Därför utmanar solkraften nu fossil energi

Tidigare krävde solkraft betydligt större investeringar i starten än både kol och gas. Den skillnaden är nu kraftigt reducerad i många marknader.

Enligt den internationella energimyndigheten (IRENA) har den totala installationskostnaden för solkraft fallit med 87 procent sedan 2010.



Kostnaden per producerad kilowattimme har samtidigt fallit med omkring 90 procent.



Massproduktion av solpaneler och centrala komponenter har pressat ner priserna, och installationerna har blivit både snabbare och billigare.

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Störst effekt i tillväxtekonomier

Skiftet är särskilt viktigt i länder där elbehovet ökar snabbt och kapital är dyrt.



Tidigare kunde solkraft förlora mot fossil kraft trots lägre livscykelkostnader, eftersom investerare fokuserade på den höga initiala prislappen.



När den prislappen nu har sjunkit kraftigt blir solkraft i många fall ett billigare sätt att snabbt bygga ny elproduktion, samtidigt som man undviker volatila bränslepriser som påverkas av geopolitiken.

Solkraft är dessutom modulär. Länder behöver inte längre finansiera stora centraliserade projekt i ett enda beslut.



Kapacitet kan byggas i mindre steg, spridas mellan företag, hushåll och nätbolag och skalas upp i takt med att finansiering blir tillgänglig.



Det minskar risken för att projekt strandar och gör tekniken mer anpassningsbar i ekonomier med höga räntor och svagare kapitalmarknader.



Samtidigt kan höga räntor fortfarande vara en betydande nackdel för solkraft, eftersom en stor del av kostnaden betalas i förväg.

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