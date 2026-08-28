Shejkens maktdrag: Köper in sig i Trumps kryptobank

Sheikh Tahnoon bin Zayed, Förenade Arabemiratens (UEA) nationella säkerhetsrådgivare och bror till landets president, fördjupar nu sina affärer med Trumpfamiljen.



Genom investeringsbolaget StringZ Holding RSC har han tagit en 49‑procentig ägarandel i holdingbolaget bakom World Liberty Financial, den kryptosatsning som Trumpfamiljen bygger upp och som planerar att etablera en amerikansk trustbank.



Ett bolag som Trumpfamiljen använder äger ytterligare 38 procent, vilket gör att två aktörer kontrollerar nästan hela strukturen bakom projektet.

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Inte första gången Tahnoon satsar i Trumps bolag

Affären bygger vidare på tidigare investeringar i Trumpfamiljens kryptosatsning. Redan i januari 2025 satsade Tahnoon och hans medinvesterare 500 miljoner dollar i World Liberty Financial.



Det var samma månad som Donald Trump inledde sin andra mandatperiod. Av den investeringen gick 263 miljoner direkt till Trumpfamiljens bolag, enligt Trumps egen finansiella redovisning.

Under det första året av den andra mandatperioden genererade Trumpbolagen minst 59,5 miljoner dollar i utländska licensintäkter, enligt tidigare rapportering från CNBC.

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Frågor väcks om intressekonflikter

Samtidigt som Tahnoon ökar sitt ägande i kryptobanken fattar Trumpadministrationen beslut som direkt berör Förenade Arabemiraten.



USA förhandlar med UAE om landets tillgång till avancerade amerikanska AI‑chip, en fråga som är central för landets teknologiska ambitioner.



I juli godkände administrationen chipförsäljningar till G42 – ett statligt stödd AI‑bolag som kontrolleras av just Tahnoon – och lättade dessutom på begränsningarna för hur många chip bolaget får köpa .



Kombinationen av parallella affärer och politiska beslut har väckt frågor om potentiella intressekonflikter, särskilt eftersom Tahnoon är en högt uppsatt utländsk säkerhetschef.

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World Liberty Financial har fått ett preliminärt, villkorat godkännande från Office of the Comptroller of the Currency att etablera en federalt charterad trustbank.



Banken ska hantera stablecoinen USD1 och ansvara för att utfärda, lösa in och förvara den. Men innan verksamheten kan öppna måste bolaget uppfylla ytterligare regulatoriska krav .

World Libertys talesperson avfärdar alla kopplingar till politiska beslut och beskriver företaget som ett privat amerikanskt fintechbolag med separat styrning.

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