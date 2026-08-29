Sverige svarar för 3,2 procent av EU:s samlade bruttonationalprodukt och har på tio år passerats av Polen, Belgien och Irland. Men andelarna mäts i euro. Med 2005 års kronkurs hade den svenska andelen i stället legat kring 3,8 procent, drygt en halv procentenhet av tappet är en ren växelkurseffekt.
Den svaga kronan får svensk ekonomi att se mindre ut än vad den är
Eurostats sammanställning visar en union som fortsatt vilar på ett fåtal ekonomier. Tyskland stod 2025 för 24,1 procent, följt av Frankrike med 15,9 procent, Italien med 12 procent och Spanien med 9 procent.
Tillsammans utgör de fyra 61 procent av unionens ekonomi, som totalt uppgick till 18 800 miljarder euro. Nederländerna följer på 6,2 procent och Polen på 4,9 procent, skriver Euronews.
De stora ekonomiernas grepp om unionen försvagas successivt. Andelen för Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien har fallit från 67,9 procent 2005 till 65,3 procent 2015 och 61 procent 2025.
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Italien och Frankrike står för hela nedgången: italienarnas andel har krympt med 3,6 procentenheter på tjugo år och Frankrikes med 2,5, medan Tyskland i princip står stilla.
Sverige har under tioårsperioden fallit från sjätte till nionde plats i storleksordning, enligt data från IMF och Eurostat, skriver Dagens PS.
Kursen förklarar en halv procentenhet
Andelarna mäts i löpande priser omräknade till euro. För medlemsländer utanför valutaunionen rör sig andelen därför med växelkursen och inte enbart med produktionen.
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Kronan har försvagats. Årsgenomsnittet låg på 9,28 kronor per euro 2005 mot 11,07 kronor 2025, enligt Riksbanken, euron har blivit 19 procent dyrare räknat i kronor
Låser man kursen vid 2005 års nivå stiger den svenska andelen till 3,79 procent. Räkneexemplet isolerar enbart den svenska valutaeffekten. Övvriga icke-euroländers kursrörelser ingår inte.
Växer snabbare än flera som tar andelar
Sverige tappar andel i en tabell där flera av de länder som ökar sin andel växer långsammare.
Svensk ekonomi växte 1,5 procent under 2025, exakt i linje med EU-genomsnittet, medan Tyskland och Finland stannade på 0,2 procent.
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Under andra kvartalet 2026 var BNP 2,8 procent högre än samma kvartal året innan, högre tillväxt än i USA och flera av Europas största ekonomier.
Jämförelsen med Irland, som ligger på samma andel som Sverige, bör också tas med försiktighet. Landets BNP-siffror drivs till stor del av multinationella bolag som bokför vinster genom Irland, och den irländska centralbanken använder därför måttet Modified GNI.
Polens uppgång är däremot reell. Landet växte 3,6 procent under 2025 och har sedan EU-inträdet 2004 vuxit med i genomsnitt 3,8 procent per år.