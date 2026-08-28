Fed-chefen: Vi kan behöva höja räntan ännu mer

Federal Reserve kan behöva fortsätta höja räntan för att få ner inflationen till centralbankens mål på 2 procent.

Det signalerade Fed-chefen Kevin Warsh i sitt första tal som centralbankschef vid den årliga konferensen i Jackson Hole.

Warsh gav samtidigt ingen tydlig signal om hur han kommer att rösta vid nästa räntemöte i september.

”Måste vara säkra”

Han framhöll att centralbanken bör fokusera på ekonomiska förutsättningar snarare än att i förväg binda sig vid en viss räntebana.

Fed-räntan ligger för närvarande på omkring 3,6 procent. Enligt Warsh visar kredit- och lånemarknaderna få tecken på att penningpolitiken håller tillbaka ekonomin i någon större utsträckning.

Han pekade bland annat på relativt låga kreditspreadar och starka investeringar från företagen.

Samtidigt anser Warsh att de senaste månadernas förbättrade inflationssiffror inte räcker för att slå fast att den underliggande inflationen är på väg ner på ett varaktigt sätt.

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”Vi måste vara säkra på att den underliggande inflationen rör sig mot vårt mål, tydligt och i tillräcklig takt. Annars har vi arbete att göra”, säger han, enligt Wall Street Journal.

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