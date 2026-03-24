Morrow Bank förvärvar MedMera Bank från Kooperativa Förbundet i en affär värd 1 960 miljoner kronor. Köpet gör den nordiska nischbanken till en av de ledande aktörerna inom konsumentfinansiering i Norden.
De köper Coops bank i miljardaffär
Affären innebär att Morrow Banks kombinerade bruttoutlåning stiger till 28,2 miljarder kronor, jämfört med 16,9 miljarder kronor som fristående bank.
Resultat per aktie väntas mer än fördubblas till 2028 jämfört med 2025, drivet av ökad skala, förbättrad kreditkvalitet och kostnadseffektiviseringar.
”Det här förvärvet är ett resultat av en tids dialog där vi tidigt såg en stark strategisk passform mellan bolagen och ett tydligt värde i att kombinera verksamheterna. För Morrow har dessutom flytten till Sverige och noteringen på Nasdaq Stockholm stärkt vår position samt förmåga att genomföra större och mer värdeskapande transaktioner”, säger Øyvind Oanes, vd för Morrow Bank,till Realtid.
Kooperativa Förbundet står kvar som storägare
Kooperativa Förbundet, som säljer banken, kommer att kvarstå som en av de större ägarna i den sammanslagna banken.
”Genom det strategiska partnerskapet med Morrow Bank skapar vi de bästa förutsättningarna för MedMera Bank att vidareutveckla ett ännu starkare och mer modernt erbjudande till Coops medlemmar, säger Kerstin Wallentin, styrelseordförande på Kooperativa Förbundet, i en kommentar.
Enligt Øyvind Oanes kommer inte affären innebära några större förändringar i den övergripande strategin, snarare en acceleration av den.
”Båda bolagen har liknande produkter, kundprofiler och affärsmodeller. För Morrow innebär det ökad skala, bättre kostnadseffektivitet och fler tillväxtkanaler. För MedMera innebär det att bli en del av en större, mer skalbar plattform med stark nordisk närvaro”, säger han.
En av många förvärv
Förvärvet är det fjärde på mindre än två år för Morrow Bank, som under 2025 även köpte låneportföljer från Lunar Bank, Qliro och Moank till ett sammanlagt värde av tre miljarder kronor.
Affären finansieras genom en kombination av befintligt överskottskapital, en riktad emission av drygt 32 miljoner nya aktier till säljaren, en planerad nyemission om cirka 600 miljoner kronor samt emission av AT1- och T2-obligationer om cirka 500 miljoner kronor.
Storägaren Kistefos AS har åtagit sig att teckna upp till 300 miljoner kronor i nyemissionen.
Den kombinerade bankens kostnads/intäktskvot väntas på medellång sikt uppgå till cirka 20 procent, jämfört med tidigare kommunicerade 22 procent. Avkastning på eget kapital ska överstiga 20 procent på medellång sikt.
Affären blir nog inte Morrows sista förvärv.
”Förvärv är fortsatt en viktig del av vår tillväxtstrategi. Med en stark kapitalstruktur och ökad kassagenerering efter den här affären har vi god kapacitet att genomföra fler transaktioner, förutsatt rätt strategisk passform, prissättning och finansiering”, säger Oanes.
Första noteringen i år
Morrow Bank noterades på Nasdaq Stockholm i januari i år, efter att tidigare ha varit listad i Oslo.
Vd Øyvind Oanes motiverade flytten med att 80 procent av bankens verksamhet redan finns i Sverige och Finland, samt att de norska kapitalkraven för nischbanker är strängare än motsvarande EU-regler.
Tillträdet väntas ske i början av tredje kvartalet 2026, efter godkännande på bolagets årsstämma den 28 april samt sedvanliga myndighetsgodkännanden.
