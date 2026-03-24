Japans kris hotar dollarn: ”En våg av volatilitet”

När yenen försvagas växer sannolikheten för japanska stödköp. Men ett sådant ingripande stannar inte i Tokyo.

En plötslig förstärkning av yenen kommer att tvinga investerare att snabbt avveckla positioner där de lånat billigt i Japan för att investera i USA. En reaktion som slår direkt mot dollarn, som annars gått starkt sedan krigsutbrottet.

James Stanley, chefsstrateg på Forex.com, beskriver valutaparet USD/JPY som den enskilt viktigaste drivkraften bakom globala dollartrender.

Nu varnar han för att en betydligt större korrigering kan ligga framför oss.

Sommarens turbulens bara en försmak

Pressen från en volatil oljemarknad har drivit yenen mot nya bottennoteringar, vilket ökar sannolikheten för ett drastiskt agerande från Bank of Japan, skriver Business Insider.

Marknadsbedömare drar nu paralleller till sommaren 2024, då en yen-rusning skapade chockvågor i det globala finansiella systemet.

Enligt James Stanley var den rörelsen bara en ”förkortad version” av vad som komma skall.

Skulle 160-nivån utlösa en storskalig intervention riskerar det att tvinga fram en massiv avveckling av så kallade carry trades. När investerare tvingas sälja av tillgångar i dollar för att täcka sina yen-lån skapas en dominoeffekt som skakar om både aktie- och obligationsmarknader världen över.

Japan ingriper – dollarn tar smällen

Enkelt förklarat handlar det om en global pengaflytt.

Investerare har under lång tid lånat pengar nästan gratis i Japan för att investera dem i USA – en så kallad carry trade.

Om Japan nu ingriper för att stärka sin valuta blir dessa lån plötsligt mycket dyrare att betala tillbaka. Det tvingar investerare att sälja av sina amerikanska tillgångar i snabb takt för att täcka sina skulder, vilket pressar ner dollarn och skapar oro på världens börser.