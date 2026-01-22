Siffran som driver Ryssland mot kollaps

Den ryska ekonomin bromsar förvisso in kraftigt. Internationella valutafonden, IMF, har sänkt prognosen för Rysslands BNP-tillväxt 2026 till 0,8 procent.

Men trots att krigsekonomin kyls ner snabbt är den tuffaste siffran för landet en annan.

Läs även:

Putin tiger när allierade skakas av kriser. Realtid

Ogreppbara förluster

Natos generalsekreterare Mark Rutte slog larm om de ryska förlusterna i ett anförande i Bryssel tidigare i januari. Enligt honom dödas mellan 20 000 och 25 000 ryska soldater varje månad i striderna i Ukraina.

Det betyder att en rysk soldat stupar varannan minut.

”Jag pratar inte om allvarligt skadade, utan om döda” sade Rutte och beskrev utvecklingen som ”ohållbar” för Ryssland, rapporterar Business Insider.

Raketer laddas av ukrainska soldater för att avfyras mot ryska positioner. (Foto: Iryna Rybakova /AP/TT)

ANNONS

Han jämförde förlusttakten med Sovjetunionens invasion av Afghanistan, där omkring 15 000 soldater dödades under mer än nio års krig. I Ukraina förlorar Ryssland lika många eller fler på en enda månad.

Enligt brittiska försvarsdepartementets underrättelsebedömningar kan Ryssland sedan invasionen ha drabbats av över 1,2 miljoner stupade och sårade soldater sammanlagt. Förlusterna har ökat under hösten 2025 i takt med nya offensiver, trots begränsade territoriella framgångar.