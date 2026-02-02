Flygplatsen har varit avskriven i flera år. För långt bort, för liten, för bortglömd. Men nu gör Sveriges största charterbolag ett försök som väcker liv i frågan om flygplatsen som många redan räknat bort. Inte genom visioner eller miljardlöften, utan genom klassisk charterlogik.
Charterbolaget ger den övergivna flygplatsen en andra chans
En flygplats som slutade synas
Stockholm Skavsta Airport har under lång tid levt ett liv i periferin. När lågprisflyget dominerade var flygplatsen ett självklart alternativ. Därefter försvann trafiken, uppmärksamheten och i praktiken även framtidstron.
Skavstas grundproblem är geografiskt. Flygplatsen ligger längre från Stockholm än Arlanda och saknar den infrastruktur som gör en storflygplats attraktiv för både affärsresenärer och transferpassagerare. Det har aldrig gått att marknadsföra bort.
När charter väljer enkelhet
Nu kliver Ving in och gör något som sticker ut i sin enkelhet. Efter femton års frånvaro återupptas chartertrafik från Skavsta med direktflyg till Gran Canaria vintern 2026/27. Första avgången går i slutet av oktober, därefter varje måndag fram till våren.
Det är ingen offensiv satsning. Det är snarare en lågmäld kalkyl. Samma destination, samma veckodag, samma målgrupp. Charterresenärer som prioriterar förutsägbarhet framför valfrihet och som hellre sätter sig i bilen till Nyköping än navigerar Terminal 5.
Flygningarna sker med Norwegian och destinationen är Gran Canaria, fortsatt den mest stabila vinterprodukten på den svenska resemarknaden.
Effektivitet som konkurrensmedel
Det Skavsta saknar i utbud har flygplatsen fortfarande i tempo. Kort väg från gate till parkering, få köer och minimalt med distraktioner. För charter är det en fördel. Flygplatsen gör sitt jobb och inget mer.
I en tid när flygplatser allt oftare marknadsför shopping, lounger och upplevelser är Skavstas roll motsatt. Den är funktionell. Det är inte sexigt, men det är effektivt.
En kris som fortfarande präglar allt
Bakgrunden till dagens situation är tydlig. Flygplatsen gick in i en djup kris när Ryanair lämnade Skavsta och flyttade sin trafik till Stockholm Arlanda Airport. Det innebar ett abrupt tapp i volymer och intäkter som Skavsta aldrig fullt ut har återhämtat sig från.
Chartersatsningen förändrar inte den strukturella bilden. Men den visar att flygplatsen fortfarande kan fylla en funktion.
Och på längre sikt finns ett annat kort i leken. Redan 2034 kan Skavsta få nytt liv när tåget och Ostlänken enligt planerna får ett stopp vid flygplatsens parkering. Först då kan avståndet till Stockholm sluta vara ett hinder och börja bli en möjlighet.
Läs även: Charterjätten återvänder till flygplatsen som Gud glömde
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
