 miljarder dollar året innan, enligt Kinas tullförvaltning.

Det markerar ett trendbrott efter fyra år av konsekutiv tillväxt i den bilaterala handeln, rapporterar The Moscow Times.

Bilexporten rasar

Den främsta orsaken till nedgången är en drastisk minskning av kinesiska bilexporter till Ryssland.

Kinesiska elbilmärket BYD. (Foto: Tatan Syuflana/AP-TT))

Mellan januari och november 2025 föll fordonsexporten med hela 46 procent, enligt tulldata, skriver Reuters.

Kinesiska bilmärken hade de senaste åren gjort stora framsteg på den ryska marknaden efter att västerländska tillverkare lämnat landet i kölvattnet av Ukraina-invasionen 2022.

Men den svaga ryska rubeln och minskad köpkraft har bromsat efterfrågan kraftigt.

Totalt sjönk Kinas export till Ryssland med 9,9 procent under helåret 2025.