Många trodde att touchskärmens totala dominans också skulle innebära döden för Blackberry. Men nu har bolaget hittat nya affärsområden.
Sänktes av Apple – nu rusar Blackberry oväntat på börsen
Blackberry var känd som en mobiltelefontillverkare med många affärskunder, men det var innan Iphone kom.
Nu har man lämnat mobiltelefonerna bakom sig och bygger i stället sin framtid kring mjukvara för bilar, säker kommunikation och robotik.
Efter en dramatisk omvandling har bolagets aktie stigit kraftigt under året.
Blev brädade av Apple
Det kanadensiska bolaget var under 2000-talet en av världens ledande smartphonetillverkare. Blackberry-telefonerna och meddelandetjänsten BBM blev symboler för den tidiga smartphoneeran.
Men lanseringen av Apples Iphone 2007 förändrade marknaden och Blackberry lyckades inte försvara sin position.
I dag är hårdvaran borta och verksamheten domineras av två områden.
Det ena är säkra kommunikationslösningar, där Blackberry bland annat säljer krypterade produkter till myndigheter och andra kunder med höga säkerhetskrav.
Läs mer: BlackBerry gör comeback – tangentbordsmobiler säljer slut mot doomscrolling. Dagens PS
Robotik ses som intressant område
Det andra är QNX, bolagets plattform för inbyggd mjukvara. QNX används i fordon för funktioner där säkerhet är central, bland annat system kopplade till bromsar och avancerade förarassistansfunktioner.
Enligt Blackberry finns QNX i omkring 275 miljoner fordon världen över. Bolaget ser nu möjligheter att använda samma teknik inom det växande området fysisk AI, där artificiell intelligens kopplas till maskiner som kan agera i den fysiska världen, skriver CNBC.
Robotik pekas ut som ett särskilt intressant tillväxtområde. Blackberry fokuserar främst på industriella och medicinska robotar snarare än de humanoida robotar som blivit allt mer uppmärksammade de senaste åren.
Läs mer: Blackberry: Nostalgisk dramakomedi om hajpad mobil. Dagens PS
Snabbt växande område
Robotik är redan ett av de snabbast växande områdena inom QNX, enligt bolaget. Blackberry har samtidigt en orderstock för QNX på omkring 950 miljoner dollar.
En del av denna orderstock är kopplad till robotik, även om bolaget inte redovisar hur stor andel.
Utvecklingen har också fått genomslag på aktiemarknaden. Blackberrys aktie har ungefär fördubblats under året, även om kursen fortfarande ligger långt under toppnivåerna från 2008.
Förvandlingen innebär därmed att Blackberry gått från att vara ett konsumentinriktat mobilbolag till att bli en mjukvaruleverantör med fokus på säkerhetskritiska system.
Läs mer: Nio miljoner flygresenärer har fått personuppgifter stulna – uppmanas till försiktighet. Dagens PS