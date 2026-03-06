Dieselpriserna i USA skjuter i höjden efter att kriget i Mellanöstern pressat upp oljepriserna. Bensin steg 27 cent den senaste veckan till 3,25 dollar per gallon, enligt AAA. Diesel ökade med 41 cent till 4,16 dollar, den högsta nivån sedan 2023.
Dieselpriset ökar mer – slår direkt mot svenska företagare
Samma trend syns i Sverige. I början av veckan höjdes dieselpriset med tre kronor per liter, medan bensin bara steg med en krona.
Analytiker pekar på att dieselmarknaden är mer global och känslig för störningar i sjöfarten. Trafiken genom Hormuzsundet, där en femtedel av världens olja passerar, har nästan stannat av.
”Diesel reagerar mer aggressivt än bensin”, säger Patrick De Haan på GasBuddy till Yahoo Finance .
Dieselpriset kan slå mot konsumentpriser
Eftersom 70 procent av allt gods i USA fraktas med lastbil riskerar de högre dieselpriserna att märkas i konsumentpriserna när transportavtal förnyas.
Slår mot svenska företagare
Brent steg över 3 procent till runt 84 dollar, medan WTI ökade över 4 procent till drygt 77 dollar. Effekten kommer inte direkt, men högre dieselpriser brukar synas i fraktkostnaderna när transportavtal förnyas.
För svenska företagare märks ökningen av dieselpriset redan, särskilt i åkerier, entreprenadföretag och lantbruk där bränslet är en stor del av kostnaderna.
