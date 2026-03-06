Ett oljepris på 150 dollar och ekonomier runt om i världen som kollapsar. Det är vad Qatars energiminister ser framför sig om kriget fortsätter.
Minister: "Kriget kan sänka världsekonomin"
Kriget i Mellanöstern har nu pågått i nästan en vecka, med tusentals döda och stor potentiell påverkan på ekonomin.
Nu varnar Qatars energiminister Saad al-Kaabi för att ett fortsatt krig i Mellanöstern kan få enorma konsekvenser för världsekonomin och energimarknaden.
Enligt honom riskerar alla energiexportörer i Persiska viken att tvingas stoppa sin produktion inom några veckor om konflikten fortsätter, vilket skulle kunna driva upp oljepriset till omkring 150 dollar per fat.
Skarp varning
Varningen kommer efter att iranska drönare slagit till mot Qatars största anläggning för flytande naturgas (LNG) i Ras Laffan tidigare i veckan.
Attacken har tvingat landet att stoppa delar av produktionen och utlysa force majeure på leveranser av flytande naturgas.
”Detta kommer att sänka världens ekonomier. Om det här kriget fortsätter i några veckor kommer BNP-tillväxten runt om i världen att påverkas. Allas energipriser kommer att stiga. Det kommer att bli brist på vissa produkter och det kommer att bli en kedjereaktion av fabriker som inte kan leverera varor”, säger al-Kaabi till Financial Times.
Kan dröja ett tag
Qatar är världens näst största exportör av LNG och en central aktör på den globala gasmarknaden.
Skadorna på anläggningen håller fortfarande på att utvärderas, men enligt myndigheterna kan det ta allt från flera veckor till månader innan leveranserna återgår till normal nivå, även om striderna skulle upphöra omedelbart.
Produktionen stoppades delvis av säkerhetsskäl efter att militären varnat för ytterligare hot mot både landbaserade och havsbaserade energianläggningar.
Stoppet riskerar att få konsekvenser långt utanför regionen.
Europa drabbas indirekt
Även om en relativt liten del av Qatars gas exporteras direkt till Europa väntas kontinenten påverkas indirekt när asiatiska köpare konkurrerar om de begränsade volymer som finns tillgängliga på marknaden.
Det kan leda till högre priser och ökade energikostnader i flera delar av världen.
Kriget riskerar dessutom att försena Qatars stora expansionsprojekt i North Field, där landet planerar att kraftigt öka sin produktion av flytande naturgas fram till 2027.
Projektet är värt omkring 30 miljarder dollar och syftar till att höja den årliga kapaciteten från 77 miljoner ton till 126 miljoner ton.
