Solkraft har blivit det billigaste sättet att bygga ny elproduktion. Det är ett tydligt skifte på den globala energimarknaden.
Därför utmanar solkraften nu fossil energi
Tidigare krävde solkraft betydligt större investeringar i starten än både kol och gas. Den skillnaden är nu kraftigt reducerad i många marknader.
Enligt den internationella energimyndigheten (IRENA) har den totala installationskostnaden för solkraft fallit med 87 procent sedan 2010.
Kostnaden per producerad kilowattimme har samtidigt fallit med omkring 90 procent.
Massproduktion av solpaneler och centrala komponenter har pressat ner priserna, och installationerna har blivit både snabbare och billigare.
Läs även: Rekordlåga lager: Europas vinter blir dyr. Realtid
Störst effekt i tillväxtekonomier
Skiftet är särskilt viktigt i länder där elbehovet ökar snabbt och kapital är dyrt.
Tidigare kunde solkraft förlora mot fossil kraft trots lägre livscykelkostnader, eftersom investerare fokuserade på den höga initiala prislappen.
När den prislappen nu har sjunkit kraftigt blir solkraft i många fall ett billigare sätt att snabbt bygga ny elproduktion, samtidigt som man undviker volatila bränslepriser som påverkas av geopolitiken.
Solkraft är dessutom modulär. Länder behöver inte längre finansiera stora centraliserade projekt i ett enda beslut.
Kapacitet kan byggas i mindre steg, spridas mellan företag, hushåll och nätbolag och skalas upp i takt med att finansiering blir tillgänglig.
Det minskar risken för att projekt strandar och gör tekniken mer anpassningsbar i ekonomier med höga räntor och svagare kapitalmarknader.
Samtidigt kan höga räntor fortfarande vara en betydande nackdel för solkraft, eftersom en stor del av kostnaden betalas i förväg.
Missa inte: Solpaneler har aldrig varit billigare – det är därför branschen blöder. Realtid
Även batterierna har blivit billigare
Systemkostnaderna är fortfarande viktiga, men även de faller snabbt.
Batterilagring har också blivit över 93 procent billigare sedan 2010, enligt IRENA. I solrika regioner är solkraft med batteri redan konkurrenskraftigt med ny fossil kraft.
Det betyder inte att solkraft kan ersätta all elproduktion utan stöd från andra resurser.
Solkraftens väderberoende är fortfarande en teknisk begränsning, men allt billigare batterier gör det möjligt att flytta en växande del av solproduktionen från timmar med överskott till timmar med hög efterfrågan.
Läs också: Från labb till elnät: Nu storsatsar oljegiganterna på fusion. Realtid
Fossil kraft tappar sitt sista försvar
Fossila kraftverk har länge haft ett enkelt ekonomiskt argument: de är billigare att bygga och man kan betala bränslet senare.
Den fördelen har minskat kraftigt. Solkraft har i många marknader blivit mycket billig att bygga och har ingen bränslekostnad alls. Därmed försvagas ett av fossil krafts tydliga ekonomiska argument.
Dessutom bär även fossil kraft betydande systemkostnader som ofta glöms bort. Gas kräver importterminaler, lager, rörledningar och långsiktiga bränsleavtal.
Kol kräver gruvor, järnvägar, hamnar och stora bränslelager. Dessa kostnader är nödvändiga för att kraftverken ska kunna leverera el på begäran och de försvinner inte.
Solkraft och batterier är investeringar som levererar tjänster i årtionden medan fossila bränslen förbrukas direkt och måste köpas igen.
Det betyder inte att fossil kraft saknar ekonomiska fördelar.
Framför allt har gas- och andra planerbara kraftverk fördelen att kunna producera el när den behövs, vilket kan ha ett betydande värde i ett elsystem med mycket väderberoende produktion.
Det stora skiftet är därför inte att solkraft har löst alla problem med elproduktion, utan att den ekonomiska kalkylen för ny fossil kraft har blivit betydligt svårare att försvara på många marknader.
Missa inte: Kol förblir världens största elkälla – Iran-kriget ger oväntad skjuts. Realtid