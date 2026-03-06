Dieselpriset ökar mer – slår direkt mot svenska företagare

Samma trend syns i Sverige. I början av veckan höjdes dieselpriset med tre kronor per liter, medan bensin bara steg med en krona.

Läs också:

USA ger grönt ljus till Ryssland för att låta ”olja fortsätta flöda” – Realtid

Analytiker pekar på att dieselmarknaden är mer global och känslig för störningar i sjöfarten. Trafiken genom Hormuzsundet, där en femtedel av världens olja passerar, har nästan stannat av.

”Diesel reagerar mer aggressivt än bensin”, säger Patrick De Haan på GasBuddy till Yahoo Finance .

Dieselpriset kan slå mot konsumentpriser

Eftersom 70 procent av allt gods i USA fraktas med lastbil riskerar de högre dieselpriserna att märkas i konsumentpriserna när transportavtal förnyas.

Slår mot svenska företagare

Brent steg över 3 procent till runt 84 dollar, medan WTI ökade över 4 procent till drygt 77 dollar. Effekten kommer inte direkt, men högre dieselpriser brukar synas i fraktkostnaderna när transportavtal förnyas.

ANNONS

För svenska företagare märks ökningen av dieselpriset redan, särskilt i åkerier, entreprenadföretag och lantbruk där bränslet är en stor del av kostnaderna.

Läs också:

Kina har ofattbara oljelager – fortsätter att bygga ut – Realtid