Nästa månad träffades Federal Reserve-ledamöterna igen för att diskutera styrräntan i USA. Enligt chefen Kevin Warsh är en höjning absolut inte utesluten.
Fed-chefen: Vi kan behöva höja räntan ännu mer
Federal Reserve kan behöva fortsätta höja räntan för att få ner inflationen till centralbankens mål på 2 procent.
Det signalerade Fed-chefen Kevin Warsh i sitt första tal som centralbankschef vid den årliga konferensen i Jackson Hole.
Warsh gav samtidigt ingen tydlig signal om hur han kommer att rösta vid nästa räntemöte i september.
”Måste vara säkra”
Han framhöll att centralbanken bör fokusera på ekonomiska förutsättningar snarare än att i förväg binda sig vid en viss räntebana.
Fed-räntan ligger för närvarande på omkring 3,6 procent. Enligt Warsh visar kredit- och lånemarknaderna få tecken på att penningpolitiken håller tillbaka ekonomin i någon större utsträckning.
Han pekade bland annat på relativt låga kreditspreadar och starka investeringar från företagen.
Samtidigt anser Warsh att de senaste månadernas förbättrade inflationssiffror inte räcker för att slå fast att den underliggande inflationen är på väg ner på ett varaktigt sätt.
”Vi måste vara säkra på att den underliggande inflationen rör sig mot vårt mål, tydligt och i tillräcklig takt. Annars har vi arbete att göra”, säger han, enligt Wall Street Journal.
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Ses som en osäker indikator
Omkring hälften av varorna och tjänsterna i det inflationsmått som Fed föredrar stiger fortfarande med mer än 3 procent i årstakt.
Det är en betydligt lägre andel än under den kraftiga inflationsperioden efter pandemin, men fortfarande högre än före pandemin.
Fed-chefen tonade även ner betydelsen av den måttliga löneökningstakten. Enligt Warsh har löneutvecklingen under lång tid varit en osäker indikator på vart inflationen är på väg.
Frågan om hur mycket räntan behöver höjas har splittrat centralbanken. Vid det senaste mötet ville tre ledamöter höja räntan, medan andra har signalerat att de kan stödja en höjning framöver.
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Blandade reaktioner
Osäkerheten handlar bland annat om huruvida den kvarvarande inflationen främst beror på tillfälliga faktorer som tullar och kriget mellan USA och Iran, eller om efterfrågan i ekonomin fortfarande är för stark i förhållande till utbudet.
Marknaden reagerade blandat på Warshs besked. Räntan på tvååriga amerikanska statsobligationer steg tydligt, vilket speglar ökade förväntningar på en stramare penningpolitik.
Tioårsräntan rörde sig däremot först ned och återhämtade sig senare, medan den 30-åriga räntan föll.
Warsh framhöll samtidigt att den amerikanska ekonomin överlag utvecklas starkt och har visat motståndskraft mot flera ekonomiska och geopolitiska störningar.
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