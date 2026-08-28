Sänktes av Apple – nu rusar Blackberry oväntat på börsen

Blackberry var känd som en mobiltelefontillverkare med många affärskunder, men det var innan Iphone kom.

Nu har man lämnat mobiltelefonerna bakom sig och bygger i stället sin framtid kring mjukvara för bilar, säker kommunikation och robotik.

Efter en dramatisk omvandling har bolagets aktie stigit kraftigt under året.

Blev brädade av Apple

Det kanadensiska bolaget var under 2000-talet en av världens ledande smartphonetillverkare. Blackberry-telefonerna och meddelandetjänsten BBM blev symboler för den tidiga smartphoneeran.

Men lanseringen av Apples Iphone 2007 förändrade marknaden och Blackberry lyckades inte försvara sin position.

I dag är hårdvaran borta och verksamheten domineras av två områden.

Det ena är säkra kommunikationslösningar, där Blackberry bland annat säljer krypterade produkter till myndigheter och andra kunder med höga säkerhetskrav.

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