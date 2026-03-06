Minister: "Kriget kan sänka världsekonomin"

Kriget i Mellanöstern har nu pågått i nästan en vecka, med tusentals döda och stor potentiell påverkan på ekonomin.

Nu varnar Qatars energiminister Saad al-Kaabi för att ett fortsatt krig i Mellanöstern kan få enorma konsekvenser för världsekonomin och energimarknaden.

Enligt honom riskerar alla energiexportörer i Persiska viken att tvingas stoppa sin produktion inom några veckor om konflikten fortsätter, vilket skulle kunna driva upp oljepriset till omkring 150 dollar per fat.

Skarp varning

Varningen kommer efter att iranska drönare slagit till mot Qatars största anläggning för flytande naturgas (LNG) i Ras Laffan tidigare i veckan.

Attacken har tvingat landet att stoppa delar av produktionen och utlysa force majeure på leveranser av flytande naturgas.

”Detta kommer att sänka världens ekonomier. Om det här kriget fortsätter i några veckor kommer BNP-tillväxten runt om i världen att påverkas. Allas energipriser kommer att stiga. Det kommer att bli brist på vissa produkter och det kommer att bli en kedjereaktion av fabriker som inte kan leverera varor”, säger al-Kaabi till Financial Times.