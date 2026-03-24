De köper Coops bank i miljardaffär

Affären innebär att Morrow Banks kombinerade bruttoutlåning stiger till 28,2 miljarder kronor, jämfört med 16,9 miljarder kronor som fristående bank.

Resultat per aktie väntas mer än fördubblas till 2028 jämfört med 2025, drivet av ökad skala, förbättrad kreditkvalitet och kostnadseffektiviseringar.

”Det här förvärvet är ett resultat av en tids dialog där vi tidigt såg en stark strategisk passform mellan bolagen och ett tydligt värde i att kombinera verksamheterna. För Morrow har dessutom flytten till Sverige och noteringen på Nasdaq Stockholm stärkt vår position samt förmåga att genomföra större och mer värdeskapande transaktioner”, säger Øyvind Oanes, vd för Morrow Bank,till Realtid.

Kooperativa Förbundet står kvar som storägare

Kooperativa Förbundet, som säljer banken, kommer att kvarstå som en av de större ägarna i den sammanslagna banken.

”Genom det strategiska partnerskapet med Morrow Bank skapar vi de bästa förutsättningarna för MedMera Bank att vidareutveckla ett ännu starkare och mer modernt erbjudande till Coops medlemmar, säger Kerstin Wallentin, styrelseordförande på Kooperativa Förbundet, i en kommentar.

Enligt Øyvind Oanes kommer inte affären innebära några större förändringar i den övergripande strategin, snarare en acceleration av den.

”Båda bolagen har liknande produkter, kundprofiler och affärsmodeller. För Morrow innebär det ökad skala, bättre kostnadseffektivitet och fler tillväxtkanaler. För MedMera innebär det att bli en del av en större, mer skalbar plattform med stark nordisk närvaro”, säger han.