Siffran som driver Ryssland mot kollaps

Moskva
Ekonomin i Ryssland är förvisso ett stort bekymmer för ledningen i Moskva. Men det finns en annan siffra som pressar landet enormt. (Foto: Pavel Bednyakov / AP / TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 23 jan. 2026Publicerad: 23 jan. 2026

En enda siffra sammanfattar pressen på Ryssland just nu, och det handlar inte om den ekonomiska inbromsningen. Problemet finns precis på frontlinjen i Ukraina.

Den ryska ekonomin bromsar förvisso in kraftigt. Internationella valutafonden, IMF, har sänkt prognosen för Rysslands BNP-tillväxt 2026 till 0,8 procent.

Men trots att krigsekonomin kyls ner snabbt är den tuffaste siffran för landet en annan.

Läs även:
Putin tiger när allierade skakas av kriser. Realtid

Ogreppbara förluster

Natos generalsekreterare Mark Rutte slog larm om de ryska förlusterna i ett anförande i Bryssel tidigare i januari. Enligt honom dödas mellan 20 000 och 25 000 ryska soldater varje månad i striderna i Ukraina.

Det betyder att en rysk soldat stupar varannan minut.

”Jag pratar inte om allvarligt skadade, utan om döda” sade Rutte och beskrev utvecklingen som ”ohållbar” för Ryssland, rapporterar Business Insider.

Soldat i Ukraina laddar för att beskjuta ryska soldater.
Raketer laddas av ukrainska soldater för att avfyras mot ryska positioner. (Foto: Iryna Rybakova /AP/TT)
Han jämförde förlusttakten med Sovjetunionens invasion av Afghanistan, där omkring 15 000 soldater dödades under mer än nio års krig. I Ukraina förlorar Ryssland lika många eller fler på en enda månad.

Enligt brittiska försvarsdepartementets underrättelsebedömningar kan Ryssland sedan invasionen ha drabbats av över 1,2 miljoner stupade och sårade soldater sammanlagt. Förlusterna har ökat under hösten 2025 i takt med nya offensiver, trots begränsade territoriella framgångar.

Ryssland under press

De omfattande förlusterna sätter press på Rysslands förmåga att fylla leden. Enligt bedömare har Kreml hittills undvikit en ny storskalig tvångsmobilisering, av rädsla för politiska konsekvenser.

I stället har man tvingats ta till allt mer informella metoder. Kateryna Stepanenko vid tankesmedjan Institute for the Study of War beskriver hur Ryssland nu lutar sig mot dolda rekryteringsnätverk och juridiska kryphål.

USA:s och Ukrainas bedömningar pekar samtidigt på att Ryssland tar in mellan 30 000 och 36 000 nya soldater i månaden, ungefär i nivå med förlusttakten.

Ukraina brottas i sin tur med liknande problem.

Ekonomin bromsar in kraftigt

Parallellt med de militära problemen mattas den ryska ekonomin. IMF sänkte i januari sin prognos för Rysslands BNP-tillväxt 2026 till 0,8 procent, från tidigare 1 procent, skriver Moscow Times.

Det placerar Ryssland tydligt under både tillväxtmarknadernas snitt och de avancerade ekonomierna. IMF pekar på att uppgången 2024 till stor del drevs av kraftigt ökade försvarsutgifter – en tillväxtmotor som nu tappat kraft när landets ekonomiska reserver sinar.

Rysslands centralbank räknar med en tillväxt på mellan 0,5 och 1,5 procent nästa år, medan landets ekonomidepartement ligger något högre. Samtidigt bedömer IMF att tillväxten förblir låg även 2027.

Mellan ekonomin och slagfältet ökar pressen på Ryssland, som varken tycks ha råd att sluta kriga eller att fylla leden med nya soldater.

RysslandUkraina
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

