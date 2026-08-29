Den svaga kronan får svensk ekonomi att se mindre ut än vad den är

Eurostats sammanställning visar en union som fortsatt vilar på ett fåtal ekonomier. Tyskland stod 2025 för 24,1 procent, följt av Frankrike med 15,9 procent, Italien med 12 procent och Spanien med 9 procent.

Tillsammans utgör de fyra 61 procent av unionens ekonomi, som totalt uppgick till 18 800 miljarder euro. Nederländerna följer på 6,2 procent och Polen på 4,9 procent, skriver Euronews.

De stora ekonomiernas grepp om unionen försvagas successivt. Andelen för Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien har fallit från 67,9 procent 2005 till 65,3 procent 2015 och 61 procent 2025.

Missa inte: Trump får Sverige att tänka om – euron tillbaka på bordet. Realtid

Italien och Frankrike står för hela nedgången: italienarnas andel har krympt med 3,6 procentenheter på tjugo år och Frankrikes med 2,5, medan Tyskland i princip står stilla.

Sverige har under tioårsperioden fallit från sjätte till nionde plats i storleksordning, enligt data från IMF och Eurostat, skriver Dagens PS.

Kursen förklarar en halv procentenhet

Andelarna mäts i löpande priser omräknade till euro. För medlemsländer utanför valutaunionen rör sig andelen därför med växelkursen och inte enbart med produktionen.

ANNONS

Läs även: Nästa EU-land? Folkomröstning på lördag. Dagens PS

Kronan har försvagats. Årsgenomsnittet låg på 9,28 kronor per euro 2005 mot 11,07 kronor 2025, enligt Riksbanken, euron har blivit 19 procent dyrare räknat i kronor

Låser man kursen vid 2005 års nivå stiger den svenska andelen till 3,79 procent. Räkneexemplet isolerar enbart den svenska valutaeffekten. Övvriga icke-euroländers kursrörelser ingår inte.